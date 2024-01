Pachatel

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel požádal o následující informace:



„1) Zjišťuje Policie ČR při zadržení pachatele trestné činnosti, je-li tento pachatel mladší 18 let, informace související se školní docházkou tohoto pachatele? Tj. například studijní výsledky (prospěch a chování), na jaký typ školy pachatel chodí (základní, gymnázium..), v kolika letech začal povinnou školní docházku, apod.

2) Zjišťuje Policie ČR při zadržení pachatele trestné činnosti, je-li tento pachatel mladší 18 let, informace související s rodinnými poměry pachatele? Tj. zda pachatel pochází z kompletní, nebo rozvedené rodiny, apod.

3) Je-li odpověď na některou z výše uvedených otázek kladné, bylo by možné poskytnout data v anonymizované podobě pro vědecké účely? Data obsahující: a) anonymní id pachatele, věk, pohlaví, okres spáchaní, datum spáchání, druh spáchané TČ (stačí TSK) a informace podle bodu 1 a 2 otázky.“



Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. Vaši žádost posoudila a sděluje Vám následující informace:



K bodu 1) Policie České republiky při zadržení „pachatele“ mladšího 18 let zjišťuje z informací zmíněných v žádosti pouze jeho zaměstnavatele a postavení v něm, což u většiny těchto osob znamená název a sídlo školy, kterou navštěvuje a označení třídy, příp. oboru, který studuje. Tyto informace zjišťuje, společně s dalšími údaji (jméno, příjmení, datum narození apod.), jednak za účelem jednoznačného ztotožnění zadržené osoby (aby nemohlo dojít k její záměně za osobu jinou) a jednak za účelem dalšího zjišťování informací sloužících k posouzení poměrů pachatele (viz ust. § 39 odst. 1 věta první tr. zákoníku). Policie České republiky však tyto informace statisticky nezpracovává.



K bodu 2) Policie České republiky při zadržení „pachatele“ mladšího 18 let nezjišťuje údaje zmíněné v otázce číslo 2.



K bodu 3) Policie České republiky, jak už bylo uvedeno výše, některé uvedené údaje vůbec nezjišťuje. Údaje, které zjišťuje a jsou uvedeny v odpovědi k bodu 2) žádosti, pak statisticky nezpracovává. Po projednání s úřadem služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia České republiky byly žadateli ve vztahu k těmto údajům poskytnuty následující doprovodné informace:



Policie České republiky neprovozuje žádný informační systém, ze kterého by bylo možné strojovým způsobem získat požadované údaje. Žádné statistiky, které by zpracovávaly v žádosti specifikované údaje, nemá vytvořeny. Informační systém Statistika kriminality provozovaný Policií České republiky kriminality tedy neobsahuje údaje specifikované v žádosti, proto byly požadované údaje povinný subjektem vyhodnoceny jako požadavek na vytvoření nové informace.



Požadovanými údaji v podobě specifikované v žádosti tedy Policie ČR nedisponuje a žádný právní předpis jí neukládá v této podobě údaje vést a zpracovávat. Podle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Podle § 3 odst. 3 téhož zákona se informací rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.



Povinný subjekt je povinen informaci poskytnout, pokud jí disponuje. Tedy taková informace u povinného subjektu existuje, je dohledatelná na některém z nosičů informací, lhostejno zda v materiální/listinné či elektronické podobě. Jestliže však k odpovědi na žádost nestačí pouhé mechanické vyhledání údajů, ale je nutné s nimi provádět další zpracování nad rámec prostého vtělení do odpovědi, jde o vytvoření nové informace. Na druhou stranu platí, že o vytvoření nové informace nepůjde, pokud jí sice povinný subjekt nedisponuje, ale podle právních předpisů jí disponovat musí (v takovém případě povinnému subjektu nezbývá, než informaci vytvořit a žadateli poskytnout).



Na základě výše uvedených skutečností povinný subjekt posoudil možnost poskytnutí informací požadovaných v žádosti a dospěl k závěru, že nemá povinnost tyto informace podle zákona č. 106/1999 Sb. poskytnout, neboť:

Povinný subjekt statisticky nezpracovává údaje uvedené v žádosti ani nevede žádnou evidenci, ze které by bylo možné jednoduchým mechanickým způsobem zjistit požadované údaje. Aby byla zpracována skutečnosti odpovídající odpověď, bylo by třeba nahlédnout do všech trestních spisů, které Policie ČR vedla, a ve kterých figurovala jako osoba, proti které se řízení vede, osoba mladší 18 let. Takových spisů jsou ročně tisíce. Tyto spisy by bylo nutné vyhodnotit a analyzovat pracovníky služby kriminální policie a vyšetřování z pohledu požadovaných informací. Každý spis by musel být prohlédnut a informace z něj by musely být dále zpracovávány a vyhodnocovány. Z tohoto důvodu vyhodnotil povinný subjekt žádost za požadavek na vytvoření nové informace.



Povinný subjekt tedy konstatuje, že informacemi ve smyslu výše popsaného zákonného ustanovení, které žadatel požadoval, nedisponuje a pro jejich zodpovězení by je musel nově vytvořit rozsáhlou analýzou výše specifikovaných trestních spisů. Na takovou činnost se však informační povinnost nevztahuje a žádný právní předpis povinnému subjektu neukládá povinnost požadovanou informací disponovat.



Na základě výše uvedených skutečností a úvah dospěl povinný subjekt k závěru, že požadované informace nemá povinný subjekt k dispozici, takové informace nejsou vytvořeny a ani žádný právní předpis neukládá povinnému subjektu mít takové informace vytvořené. Sestavení takového souboru informací by bylo možné pouze na základě analytické činnosti povinného subjektu, který podle názoru povinného subjektu představuje vytváření nové informace, jehož se povinnost poskytovat informace podle ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. netýká. Informační povinnost se na poskytnutí požadovaných informací z tohoto důvodu nevztahuje.



pplk. JUDr. Lucie Žárská, 4. 1. 2024

vytisknout e-mailem