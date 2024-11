Zajišťování letecké záchranné služby Leteckou službou Policie České republiky

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatelka ve své žádosti uvedla:

„Zákonem č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů a který nabyl účinnosti 1. 1. 2024, došlo k novelizaci ust. § 49 zákona o spotřebních daních tak, že nově upravuje problematiku osvobození leteckých pohonných hmot ust. § 49 ost. 4 zákona o spotřebních daních následujícím způsobem: „Od daně jsou osvobozeny letecké pohonné hmoty benzinového typu uvedené pod kódy nomenklatury 2710 12 31 nebo 2710 12 70 nebo tryskové palivo uvedené pod kódem nomenklatury 2710 19 21 používané jako pohonná hmota pro jiný druh letů než pro soukromé rekreační létání. Toto osvobození se týká výhradně minerálních olejů použitých pro lety mezi daňovým územím České republiky a daňovým územím jiného členského státu nebo třetí zemí.



Přijatá legislativní změna má za následek, že se osvobození od spotřební daně s účinností od 1. 1. 2024 nevztahuje na letecké pohonné hmoty v rámci vnitrostátních letů. Nově jsou tedy veškeré subjekty provozující vnitrostátní lety (i leteckou záchrannou službu) zatíženy touto dodatečnou daňovou povinností.



Provozovatelem letecké záchranné služby (dále jen „LZS“) na vybraných výjezdových základnách je rovněž Policie České republiky, která tuto činnost zajišťuje prostřednictvím Letecké služby Policie České republiky (dále jen „LS PČR“).



V souvislosti se shora uvedeným tedy tímto žádáme o poskytnutí následujících informací:



a. Provedla Policie České republiky vyčíslení předpokládaných nákladů na pokrytí spotřební daně za spotřebované letecké palivo v souvislosti s provozem letecké záchranné služby Leteckou službou Policie České republiky pro rok 2024? Pokud ano, žádáme o zaslání plného znění předmětného dokumentu, kterým byly předpokládané náklady na spotřební daň pro rok 2024 vyčísleny.



b. Jsou Policii ČR hrazeny za rok 2024 náklady na spotřební daň za spotřebované letecké palivo v souvislosti s provozem letecké záchranné služby Policií ČR pro rok 2024? Pokud ano, tak žádáme o informaci:



(i) v jaké výši byly již Policii ČR za období leden až září 2024 uhrazeny náklady na spotřební daň za spotřebované letecké palivo v souvislosti s provozem LZS;



(ii) na základě jakých rozhodnutí, opatření či jiných dokumentů jsou tyto náklady Policii ČR hrazeny, a to vč. zaslání kopií úplného znění těchto dokumentů.“



Povinný subjekt poskytl žadatelce následující informace:

Ad a. Spotřební daň na letecké palivo byla zohledněna při výpočtu ceny letové hodiny, jež je obsažena v příloze žádosti o provedení rozpočtového opatření v roce 2024 adresované náměstkem policejního prezidenta pro ekonomiku ředitelce odboru zdravotní péče Ministerstva zdravotnictví České republiky. Uvedený dokument povinný subjekt poskytl žadatelce.

Ad b. Rozpočtové opatření v roce 2024 bylo realizováno a do data doručení předmětné žádosti o informace bylo z obdržených finančních prostředků vyčerpáno cca 24 miliónů Kč. Finanční prostředky na zajištění letecké záchranné služby Leteckou službou Policie České republiky, včetně nákladů na spotřební daň na letecké palivo, jsou převáděny rozpočtovým opatřením z rozpočtové kapitoly Ministerstva zdravotnictví České republiky do rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra České republiky na základě Dohody o zajišťování letecké záchranné služby uzavřené dne 22. prosince 2020 mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem vnitra České republiky. Tato dohoda účinná od 1. ledna 2021 je zveřejněna na webových stránkách registru smluv na adrese https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15039235.



PhDr. Jiří Vokuš, 18. listopadu 2024

