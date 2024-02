Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Do práce si přivezl dva dělostřelecké náboje

PLZEŇ – Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu obecného ohrožení z nedbalosti.

Dnešního dne kolem osmé hodiny ráno přijal operační důstojník na tísňové lince 158 oznámení o nálezu munice. Oznamovatel policistovi sdělil, že jeho kolega z práce přinesl do zaměstnání dělostřeleckou munici, kterou mu chtěl ukázat. Do jedné plzeňské firmy v městské části Bory proto ihned vyjelo několik policejních hlídek, včetně pyrotechnika. Dle dosud zjištěných skutečností nalezl starší muž při vyklízení sklepa dva dělostřelecké náboje, které chtěl následně ukázat svému kolegovi. Munici naložil do svého vozidla a odvezl do práce. Policisté proto místo zajistili a vytyčili bezpečný perimetr. Vzhledem k tomu, že se jednalo o venkovní prostor, k evakuaci osob nedošlo. Pyrotechnik následně zjistil, že se naštěstí jedná o cvičnou munici a nehrozí tedy žádné nebezpečí výbuchu.

V souvislosti s tímto případem upozorňujeme občany, aby s žádným předmětem připomínajícím munici nemanipulovali. Nebezpečí nalezené munice tkví zejména v tom, že není zřejmé, v jakém stavu se nachází iniciační mechanismy. Některé mohou být vlivem času naprosto nefunkční, jiné se stanou časem maximálně citlivými na vnější podněty. Pokud kdekoliv naleznete předměty (například při výkopových pracích či úklidu), u kterých budete mít podezření, že by se mohlo jednat o munici či její součást, veškerou činnost přerušte a přivolejte Policii České republiky. Policisté pyrotechnické služby si převezmou předmět k likvidaci. Porušením uvedených zásad může dojít k ohrožení života nebo zdraví osob.

por. Michaela Raindlová

8. února 2024

