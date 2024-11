Personální statistiky

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatelka požádala o následující informace:



„Žádám Vás o informace vždy za celé roky 2022,2023 + 30.9.2024. Zajímá mě:

- počet policistů

- počet služebních míst

- počet vytvořených služebních míst a v jakých TT

- počty podstavu v jednotlivých krajích

- kolik policistů ukončilo služební poměr

- počet odsloužených let policistů při ukončení služebního poměru,

- kolik policistů bylo přijato do služebního poměru

- věk policistů při ukončení služebního poměru

- věk policistů přijatých do služebního poměru

- kolik občanů se hlásilo a v procentech kolik jich splnilo zákonné požadavky a kolik jich propadlo u

psychických/ fyzických / zdravotních testů.

- věkové složení služebního sboru v procentech

- odsloužená léta u policistů ve služebním poměru“.





Policie České republiky zaslala žadatelce požadované informace (viz příloha).

pplk. JUDr. Lucie Žárská, 2. 12. 2024

Související dokumenty Příloha personální statistiky.xlsx

Velikost souboru: 28,5 KB / formát XLSX

vytisknout e-mailem