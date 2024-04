Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Další podvedení a další milionová škoda

PLZEŇ – Plzeňští policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu podvodu ve dvou případech.

K prvnímu podvodnému jednání došlo v pátek 12. dubna letošního roku. Poškozenou 45letou ženu kontaktoval zaměstnanec jedné bankovní společnosti a pod smyšlenou legendou jí sdělil, že někdo chce zneužít její občanský průkaz při čerpání úvěru. Ženu následně přepojil na pracovníka bezpečnostního oddělení. Ten poškozené ochotně vysvětlil jaké má možnosti, aby nepřišla o své peníze. Navrhl jí zmrazení bankovního účtu až na půl roku, kdy neustálými otázkami a komunikací z ženy postupně vylákal informace, které potřeboval. Tedy především informace o jejím zůstatku na účtu. Následně jí poradil, aby peníze z účtu vybrala a to prostřednictvím různých bankovních institucí a různých bankomatů a poté peníze vložila do bitcoinmatu, odkud se jí převedou na takzvaný rezervní účet, který jí založil. Poškozená udělala přesně to, co jí podvodník poradil. Přišla tak o bezmála jeden milion tři sta tisíc korun.

Stejným způsobem přišla o své peníze 60letá žena, které podvodník navíc sdělil, že z důvodu úniku informací z její banky nesmí teď nikoho kontaktovat, a že věc řeší s pražskou pobočkou. Poškozená přišla o tři sta tisíc korun.

Žádná banka neřeší únik osobních dat či zneužití účtů klientů telefonicky a nikdy nenabádá své klienty k výběru hotovosti a k následnému vložení na jiné účty nebo do bitcoinmatu.

Takto postupují pouze podvodníci!Buďte prosím obezřetní a nedávejte podvodníkům šanci, aby vás připravili o vaše peníze!

por. Michaela Raindlová

19. dubna 2024

vytisknout e-mailem