Chodci v silničním provozu

PLZEŇSKÝ KRAJ - Policisté se zaměřili na chování chodců v silničním provozu.

Včera na území Plzně proběhla dopravně bezpečnostní akce, při které se policisté věnovali bezpečnosti chodců v silničním provozu, konkrétně na to, zda přecházejí vozovku na místech k tomu určených, respektují světelné signály a dodržují pravidla správného a bezpečného přecházení vozovky.

Veřejnost se s dopravními policisty mohla setkat v době od sedmé hodiny ráno do jedenácté hodiny dopolední. Na osmi vybraných křižovatkách během této akce policisté zjistili 51 přestupků. Vyjma čtyř se všech přestupků dopustili chodci. V 41 případech přecházeli vozovku na červený signál. S tímto přestupkem, kdy samotní chodci ohrožují své životy a zdraví, se policisté nejčastěji setkali na křižovatce ulic Solní a sady Pětatřicátníků.

V loňském roce zemřelo na silnicích našeho kraje 34 lidí, z toho se jednalo o 4 chodce - viníky. Od letošního roku do konce května evidujeme na silnicích Plzeňského kraje 1 525 dopravních nehod, při kterých vyhaslo 9 lidských životů a 24 lidí utrpělo těžká zranění. Z celkového počtu uvedených dopravních nehod byli viníky v 26 případech právě chodci.

Cílem těchto akcí je zamezit dopravním nehodám, ke kterým by při dodržování pravidel silničního provozu, nemuselo docházet. Myslete na to, že ohleduplnost a opatrnost na silnicích má smysl, jde přeci o zdraví a lidské životy. Respekt vůči chodcům by měli mít i řidiči, a to samé by mělo platit naopak. Vždyť chodci jsme přece všichni.





kpt. Bc. Hana Kroftová

7. června 2022

