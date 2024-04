Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Do domu měli vniknout ozbrojení muži

PŘÍHRANIČÍ – Od nočních hodin po neznámých pachatelích pátrají hlídky policie.

V nočních hodinách jsme na tísňové lince přijali oznámení o tom, že do domu v obci v příhraničí Plzeňského kraje měli vniknout ozbrojení muži, kde poté spoutali několik osob. Na místo ihned vyjelo několik policejních hlídek, které po neznámých pachatelích začaly ihned pátrat. Přivolán byl policejní psovod se služebním psem, nasazen byl také vrtulník. Do pátrání byli přizváni také němečtí policisté. Vyvíjíme maximální úsilí, abychom podezřelé muže zadrželi. V současné době provádíme úkony trestního řízení, takže nebudeme poskytovat bližší informace. Jakmile to bude možné, další informace sdělíme.



por. Mgr. Dagmar Brožová

12. dubna 2024

