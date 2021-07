Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Zvýšený dohled na Červenohorském sedle

JESENÍKY - Lokalitě motoristy oblíbeného Červenohorského sedla věnujeme dlouhodobě zvýšenou pozornost.

V sobotu 17. července 2021 jsme realizovali zvýšený dohled nad provozem přes Červenohorské sedlo. V rámci plánovaného dopravně bezpečnostního opatření, na kterém se vedle policistů podíleli také celníci, technici ze stanice technické kontroly v Jeseníku, ale i zástupce BESIP, jsme zkontrolovali na 140 vozidel, z toho ve 42 případech se jednalo o motocyklisty.

Při kontrolách jsme se zaměřili především na dodržování rychlostních limitů, způsob jízdy, technický stav vozidel a zjišťovali jsme, zda řidiči nevyjeli na silnici podnapilí, případně pod vlivem jiné návykové látky. Během akce jsme zjistili 22 přestupků, v 8 případech se jednalo o přestupková jednání motorkářů. Nejčastěji šlo o překročení nejvyšší povolené rychlosti a špatný technický stav vozidel. Kontroly odhalily i řidiče, kteří nerespektovali vodorovné dopravní značení. V síti policejních kontrol uvázli i 2 řidiči nákladních vozidel, kteří řídili v době, kdy je to těmto typům vozidel zakázáno. V této souvislosti policisté uložili kauci. Většinu zjištěných přestupků policisté vyřešili uložením příkazu na místě.

Společně s dopravními policisty na Červenohorském sedle působila také policejní preventistka a Ing. Miroslav Charouz – krajský koordinátor BESIP, kteří v rámci aktuálně probíhající dopravně preventivní kampaně s názvem Zpomal, dokud není skutečně pozdě, upozorňovali oslovené řidiče na úskalí a následky jízdy nepřiměřenou rychlostí.

Nepřizpůsobení rychlosti patří mezi nejtragičtější příčiny dopravních nehod. Může za 40 procent nehod, které končí smrtí, přitom rychlost pravidelně překračuje 86 procent řidičů. Důvodem je spěch a to, že řidiči chtějí dojet do cíle co nejrychleji, k čemuž se přiznává 43 procent z nich.

Bližší informace a zajímavosti k probíhající kampani najdete na stránce www.13minut.cz. Doporučujeme také zhlédnutí celovečerního dokumentu Víta Klusáka se stejnojmenným názvem.

Zvýšený dohled na bezpečnost provozu v této lokalitě byl původně plánován na celý víkend. Kvůli velkým dešťovým srážkám a následným bleskovým povodním, jsme v neděli působili v postižených lokalitách, kde jsme monitorovali situaci, spolupracovali s hasiči a samosprávou, usměrňovali dopravu a pomáhali s odstraňováním následků.

por. Mgr. Jiřina Vybíhalová

19. července 2021

vytisknout e-mailem