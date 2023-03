Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Dvě děti způsobily požár opuštěné budovy

BORSKO – Při dětské hře se zapalovačem shořela celá stavba. Dva chlapci zapálili papíry a větve, které našli v jedné z místností.

Borští policisté se zabývali případem požáru, který se stal v uplynulých týdnech. V jedné z obcí na Borsku ohlásili svědci na tísňovou linku požár, kterého si všimli a na místo vyjela vozidla Hasičského záchranného sboru i policie. Požár hasiči zlikvidovali a policisté následným šetřením zjistili, že jej založili dva nezletilí chlapci, kteří si chodili do opuštěné budovy hrát. Při jedné z her si však na pomoc vzali zapalovač, kterým zapálili papíry a větve, které ležely v jedné z místností. Na oheň ještě přiložili suché listí a požár se rychle rozšířil po celé stavbě. Naštěstí chlapci z budovy stihli před požárem utéct a nikdo nebyl zraněn. Jelikož se jednalo o nepoužívaný, zchátralý objekt, nevznikla majiteli žádná škoda.

V souvislosti s tímto případem upozorňují policisté na nebezpečí, které hrozí, pokud se dostane otevřený oheň do nesprávných rukou. Malé děti by neměly mít přístup k zapalovačům, sirkám, ani jiným předmětům, pomocí kterých by mohly založit oheň. Nejsou vždy schopné předvídat důsledky svého jednání a při hrách, které si zpestří rozděláváním ohýnku, může dojít k požáru. Policisté poté šetří nejen poškození majetku, ale v některých případech i ohrožení lidského zdraví a života.



prap. Bc. Iva Vršecká

17. března 2023

Související dokumenty IMG-20230306-WA0001.jpg

Velikost souboru:503,3 KB / formát JPG

vytisknout e-mailem