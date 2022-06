Zvláštní užívání pozemních komunikací

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel „ jako jeden z pořadatelů závodů v triatlonu, který by se měl konat na pozemních komunikacích – silnicích“ požádal o následující informace:



„Vzhledem k tomu, že mám za to, že by se mohlo jednat o zvláštní užívání dle § 25 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, které by vyžadovalo mimo jiné souhlas souhlasem Policie České republiky, dovoluji si Vás tímto požádat o informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím a to tyto:

1. Existuje platný pokyn/předpis (případně jinak nazvaný dokument) vydaný Policejním prezidiem České republiky nebo policejním prezidentem, který by řešil postup při vydávání souhlasu se zvláštním užíváním pozemní komunikace (silnice) v případě závodu na kolech/triatlonu? A pokud existuje, dovoluji si požádat o jeho kopii.

2. Je nutné (a pokud je, na základě jakého předpisu) v případě zvláštního užívání pozemní komunikace (silnice) v případě závodu na kolech/triatlonu, aby byl provoz na pozemní komunikaci (silnici) uzavřen nebo postačí omezení silničního provozu např. dopravními značkami, pořadateli na křižovatkách apod,? (K tomu uvádím, že všichni závodníci jsou povinni dodržovat dopravní předpisy).



Policie České republiky posoudila tuto žádost týkající se zvláštního užívání pozemních komunikací pro pořádání sportovních akcí a sdělila žadateli k jednotlivým bodům následující informace:



1) Policejní prezident vydal pokyn č. 300/2020, kterým se upravuje postup na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (dále jen pokyn policejního prezidenta č. 300/2020). V tomto pokynu je problematika vydávání stanovisek pro pořádání sportovních akcí řešena v článku č. 61:



Čl. 61

Postup při vydávání stanovisek k zabezpečování akcí společenského charakteru



(1) Závazné stanovisko k zabezpečení akce společenského charakteru dává silničnímu správnímu úřadu vždy ten orgán policie, v jehož územní působnosti se nachází celá trasa zvláštního užívání silnic. Orgán policie ve svém stanovisku určí podmínky, za kterých lze s ohledem na zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu zvláštní užívání silnic po celé trase realizovat. Orgánem policie se rozumí

a) dopravní inspektorát s výjimkou Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, který vydává závazná stanoviska ke zvláštnímu užívání silnic v rámci vlastní územní působnosti,

b) odbor služby dopravní policie krajského ředitelství policie s výjimkou Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, který vydává závazná stanoviska v případě, že trasa zvláštního užívání silnic překračuje území jednoho územního odboru krajského ředitelství policie nebo jednoho městského ředitelství policie,

c) odbor služby dopravní policie Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, které vydává závazná stanoviska v jeho územní působnosti,

d) ředitelství služby dopravní policie policejního prezidia, které vydává závazná stanoviska ke zvláštnímu užívání silnic v případě, že zvláštní užívání překračuje územní působnost jednoho krajského ředitelství policie.

(2) V případě, že se bude jednat o zabezpečení akce společenského charakteru přesahující území jednoho územního odboru krajského ředitelství policie nebo městského ředitelství policie, bude závazné stanovisko vydávat odbor služby dopravní policie krajského ředitelství policie, který si vyžádá stanovisko od příslušných dopravních inspektorátů územních odborů krajských ředitelství policie, popř. dopravního inspektorátu městského ředitelství policie. Do závazného stanoviska zapracuje jednotlivé požadavky a podmínky, za kterých bude možné uskutečnit akci společenského charakteru na území příslušného krajského ředitelství policie; stejným způsobem bude postupovat ředitelství služby dopravní policie policejního prezidia v případech vyžádání podkladů od příslušných odborů služby dopravní policie krajských ředitelství policie.





Celý pokyn policejního prezidenta č. 300/2020 byl žadateli zaslán v příloze.



2) Zvláštním užíváním pozemní komunikace je mimo jiné i pořádání sportovních akcí, a to ve smyslu ust. § 25 odst. 6 písm. e) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu. Posouzení uzavírky ve smyslu ust. § 24 shora citovaného zákona je závislé na typu sportovní akce, jejím rozsahu, počtu účastníků a dalších faktorech, které posuzuje věcně a místně příslušné specializované pracoviště (dopravně-inženýrský úsek) Policie ČR.



Příslušnost je daná pokynem policejního prezidenta PPP č. 300/2020.





pplk. JUDr. Lucie Žárská

24. 6. 2022

vytisknout e-mailem