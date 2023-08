Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Bezpečné Brdy

PLZEŇSKÝ KRAJ - Chráněná krajinná oblast Brdy na území dvou krajů - jedny pravidla.

Policisté Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje připravili s kolegy ze Středočeského kraje projekt pro návštěvníky CHKO Brdy. Preventivní aktivita pod názvem Bezpečné Brdy vznikla i díky vzájemné spolupráci Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje s Odborem bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Plzeňského kraje, za kterou našemu dlouholetému partnerovi děkujeme.

V pondělí 7. srpna (10:00 -15:00 hod.) návštěvníkům náš projekt přestavíme u hráze Padrťského rybníka, naši kolegové preventisté ze Středních Čech pak budou ve stejném čase u křižovatky „U bílého křížku“ za Obecnicí.

Při preventivních akcích v prostorách CHKO budeme návštěvníkům rozdávat nový informační leták, ve kterém mimo jiné upozorňujeme řidiče na zákaz vjezdu motorových vozidel, motocyklů a čtyřkolek s tím, že parkování je možné pouze na vyhrazených parkovištích. Turistům připomínáme pravidla ohledně správného chování s ohledem na vlastní bezpečí a přírodu. Cyklisty, kteří patří mezi nejnavštěvovanější skupinu této krajiny, pak na to, že patří mezi zvlášť zranitelné účastníky provozu a vzhledem k místu, kde se pohybují, aby vždy zvážili vhodnost mít cyklistickou přilbu, a to bez ohledu na to, zda jim to ukládá zákon. V letáku naleznete seznam míst, kde je možné v blízkosti CHKO Brdy zaparkovat, a to jak na území Plzeňského kraje tak i Středočeského kraje. V mapě jsou vyznačena místa, kde jsou policejní služebny a samozřejmě nechybí čísla tísňových linek IZS. I dalším turistům, které při naší preventivní činnosti v CHKO Brdy nepotkáme, chceme rady předat. Proto na vybraných místech bude k dispozici nálepka s QR kódem, jeho načtením se pak s informacemi budou moci seznámit i další návštěvníci.

Vám všem, kteří tuto krajinu o bezmála tři sta padesáti kilometrů čtverečních plánujete navštívit, přejeme, abyste zde strávili hezké chvíle, mysleli na zdraví své i ostatních a nezapomínali na ohleduplnost vůči zdejší krásné přírodě.

VÍCE INFORMACÍ NELEZNETE V PŘILOŽENÉM LETÁKU.

kpt. Bc. Hana Kroftová

kpt. Mgr. Pavel Truxa

4. srpna 2023

