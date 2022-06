Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Dvěma případy dealerství se v poslední době zabýval tachovský toxi tým

TACHOVSKO – V rámci dvou policejních akcí bylo zadrženo několik osob, které měly na svědomí distribuci omamných a psychotropních látek.

Tachovský toxi tým ve spolupráci s ostatními policisty provedl v uplynulých dnech dva zásahy proti osobám, které podezíral z drogové trestné činnosti. Na základě provedeného šetření, zjištěných skutečností a zajištěných důkazů tak mohl policejní komisař sdělit obvinění ze spáchání trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy několika osobám.

V prvním případě dne 27. dubna letošního roku policisté zadrželi dvě ženy a tři muže, kteří prováděli nákup a prodej drog nejen v Plzeňském kraji, ale i na dalších místech západních Čech. Dva ze zadržených policejní komisař obvinil ze zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Konkrétně jde o 32letou ženu, která v období uplynulých dvou let nakupovala pervitin a marihuanu. Ty pak dále prodávala nejméně 34 ustanoveným osobám. Při domovní prohlídce policisté nalezli a zajistili digitální váhu, plastovou uzavíratelnou přepravku s obsahem krystalické látky vykazující dle orientační detekce přítomnost metamfetaminu o celkové hmotnosti 8,15 gramu včetně obalu a dále v kuchyni přechovávala kapsu na zip s obsahem zbytků suchého rostlinného materiálu. Dále se zadržení týkalo 35letého muže, u kterého kriminalisté zjistili, že opakovaně distribuoval pervitin výše uvedené ženě, a to od měsíce září roku 2021. Muž jí prodal pervitin řádově ve stovkách gramů. Na tohoto obviněného byl podán návrh na jeho vzetí do vazby, kterému soud vyhověl. Třetím zadrženým je 39letý cizinec, který kromě pervitinu obchodoval i s marihuanou. Uvedené drogy distribuoval nejméně 15 osobám, a to v době od ledna 2021 do dubna 2022. Čtvrtou zadrženou je 36letá žena, která prodávala pervitin od května 2021 do doby svého zadržení, kdy v místě jejího bydliště policisté v rámci domovní prohlídky nalezli a zajistili plastovou uzavíratelnou přepravku s obsahem krystalické látky o celkové hmotnosti 0,42 gramu včetně obalu. Posledním zadrženým je 34letý muž, který v případu figuruje jako řidič, jenž zajišťoval převoz drogy určené k distribuci. Tuto činnost vykonával nejméně v měsíci lednu a dubnu tohoto roku. Dva muže ve věku 39 a 34 let a 36letou ženu obvinil policejní komisař z přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.

Dalším případem se tachovský toxi tým zabýval od února letošního roku, přičemž minulý týden v úterý, tj. 7. června, v rámci policejní akce kriminalisté postupně zadrželi tři osoby. Trestná činnost dalšího muže ve věku 31 let byla zjištěna při následných úkonech, kdy vyšlo najevo, že usnadňoval opatření drogy za účelem následné distribuce tím, že jednomu z obviněných zajišťoval odvoz se záměrem nákupu omamné a psychotropní látky a dále sám poskytl drogu nejméně dvěma osobám k užívání. Druhý 31letý pachatel si pervitin obstarával již od poloviny roku 2021 a dále jej v nejméně třinácti případech prodával. Policejní komisař oba muže obvinil z přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Další z obviněných, 43letý muž, si měl nejméně v době od měsíce ledna letošního roku do doby zadržení opatřovat omamnou a psychotropní látku metamfetamin, který následně distribuoval nejméně 20 ustanoveným odběratelům. Při domovní prohlídce vydal digitální váhu určenou k vážení pervitinu. Poslední 52letý obviněný distribuoval drogu ve stejné době, a to i přes to, že byl v letošním roce za takový čin již odsouzen. Oba zmiňované muže obvinil policejní komisař ze zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Všichni obvinění jsou trestně stíháni na svobodě.



prap. Bc. Iva Vršecká

17. června 2022

