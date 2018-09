Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Policista roku 2017

V pátek večer se uskutečnil na Pražském hradě již 18. ročník ankety Policista roku. Mezi oceněnými bylo několik policistů pražské policie. Konkrétně se jednalo o kategorii Čin roku, kterou vyhráli pprap. Petr Pohůnek z MOP Vinohrady, pprap. Jiří Gabzdyl z MOP Smíchov a nprap. Barbora Bílková z MOP Bartolomějská. Jmenovaní při výcviku na polygonu v Mostě zachránili život řidiči vozidla, který vjel v bezvědomí do vodní nádrže. Více informací a video k záchraně naleznete zde.

V kategorii Tým roku se na třetím místě umístil „Kapsa tým“ z Prahy I, který neúnavně bojuje s pouliční kriminalitou v podobě objasňování kapesních krádeží. Tento tým je vedený npor. Mgr. Bc. Radkem Mudrochem, který za všechny své kolegy převzal ocenění.

Do Síně slávy byl uveden plk. v. v. ing. Zdeněk Bezouška, který k pražské policii nastoupil v roce 1973. Během své kariéry prošel mnoha pozicemi a to od té nejnižší až po tu nejvýznamnější. V roce 2006 se totiž stal ředitelem pražské policie. Svojí kariéru ukončil po téměř pětačtyřiceti letech v pozici náměstka pro vnější službu. Nyní pan Bezouška předává dál své zkušenosti svým kolegům a to z pozice občanského zaměstnance Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy.

por. Bc. Jan Daněk – 26. 9. 2018

