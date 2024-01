Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Zvládnete fyzické testy k Policii ČR?

Zvažujete práci u policie a máte obavy z fyzických testů? Nebo jste prostě zvědaví, zda byste takové testy zvládli? Neváhejte a skočte do toho! Nezávazně, nanečisto, bez stresu a nervozity. A s jedinečným bonusem navíc!

Nenechte si ujít tuto příležitost. I v roce 2024 opět zveme všechny zájemce a zájemkyně z řad široké veřejnosti do budovy Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje na třídě Kosmonautů 10 v Olomouci. Termíny fyzických testů nanečisto na 1. čtvrtletí roku 2024 jsou 26. 1. 2024, 23. 2. 2024 a 22. 3. 2024. Vždy se jedná o pátky se začátkem v 9:45 hod.

Fyzické testy budete provádět pod dohledem instruktorů služební přípravy. Zkušení policisté, kteří kromě prověřování fyzické způsobilosti zájemců o službu u policie, také trénují všechny policisty a policistky sloužící v Olomouckém kraji. S nimi si vyzkoušíte stejné fyzické testy, jaké musí absolvovat všichni naši budoucí policisté v rámci svého přijímacího řízení, ale Vy si je vyzkoušíte bez nervů a trémy. Když není člověk pod tlakem a nesvazuje ho nervozita, výsledky v jednotlivých disciplínách fyzických testů jsou často lepší…….

A když fyzičky splníte, odnesete si kromě dobrého pocitu i cenný bonus v podobě osvědčení s roční platností, díky kterému získáte obrovskou výhodu! Když se totiž během této doby rozhodnete stát policistou nebo policistkou, Vy na rozdíl od ostatních už budete mít celou jednu třetinu přijímacího řízení úspěšně splněnou a nebudete muset obávané fyzické testy absolvovat znovu.

Fyzické testy se skládají z celkem 4 disciplín. V tělocvičně si odcvičíte kliky a celomotorický test a následně venku na blízkém stadionu absolvujete dvě běžecké disciplíny a to člunkový běh a běh na 1.000 metrů. V testech je nutné dosáhnout v součtu minimálně 36 bodů, zároveň u žádné ze 4 disciplín nesmí být dosaženo méně než 4 body.

Ještě s účastí váháte? Tak pozor, kdyby se někomu z Vás testy nepovedly, můžete bez obav přijít na kterékoliv další kolo fyziček nanečisto a zkoušet si testy nanečisto i opakovaně. Naši instruktoři služebního výcviku Vás při nich podpoří a poradí, co zlepšit a jak na sobě zapracovat.

Těšíme se na Vás. Přihlaste se prostřednictvím sociálních sítí, do UDÁLOSTI zveřejněné na FB PolicieCz nebo na mailové adrese nabor.olomouc@pcr.cz případně na tel. čísle 702 205 986. S sebou si vezměte kartičku občanského průkazu, sportovní oblečení do tělocvičny a obuv a sportovní oblečení vhodné do venkovních prostor.

Na místě Vám také poskytneme veškeré informace k přijímacímu řízení k Policii České republiky a k možnostem uplatnění u policie. A že těch možností u nás je! Jsme jeden z největších zaměstnavatelů v republice. Můžete získat PRÁCI 158x jinak. Zajímavou práci, která Vám zajistí stálý plat, životní jistotu, podporu tisíců kolegů a benefity, které oceníte.

por. Bc. Martina Schrammová

24. ledna 2024

vytisknout e-mailem