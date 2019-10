Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Bezpečnostní opatření na fotbalové utkání FC Viktoria Plzeň vs. FC Baník Ostrava

PLZEŇ – Dne 20. října 2019 nás čeká fotbalový duel, ve kterém proti sobě v souboji nastoupí FC Viktoria Plzeň vs. FC Baník Ostrava.

Plzeňští policisté budou dohlížet na veřejný pořádek před, během a samozřejmě i po skončení fotbalového utkání v Doosan Areně dne 20. října 2019 od 15:30 hodin.

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje v této souvislosti přijalo bezpečnostní opatření, při kterém se policisté budou zaměřovat na zajištění klidu a veřejného pořádku a budou dohlížet na bezpečnost a plynulost silničního provozu, a to nejenom v okolí samotného fotbalového stadionu, ale i na celém území plzeňské metropole. Cílem bezpečnostního opatření bude zajistit bezproblémový průběh této akce. Do opatření jsou zapojeni kolegové ze služby pořádkové policie, ze služby dopravní policie i ze služby kriminální policie a vyšetřování. Nebudou chybět ani kolegové z antikonfliktního týmu a policisté z oddělení služební kynologie. Pozornost z naší strany bude věnována vlakovému i autobusovému nádraží a příjezdovým trasám do Plzně. Při realizaci bezpečnostního opatření plzeňští policisté úzce spolupracují i s pořadatelskou agenturou. Před utkáním, v jeho průběhu i po jeho skončení budou policisté monitorovat situaci za využití mobilního monitorovacího centra.

Nutno také zmínit, že mohou vzniknout problémy s parkováním. Doporučujeme tedy zaparkovat vozidla v okrajových částech města Plzně a do centra se dopravit městskou hromadnou dopravou nebo pěšky. Z důvodu zachování bezproblémové dopravní situace žádáme všechny, kteří přijedou na utkání, aby dbali pokynů policistů.



por. Bc. Ivana Jelínková, DiS.

16. října 2019

