Zvládli byste správně projet?

BRNO: U viaduktu mění semafory, křižovatku řídí policisté.

I v pátek pokračuje výměna semaforů v křižovatce u viaduktu u hlavního nádraží. Dopravu v místě tak místo světelných signálů řídí policisté. Často se však setkávají s řidiči, kteří nevědí jak na policisty reagovat a křižovatkou správně projet. Někteří vjíždí do křižovatky i v situaci, kdy má policista vztyčenou paži, což je obdoba žlutého světla na semaforu. Jiní zase svým váháním při signálu volno zdržují provoz. Také mnoho chodců bylo překvapeno zjištěním, že i oni by se měli při přecházení po přechodu řídit pokyny policisty v křižovatce. Část šoférů, včetně těch profesionálních, nemá zase jasno při průjezdu křižovatkou během trojstranné uzávěry. Těm, kteří si nejsou jisti, jak na policisty v křižovatce reagovat, doporučujeme zopakování učiva z autoškoly, není to zas tak složité.

por. David Chaloupka, 12. srpna 2022

