Trestné činy spáchané střelnými zbraněmi

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel požadoval následující informace:

„1) Žádám o poskytnutí informací o počtu trestných činů spáchaných s nelegálně drženou střelnou zbraní za každý kalendářní rok v časovém rozmezí od roku 2012 do roku 2022.

2) Žádám o poskytnutí informací o počtu zachycených nelegálně držených střelných zbraní za každý kalendářní rok v časovém rozmezí od roku 2012 do roku 2022.

3) Žádám o poskytnutí informací o počtu amnestovaných zbraní při jednotlivých zbraňových amnestiích v časovém rozmezí od roku 2012 do roku 2022.

Data v bodech 1-3 rozdělte podle kategorií zbraní. V případě, kdy toto bližší rozdělení nebude možné, poskytněte pouze souhrnný údaj za každý jednotlivý rok / za každou amnestii.“

Policie České republiky poskytla žadateli následující informace:

Ad 1) Požadované statistické údaje ve třech souborech Excel v příloze.

Trestné činy spáchané se zbraní a registrované ve stanoveném časovém rozmezí je nutno rozdělit do dvou kategorií. Do první z nich náleží trestné činy objasněné a do druhé trestné činy neobjasněné. Ve vztahu k neobjasněným trestným činům nelze v konkrétních případech jednotlivých druhů trestné činnosti s jistotou určit například, zda byl pachatel ozbrojen skutečnou střelnou zbraní nebo její atrapou, jaký druh střelné zbraně použil, zda šlo o zbraň legálně či nelegálně drženou atd.

Ad 2) Povinný subjekt nedisponuje požadovanou statistikou zajištěných nelegálně držených střelných zbraní, aniž by mu nějaký právní předpis ukládal takovou statistikou disponovat, a proto ji nemůže žadateli poskytnout. Požadovanou statistiku by bylo možno zpětně sestavit na základě rozsáhlé analýzy trestních spisů vedených policejnímu orgány Policie České republiky ve stanoveném časovém rozmezí, takovou povinnost však zákon č. 106/1999 Sb. povinnému subjektu neukládá. Ustanovení § 2 odst. 4 tohoto zákona stanoví, že povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

Povinný subjekt v této souvislosti odkázal žadatele alespoň na statistické přehledy kriminality za roky 2012 – 2022 zveřejněné na webu Policie České republiky (https://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-za-rok-2023.aspx). Statistické údaje o počtu trestných činů nedovoleného ozbrojování podle § 279 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jsou v uvedených přehledech zaznamenány podle takticko-statistické klasifikace (TSK) č. 662.

Ad 3) Ve stanoveném časovém rozmezí se uskutečnily dvě tzv. zbraňové amnestie, první v termínu 1. července až 31. prosince 2014, druhá v termínu 30. ledna až 31. července 2021. Jejich výsledky jsou obsaženy v následující tabulce.

Rok Počet odevzdaných zbraní Kategorie A Kategorie A-I Kategorie B Kategorie C Střelivo 2021 3 820 99 51 2 159 1 511 142 182 2014 5 877 515 2 855 2 507 484 744

PhDr. Jiří Vokuš, 5. ledna 2024

vytisknout e-mailem