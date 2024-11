Mobilní měření emisí

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací:

„1. Kolik kontrolních měření emisí vytipovaných starších vozidel bylo uskutečněno mobilní expertní jednotkou PČR v celé ČR a s jakým výsledkem?

2. Kolik kontrol plnění emisních limitů vozidel (měření emisí) bylo úspěšných a kolik neúspěšných?

3. Zda tyto silniční technické kontroly byly prováděny na stanicích STK, SME či mobilních STK?

4. Jednalo se tedy o nařízení jízdy na kontrolní měření?

5. Jelikož bylo publikováno, že se silniční technické kontroly zaměřily zejména na vozidla po STK, byly tedy vytipovány pouze stanice měření emisí při STK? Bude tato činnost prováděna také u stanic SME, které nejsou spjaty s STK?

6. Jaké zařízení bylo pro kontrolu plnění emisních limitů vozidel používáno, s jakým softwarem a zda byl software a metodický postup schválen Ministerstvem dopravy? Používá se tedy obdobný software, podmínky a metodiky jako na stanicích SME?

7. Pokud se nejednalo o protokol měření z STK, SME či mobilní STK, za jakých podmínek probíhalo měření? Jakou metodikou?

8. Zda byla použita metodika měření, kterou ukládá MD stanicím STK a SME?

9. Kolik při těchto měření emisí bylo provedeno akcelerací z devíti možných a z kolika měření se vypočítával výsledný průměr, v kolika po sobě jdoucích měření se vypočítával výsledek?

10. Na kterých STK a SME, či mobilních STK bylo prováděno kontrolní měření, na základě kterého byla odebrána provozovateli vozidel platná technická kontrola?

11. Kolik z neúspěšných měření bylo provedeno na stanicích SME u STK a stanicích SME, které nejsou spjaty s STK.

12. Do kterých STK a SME byla nařízena jízda a prováděno kontrolní měření?

13. Na základě vyjádření ze strany Centra služeb pro silniční dopravu (viz příloha) Vás žádáme o přesnou specifikaci druhu měření emisí.“

Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost o informace posoudila a k žádosti jako celku sdělila následující.



Policie České republiky v rámci technických silničních kontrol motorových vozidel (dále jen „TSK“) projedná, případně oznámí konkrétní porušení řidiče, případně provozovatele. Samotné měření emisí a kontrola vozidla je prováděna techniky Centra služeb pro silniční dopravu (dále jen „CSPSD“) v souladu s Metodickým postupem při měření emisí vozidel ve stanicích měření emisí (SME), ve stanicích technických kontrol (STK) a při provádění technických silničních kontrol (TSK) vydaného Ministerstvem dopravy dne 30. 6. 2020.



Policisté se při výběru vozidel v provozu zaměřují zejména na vozidla, která zjevně vykazují závady výfukového systému (viditelný dým, specificky znečištěné zadní části vozidel atd.) či starší vozidla. U novějších vozidel je kontrolováno, zda nechybí některé části výfukové soustavy (např. katalyzátor, filtry atd.)



Nesplnění podmínek emisních limitů je klasifikováno jako vážná závada (B) v technické způsobilosti vozidla a na místě je vozidlu omezena technická způsobilost na dobu 30 dní. V případě, že se výfukové plyny z motoru zjevně dostávají do kabiny vozidla, nebo do prostoru pro cestující je závada klasifikována jako nebezpečná (C), policista technickou způsobilost vozidlu odejme a zabrání v další jízdě. Porušení je sankcionováno podle závažnosti, buď v příkazním řízení na místě, nebo je oznámeno příslušnému správnímu orgánu k dalšímu projednání.

K jednotlivým otázkám žádosti o informace je povinný subjekt nucen konstatovat, že ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. praví, že informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuáloního. Podle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. se však povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

Povinný subjekt je povinen poskytovat pouze ty informace, které se vztahují k jeho působnosti, a které má nebo by měl mít podle obecně závazného právního předpisu k dispozici. Naopak zákon č. 106/1999 Sb. nestanovuje povinnost nové informace vytvářet či vyjadřovat názory povinného subjektu k určité problematice, vytvářet analýzy či hodnocení na základě zadání žadatele.

Povinný subjekt tak odpověďmi na jednotlivé položené otázky ve smyslu výše citovaného zákonného ustanovení nedisponuje, jelikož Policie České republiky nemá k dispozici předmětná data.

K technické části měření zároveň povinný subjekt žadateli doporučil obrátit se na gestora problematiky, kterým je Ministerstvo dopravy, případně přímo CSPSD.



Dále povinný subjekt žadateli poskytl statistiku, kterou k poptávané problematice disponuje:

Období: 1. 1. 2024 - 11. 9. 2024 za celou Českou republiku

pplk. Mgr. art. et Mgr. David Schimmer – 11. 11. 2024

