Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Dopustil se krádeže opakovaně

PLZEŇ - Za odcizení parfému mu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.

Dne 5. ledna 2022 v odpoledních hodinách došlo na ploše prodejny s drogistickým zbožím v Plzni na Slovanech ke krádeži vystaveného parfému. Takového jednání se měl dopustit 38letý muž, který si měl vystavenou dámskou vůni za 799 korun uschovat do své kapsy od bundy a s takto ukrytým zbožím projít přes pokladní zónu, aniž by za zboží zaplatil. Následně byl ostrahou prodejny zastaven a na místo byli přivoláni policisté obvodního oddělení Plzeň 2. Muž následně vůni dobrovolně na místě vydal nepoškozenou. Muže posléze policisté omezili na osobní svobodě a eskortovali do policejní cely. Pachatel není v tomto "oboru" žádným nováčkem, a proto mu v případě pravomocného rozhodnutí hrozí až tříletý trest odnětí svobody.

nprap. Veronika Hokrová

12. ledna 2022

