Akce HAD 2018

KARLOVARSKÝ KRAJ – Kontroly proběhly v různých městech.

Policisté z karlovarského kraje uskutečnili tento víkend dvě akce zaměřené na hazard, alkohol a děti, které probíhaly v rámci celé republiky. Společně s Hasičským záchranným sborem, Celní správou, s Krajskou hygienickou stanicí a Odborem sociálně právní ochrany dětí se zaměřili na kontrolu restauračních zařízení. Cílem kontrol bylo především dodržování zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek a zákona o hazardních hrách.

Dne 31. srpna 2018 proběhla ve večerních hodinách akce v Mariánských Lázních. Do akce bylo zapojeno okolo 30 policistů. Ti namátkově zkontrolovali 9 restauračních zařízení a zkontrolovali okolo 30 osob. Výsledkem večerní akce v Mariánských Lázních bylo zjištění alkoholu u osob mladších 18 let a to ve čtyřech případech. Nejvyšší naměřená hodnota alkoholu byla přes 0,50 promile alkoholu.

Stejná akce proběhla dne 2. 9. 2018 v Karlových Varech. Tam bylo do akce zapojeno okolo 11 policistů. Policisté zkontrolovali osm podniků. Během této kontroly policisté vypátrali jednu osobu, na kterou vydal soud příkaz k zatčení, a u jedné 18 leté dívky našli přes 30 gramů marihuany. Tento případ si převzali kriminalisté z oddělení obecné kriminality k dalšímu šetření.

Obě akce jsme vyhodnotili jako velmi úspěšné a v následujících měsících budeme v těchto akcích pokračovat.

nprap. Mgr. Soňa Hergezelová

3. 9. 2018

