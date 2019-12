Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Zvlášť závažný zločin

Ms kraj - kriminalisté usilovnou prací objasnili vraždu v restauraci

Krajští kriminalisté prověřovali od 23. prosince 2019 závažný násilný trestný čin, při kterém došlo k úmrtí 46leté ženy. Díky usilovné práci, získaným poznatkům a informacím kriminalisté ustanovili podezřelou osobu. Jednalo se o 32letého muže, kterého ve večerních hodinách dne 25. 12. 2019 zadrželi. Vrchní komisař muže následně obvinil ze zvlášť závažného zločinu vraždy. Obviněný měl v restauraci v Ostravě – Hrušově v pondělí 23. 12. 2019, z důvodu majetkového prospěchu, opakovaně napadnout poškozenou, která utrpěla zranění neslučitelná se životem. Obviněný má za sebou opakovanou trestní minulost majetkového charakteru. Nyní mu hrozí trest odnětí svobody až do výše dvaceti let. Vrchní komisař podal podnět k návrhu na vzetí do vazby, o kterém bude rozhodovat soud.

mjr. Bc. Pavla Jiroušková

27. 12. 2019

