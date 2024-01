Rámy

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel požádal poskytnutí informací k problematice rámů na policejních vozidlech a tzv. PIT manévru“. Konkrétně požádal o následující informace:



„Dle tiskových zpráv, Policie ČR částečně již pořídila a dále pořizuje speciálně vybavená vozidla Škoda Kodiaq, která jsou vybavena útočným trubkovým rámem. Pro upřesnění: Na služebních vozidel v barevném provedení PČR.

Tento rám, opět dle veřejně dostupných zdrojů – sdělení PČR a MV, má Policie ČR používat k tzv. útočnému „PIT manévru“ („Precision Immobilization Technique / Přesná technika znehybnění“) Tyto rámy musí být v souladu a homologovány dle „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 78/2009“, resp. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2019/2144 ve znění pozdějších předpisů.

(Dalším právním předpisem, které tuto problematiku řeší je Předpis OSN č. 127.)

Tyto útočné rámy výše uvedená nařízení nazývají „systém čelní ochrany“.

Na základě výše uvedené žádám o:

a. Předložení kopie homologace „systém čelní ochrany“ / „útočného trubkového rámu“.

b. Poskytnutí informace, v čem se zásadně liší práce PČR od jiných policejních útvarů

v EU, neb Žadateli není známo, že by policejní orgány jiného členského státu EU disponovali stejným/obdobným zařízením.

c. Poskytnutí informace kolikrát v jednotlivých letech od první montáže těchto útočných rámů byly rámy použity proti chodcům, cyklistům a ostatním nechráněných účastníků silničního provozu (viz výše jmenovaná nařízení EP a Rady (ES) a Předpis OSN)“





Policie České republiky poskytla žadateli následující informace:



K bodu a):

U vozidel Škoda Kodiaq s policejní výbavou ve zvláštním barevném provedení se nejedná o "útočný" nýbrž "ochranný" rám. Tato terminologie je uváděna ve veškeré schvalovací dokumentaci. Policie České republiky nedisponuje jednotlivými protokoly o homologaci těchto vozidel a jejich dílů. Protokoly jsou vlastnictvím jejich držitelů, v tomto případě poddodavatele Ramet, s.r.o., který je zhotovitelem policejní přestavby pro dodavatele Škoda Auto, a. s. S požadavkem na bližší informace související se schválením a homologací vozidel je nutné se obracet na zadavatele této veřejné zakázky - Odbor veřejných zakázek Ministerstva vnitra České republiky.



K tomuto bodu žádosti můžeme dále uvést, že vozidla byla schválena k provozu na pozemních komunikacích Ministerstvem dopravy České republiky. Předmětná vozidla jsou vozidla zvláštního určení, která se podle Přílohy č. 5 vyhlášky č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, označují písmenným kódem SG, např. SG POLICEJNÍ a kterým jsou udělovány různé výjimky. Na vozidla jako celek bylo Ministerstvem dopravy vydáno „Rozhodnutí o schválení technické způsobilosti hromadné přestavby“. V tomto rozhodnutí jsou popsány podmínky schválení, kde je mimo jiného i část věnovaná montáži ochranného rámu.



K bodu b):

Tento bod žádosti považuje povinný subjekt za požadavek na vytvoření nové informace, neboť požadovanou informaci nedisponuje a nemá ji vytvořenu. K tomuto bodu žádosti lze pouze dodat, že Policie České republiky postupuje v souladu s právními předpisy platnými v rámci České republiky, nelze tedy její činnost posuzovat dle legislativy ostatních policejních útvarů v EU.



Podle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Povinný subjekt je povinen poskytovat pouze ty informace, které se vztahují k jeho působnosti a které má nebo by měl mít podle obecně závazného právního předpisu k dispozici. Naopak zákon č. 106/1999 Sb. nestanovuje povinnost nové informace vytvářet či vyjadřovat názory povinného subjektu k určité problematice, vytvářet analýzy či hodnocení na základě zadání žadatele. Podle § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. se informací pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.



Důvodová zpráva k zákonu č. 61/2006 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 106/1999 Sb. a kterým bylo ustanovení § 2 odst. 4 do tohoto zákona vtěleno (sněmovní tisk č. 991 IV. volebního období Poslanecké sněmovny) uvádí: „Povinný subjekt je povinen poskytovat pouze ty informace, které se vztahují k jeho působnosti a které má nebo by měl mít k dispozici. Naopak režim zákona o svobodném přístupu k informacím nestanovuje povinnost nové informace vytvářet či vyjadřovat názory povinného subjektu k určité problematice. Toto ustanovení nemá v žádném případě sloužit k nepřiměřenému zužování práva na informace, má pouze zamezit žádostem o informace mimo sféru zákona – zvlášť časté jsou v této souvislosti žádosti o právní analýzy, hodnocení či zpracování smluv a podání – k vypracování takových materiálů nemůže být povinný subjekt nucen na základě své informační povinnosti, neboť taková úprava by byla zcela proti původnímu smyslu tohoto institutu.“ Z uvedených důvodů se na Vámi požadovanou informaci specifikovanou v bodu b) žádosti informační povinnost podle výše uvedeného zákona nevztahuje.



K bodu c):

K tomuto bodu žádosti je třeba konstatovat, že ustanovení § 52 písm. f) zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, umožňuje použití donucovacího prostředku (použití zastavovacího pásu, zahrazení cesty vozidlem a jiného prostředku k násilnému zastavení vozidla nebo zabránění odjezdu vozidla) pouze vůči vozidlu.



Pokud jde o použití tzv. PIT manévru, dále uvádíme statistiku, kterou má k dispozici ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia České republiky za jednotlivé roky s tím, že podrobnější rozlišení není v této statistice obsaženo:



2020 – 3 PIT manévry,

2021 – 17 PIT manévrů,

2022 – 11 PIT manévrů,

2023 – 12 PIT manévrů.



pplk. JUDr. Lucie Žárská, 4. 1. 2024

