Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Zvýšené kontroly odhalují nelegální migranty

ÚSTECKÝ KRAJ - Tři zadržení převaděči.

Policisté v souvislosti se zvýšeným počtem kontrol v průběhu noci z pondělí na úterý zastavili hned tři vozidla, ve kterých se nacházel větší počet osob.

Krátce po půlnoci zastavili policisté na dálnici D8 vozidlo tovární značky BMW, ve kterém se nacházel řidič a pět spolucestujících.

Další dva případy byly téměř totožné s jediným rozdílem, a to místem provedení kontroly. Policisté z obvodního oddělení přijali poznatek o vozidle, ve kterém by se mohly nacházet právě nelegálně cestující osoby. Jednalo se o vozidlo tovární značky Volkswagen, které policisté zastavili kolem šesté hodiny ranní. Téměř totožné vozidlo kontrolovali také policisté na dálnici D7. V obou případech se jednalo o stejný počet osob, a to řidič a dalších pět spolucestujících.

Ve všech případech bylo následnou kontrolou zjištěno, že všichni spolucestující jsou cizinci, kteří nemají platné vízum nebo jiné doklady, které by jim umožňovaly vstup nebo pobyt na území České republiky. Dále bylo zjištěno, že cizinci se po domluvě a úplatě řidiči snažili dostat ze Slovenské republiky přes Českou republiku do Spolkové republiky Německo.

Na základě těchto kontrol byli všichni tři řidiči na místě zadrženi a v současné chvíli s nimi probíhají úkony trestního řízení. Ostatní nelegálně cestující cizinci byli na místě zajištěni a předání do rukou cizinecké policie, k provedení dalších úkonů.

por. Bc. Pavla Mašínová

tisková mluvčí

KŘP Ústeckého kraje

vytisknout e-mailem