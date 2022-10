Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Další oběť internetového podvodu

TACHOV – Mladý muž chtěl investovat do kryptoměny, přišel o bezmála 50 tisíc korun.

Tachovští policisté se zabývají dalším případem podvodu na internetu. Dne 15. září 2022 přijali oznámení 23letého muže, kterého zaujal odkaz nalezený na sociální síti. Jednalo se o investici do kryptoměny. Muže zkontaktoval prostředník, s jehož pomocí si založil internetovou peněženku, přes kterou měly procházet finance na investice a z výnosu kryptoměny. Nejen, že poškozený za založení této peněženky zaplatil 5 tisíc korun na účet neznámého muže, navíc si dle instrukcí prostředníka nainstaloval do svého mobilního telefonu aplikaci. Do té, opět dle pokynů, zadal číslo své debetní karty, datum její expirace a zabezpečovací CVC kód. Že se jednalo o vzdálený přístup do jeho mobilního telefonu, pomocí kterého může přístroj, včetně celého jeho obsahu, ovládat další osoba, zjistil ve chvíli, kdy mu neznámý pachatel odcizil z bankovního účtu 49.800 korun. Během šetření policisté zjistili, že k totožnému jednání již došlo v Olomouci, případy budou proto řešit společně.



prap. Bc. Iva Vršecká

14. října 2022

