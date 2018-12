Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Akce HAD v Karlovarském kraji

KARLOVARSKÝ KRAJ – Policisté intenzivně kontrolovali restaurační zařízení.

Policisté z Karlovarského kraje uskutečnili od září do prosince šest akcí zaměřených na hazard, alkohol a děti. Tyto akce se konaly v rámci celé České republiky a v Karlovarském kraji se uskutečnily na Karlovarsku, Chebsku i Sokolovsku. Při akci HAD (hazard, alkohol, děti) se policisté zaměřili na kontrolu restauračních zařízení a spolupracovali přitom s Hasičským záchranným sborem, Celní správou, s Krajskou hygienickou stanicí, městskou policií a Odborem sociálně právní ochrany dětí.

První kontrolu restauračních zařízení provedli policisté v Mariánských Lázních. Do akce v lázeňském městě bylo zapojeno na tři desítky policistů, kteří zkontrolovali 9 restaurací a několik desítek osob. Výsledkem kontroly bylo ve čtyřech případech zjištění alkoholu u osob mladších 18 let. Akce HAD se na začátku září uskutečnila také v Karlových Varech. Do této akce byla zapojena desítka policistů, která zkontrolovala 8 podniků. Během této kontroly policisté vypátrali jednu osobu, na kterou vydal soud příkaz k zatčení, a u jedné 18 leté dívky našli přes 30 gramů marihuany. Tisková zpráva k této akci zde.

Další ze série celorepublikových akcí zaměřených na hazard, alkohol a děti se uskutečnila na Chebsku a Sokolovsku na konci listopadu. Na Sokolovsku policisté kontrovali restaurační zařízení v Horním Slavkově, Chodově a Lokti. S 16letou návštěvnicí baru provedli orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu. Ta vyšla s pozitivním výsledkem 1,16 promile alkoholu. Následně se policisté zaměřili na podniky v Chebu, kde jich během večera zkontrolovali celkem 12. Při této akci bylo zkontrolováno více jak 40 osob a dvě dívky ve věku 17 let nadýchaly při orientační dechové zkoušce 0,28 a 0,38 promile alkoholu. Tisková zpráva k této akci zde.

V prvním týdnu v prosinci se policisté zaměřili na restaurační zařízení v Karlových Varech. Do této akce se zapojila desítka policistů, která během večerních hodin zkontrolovala osm podniků a zjistila sedm přestupků. Všechny policisté vyřešili v příkazním řízení. O několik dní později se akce HAD uskutečnila na Sokolovsku, kde policisté kontrolovali restaurační zařízení v Sokolově a nedaleké Březové.

Cílem všech těchto kontrol bylo především dodržování zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek a zákona o hazardních hrách.

prap. Jakub Kopřiva

11. 12. 2018

