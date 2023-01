Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Chtěl ukončit svůj život skokem ze skály

PLZEŇ – Policisté pátrali po mladém muži, který chtěl ukončit svůj život skokem ze skály.

V pátek 27. ledna 2023 kolem půl čtvrté odpoledne se na obvodní oddělení Plzeň-střed dostavil 24letý muž, který pohřešoval svého kamaráda a měl důvodnou obavu o jeho život. Jeho o několik let mladší kamarád mu poslal několik SMS zpráv, že chce spáchat sebevraždu. Policisté okamžitě rozjeli pátrací akci, do které bylo nasazeno několik policejních hlídek, včetně speciální pořádkové jednotky Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje a psovoda se služebním psem. Pátrání se zaměřilo na všechna místa, kde by se pohřešovaný mohl zdržovat.

Před pátou hodinou odpoledne přišla dobrá zpráva od jedné z hlídek, že pohřešovaného vypátrali v lese nedaleko Plzně. Mladík seděl na okraji skály a odmítal se pohnout s tím, že přemýšlí o sebevraždě, a že jeho život nemá smysl. Hrozilo, že skočí dolů, nebo z důvodu prochladnutí spadne, kdy pod ním bylo asi osm metrů volného prostoru.

V rámci běžného výkonu služby se na místo po chvíli dostavil kriminalista Městského ředitelství policie Plzeň, který s mladým mužem navázal kontakt a začal s ním opatrně komunikovat. Během hodinového rozhovoru se policista snažil muže uklidnit a přesvědčit ho, aby vyčkal na pomoc. Mezitím se na místo dostavili také hasiči, záchranáři a policejní vyjednavač. Oba policisté poté s mladým mužem pokračovali v rozhovoru, kdy se jim nakonec podařilo ho přesvědčit, aby se nechal zajistit popruhem. Následně ho odvedli na bezpečné místo a předali do péče záchranářům.

nprap. Michaela Raindlová

31. ledna 2023

vytisknout e-mailem