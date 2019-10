Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Další odnož v případu "Chytrá horákyně

HRADECKO - Ženě hrozí až deset let vězení.

Vyšetřovatel z oddělení hospodářské kriminality územního odboru Hradec Králové v těchto dnech obvinil 55letou ženu z Kolínska ze zločinu úvěrový podvod dílem dokonaného a dílem ukončeného ve stadiu pokusu a zločinu padělání a pozměnění veřejné listiny, za což ji hrozí trest odnětí svobody od 5 do 10 let. Je další z řady obviněných z prvotně nazvaného případu "Chytrá horákyně" informace zde a zde, na jejíž protiprávní jednání se přišlo vyšetřováním těchto případů. Obviněná žena sjednávala sobě, svým známým, rodině a dalším lidem úvěry u různých bank, kdy zajišťovala falešná potvrzení o příjmech, zaměstnání, daňová prohlášení i faktury, které potvrzovaly účelové užití půjčky a v jeden čas i jako obchodní zástupce jedné stavební spořitelny stvrzovala svým podpisem žádosti o úvěry. Svým jednáním způsobila škodu nejméně 5,2 mil korun, a dále se pokusila vylákat finanční prostředky ve výši nejméně 7,5 mil. korun. Žena tímto způsobem vytloukala klín klínem, když nebyla schopná splácet své úvěry, brala si další a další. Když už ani to nestačilo, zapojila do podvodů další lidi, na které, aniž by o úvěru někteří věděli, inkasovala peníze, anebo od jiných brala provize za sjednání úvěru.

Před 14 dny policisté ženu zadrželi a podali ke státnímu zástupci podnět na uvalení vazby. Měli důvodnou obavu, že bude v trestné činnosti pokračovat nebo bude ovlivňovat svědky. Za obdobnou činnost byla v říjnu 2017 odsouzena okresním soudem v Kolíně k podmíněnému ročnímu trestu. Soudce návrhu státního zástupce vyhověl a žena je stíhána vazebně. Policistům se podařilo zajistit nemovitosti a vozidlo v hodnotě cca 5,5 milionu korun.

por. Iva Kormošová

30.10.2019, 13.30

