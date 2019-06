Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Akce HAD 2019 začala i v Libereckém kraji

KRAJ - Včera v Liberci proběhla akce zaměřená na prodej a podávání alkoholu mladistvým osobám.

Policie ČR ve spolupráci s Odborem protidrogové politiky Úřadu vlády ČR, Českou obchodní inspekcí, celníky, hasiči a dalšími subjekty připravila opět sérii celostátních preventivních kontrol zakázaného prodeje alkoholu dětem a hazardního hraní. Kontroly již začaly probíhat tento měsíc a budu průběžně realizované až do konce roku po celém území celé České republiky.

Akce HAD 2019 (Hazard, alkohol a děti) navazuje na celostátní sérii kontrol v oblasti konzumace alkoholu od roku 2015 a pořádá ji Policie ČR ve spolupráci s Úřadem vlády ČR a se zapojením České obchodní inspekce, hygieny, celní správy, hasičů, dále také ministerstva zdravotnictví, ministerstva vnitra a dalších subjektů. Letos se kromě barů a heren či nočních podniků akce rozšíří na obchodní řetězce, večerky, restaurační zařízení a v některých případech i akce pod širým nebem.

Cílem akce je především prevence, tedy předcházení protiprávního jednání na úseku patologických jevů u dětí, spolupráce s provozovateli restauračních zařízení nad dodržováním platné legislativy a také osvěta. Kontrolovat se bude zejména dodržování zákazu prodeje a podávání alkoholu, cigaret, nelegálních drog a dodržování zákazu umožnit hazardní hraní dětem (do 18ti let věku). Kontrolní akce v rámci akce HAD budou probíhat ve vybraných restauračních zařízeních, klubech, zábavních podnicích, obchodních řetězcích, večerkách a jiných místech s předpokládanou účastí nezletilých.

Včera v době od 16 do 22 hodin jedna z akcí v rámci uvedené akce HAD 2019 se uskutečnila na teritoriu města Liberec. Necelá dvacítka policistů ve spolupráci s hasiči Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje a pracovníky Živnostenského úřadu Odboru živnostenského a správního Magistrátu města Liberec zkontrolovala celkem 23 různých provozoven, ve kterých se prodávají nebo podávají alkoholické nápoje. Během akce policisté zkontrolovali 39 mladistvých osob, u kterých také provedli dechové zkoušky na alkohol. U všech takto zkontrolovaných mladých lidí byly výsledky dechových zkoušek negativní. Policisté během celé akce nemuseli řešit žádné protiprávní jednání.

V kontrovaných provozovnách ovšem museli celkem dvanáct protiprávních jednání řešit jak přítomní hasiči, tak i pracovníci Živnostenského úřadu. Hasiči například ve čtyřech provozovnách zjistili přestupky na úseku zákona o požární ochraně a porušení vyhlášky o požární prevenci.

Uvedené takto zaměřené akce budou samozřejmě probíhat v následujícím období na území celého Libereckého kraje až do konce letošního roku.





26. 6. 2019

nprap. Dagmar Sochorová

Oddělení tisku a prevence

Jablonec nad Nisou

