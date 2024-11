Nahlížení do spisu

Žadatelka požadovala poskytnutí následujících informací:

„… si Vás dovoluji kontaktovat ohledně metodiky / analýzy / pokynu či obdobného dokumentu týkajícího se postupu při nahlížení do spisu ve věci, kdy nebyly zahájeny úkony tresntího řízení, tedy ve věci, která je vedena dle zákona o policii.

… dle jakého právního předpisu je postup pro nahlížení do spisu v tomto případě upraven, mám za to, že by to mělo být dle správního řádu, nikoli dle ust. § 65 trestního řádu, neboť aplikace trestního řádu je vyloučena v případě, že nebyly zahájeny úkony trestního řízení.

Jistě Policie ČR tuto problematiku má již nějak zpracovanou, proto si Vás dovolím o zaslání příslušných dokumentů.“

Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. předmětnou žádost posoudila a sdělila žadatelce, že úřad služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia České republiky jakožto gestor dané problematiky nevydal žádnou metodiku ani jiný obdobný dokument týkající se předmětné problematiky.

Nicméně z vyjádření úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia České republiky vyplývá, že pokud je vedeno trestní řízení, pak se ohledně nahlížení do spisového materiálu použije postup dle § 65 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestního řádu). V případě šetření, kde nedošlo k zahájení úkonů trestního řízení dle § 158 odst. 3 téhož zákona a které je vedeno na základě zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, je nutné zohlednit obsah žádosti. Pokud je v této fázi požádáno o nahlédnutí do spisu, je postupováno dle § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu. V takovém případě je nutné řádně odůvodnit rozhodnutí policejního orgánu o umožnění, případně zamítnutí nahlédnutí do spisu. Je nutné vypořádat se s otázkou, zda by nahlížením do spisového materiálu nedošlo k zmaření účelu šetření, v opačném případě např. aby nedošlo k poškození práv třetích osob a podobně. Pokud jde však o osobu, která podávala trestní oznámení a je "poškozenou", pak, ač je vedeno pouze šetření, je oprávněna nejméně po skočení šetření nahlédnout do spisu v rámci principu "kontroly veřejnosti" a kontroly "účinného vyšetřování" (viz. I. ÚS 1565/14). Této problematiky se rovněž týkají rozsudky Krajského soudu v Plzni sp. zn. 57 A 94/2022-74 a Nejvyššího správního soudu sp. zn. 8 As 51/2019-39.

Povinný subjekt žadateli rovněž zaslal doporučující stanovisko analyticko-legislativního odboru Policejního prezidia České republiky k této věci, které bylo vytvořeno za účelem vyřizování žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

pplk. Mgr. art. et Mgr. David Schimmer – 12. 11. 2024

