ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРАВИХ ЗНАННЬ - zvyšování právního vědomí

В якості воєнних біженців, які знаходяться на території Чеської Республіки, ви повинні керувати-ся законами нашої країни. Незнання закону не оправдує, тому вам в наступному відео коротко представимо основи юридичних знань.

Юридича система в Чеській Республіці

Юридичну систему розділяємо на право особисте та право суспільне.

До області особистого права, яке першочергово наставляє відносини між різними приватними суб´єктами, та їх права та обов´язки, відноситься наприклад громадянське та торгове право.

Щоб людина могла виконувати правові дії, наприклад підписувати договори, вона повинна бути дієздатною. Повністю дієздатною стає особа від 18 років, тобто досягненням повноліття.

Право суспільне регулює відносини між державою та громадянами, або юридичними особами. Сюди відноситься право адміністративне, карне, та конституційне.

Карний чин та правонарушення

За карний чин вважається така поведінка, яка принципіальним способом пошкоджує, або огрожує інтереси, які охороняє держава, та який визначено за карний чин прямо в уголовному кодексі. Меньше серіозним проступком, який проти карного чину має меншу суспільну шкідливість, є правонарушення. Закон його визначає за правонарушення.

Границя шкоди

Розмір запричиненоі шкоди грає важливу роль при відрізненні карних чинів від правонару-шеннь, одночасно є одним з факторів, які впливаюь на міру покарання, яке укладає суд.

Як тільки шкода, яка настала навмисним протиправним чином, є вища ніж 10 000,-Кч, мова йде про карний чин. Навмисні делікти, у яких шкода не перевищує 10 000,- Кч, відносяться до правонарушення проти майна.

Карна відповідальність в ЧР

Відповідальність починається досягненням 15 років так, що особа у віці від 15 до 18 років є,

згідно карного закону, особою неповнолітньою.

Санкції за карні чини та правонарушення

Карні санкції записані в уголовносму кодексі, та розділяються на покарання, та охоронні міри. Санкцією за правонарушення може бути охоронна міра, та /або адміністративне покарання,

в рамках якого може особа від органу полііцї, або адміністративного органу дістати штраф. Якщо протиправової поведінки допуститься дитина молодша як 15 років, може їй суд укласти виховну міру. Неповнолітній особі у віці від 15 до 18 років, якщо їй буде признана карна вина, грозить виховна, або охоронна міра.

Корупція

Корупцію можна описати як підплачування урядових осіб, до яких відносяться члени поліції,

з метою дістати від них якісніші, вигідніші, та швидші послуги. При цьому настає зловживання положення, при якому урядова особа порушує принцип безпристрастності. Обі сторони цим вчиняють карний чин, за який закон укладає досить високі покарання у виді відняття свободи. Наприклад, якщо би особа хотіла дати гроші членові поліції, який її оштрафував за правонару- шення в дорожньому русі, робить цим карний чин, та може бути відсуджений аж на 6 років перебування у в´язниці.

Související dokumenty Zvyšování právního vědomí - česká verze.pdf

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