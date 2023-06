Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Zvýšená víkendová nehodovost v kraji

ZLÍNSKÝ KRAJ: Policisté plánují další dopravně bezpečnostní akce.

Během víkendové dopravně bezpečnostní akce policisté na silnicích Zlínského kraje zkontrolovali bezmála sedm stovek vozidel a zjistili více než sto padesát dopravních přestupků. Většinou se jednalo o překročení nejvyšší povolené rychlosti, což se týkalo více než stovky řidičů.

I přes tyto kontroly, do kterých se během víkendu aktivně zapojily desítky policistů, byl víkend na našich silnicích tragický. Jen během neděle se stalo několik dopravních nehod s účastí motocyklů.

Poměrně se štěstím z jedné z nehod vyvázl řidič motocyklu se svou spolujezdkyní, kteří v neděli odpoledne havarovali ve Zlíně – Malenovicích. A to v momentě, kdy před nimi na semaforech zastavil osobní automobil. Přestože se řidič motocyklu snažil stroj zastavit, uvedl jej do smyku a následoval pád na vozovku. I když kvůli ošetření oba skončili ve zlínské nemocnici, mohou spíše hovořit o štěstí.

Méně ho měla spolujezdkyně jiného řidiče motocyklu. Ta utrpěla těžké zranění při dopravní nehodě mezi osobním automobilem a motocyklem v katastru obce Mysločovice. Řidič automobilu při vjíždění na hlavní silnici zřejmě nedal přednost motocyklu, který jel ve směru od obce Machová na Mysločovice. Po nárazu skončil motocykl i s osádkou na silnici a zraněná spolujezdkyně skončila v nemocnici.

Nejhůře ovšem skončil střet dvou motocyklů, ke kterému došlo na silnici l/50 nedaleko Střílek. Po nehodě na místě zemřeli oba řidiči a spolujezdkyně jednoho z mužů skončila s vážným poraněním ve zlínské krajské nemocnici. Zde je na vině pravděpodobně řidič, který v klesání projížděl pravotočivou zatáčku a přejel přitom až do protisměrného jízdního pruhu. V něm následně došlo k čelnímu střetu s protijedoucím motocyklem, na kterém cestovaly dvě osoby.



I s ohledem na výše uvedené, tedy s ohledem na nepříznivý vývoj dopravní nehodovosti, budou policisté ve Zlínském kraji v podobných kontrolách pokračovat i v dalším období. Již během následujícího víkendu se desítky policistů, včetně policistů na motocyklech, zapojí do další dopravně bezpečnostní akce. Ta bude primárně zaměřena na kontroly řidičů ve vztahu k dodržování předepsaných rychlostních limitů.

5. června 2023, nprap. Petr Jaroš

vytisknout e-mailem