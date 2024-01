Memorandum o vzájemné spolupráci

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel požádal o následující informace:

„V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás žádám o poskytnutí následujících informací:

1. Existuje mezi společností CZ Colt (Česká zbrojovka a.s.) a Policií ČR (Policejním prezidiem ČR) nějaká aktivní dohoda o spolupráci?

2. Existují obdobné dohody o spolupráci i s jinými potenciálními dodavateli výzbroje a munice?

3. V případě, že takové dohody uvedené v dotazech 1. a 2. existují,

a. na základě, jakých právních důvodů byly předmětné dohody o spolupráci s vybranými společnostmi uzavřeny?

b. na základě jakých kritérií byly tyto společnosti osloveny a následně vybrány?

c. bylo provedeno výběrové řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek?

4. Budou případně uzavřené dohody o spolupráci současně znamenat i nějaká zvýhodnění předmětných společností při nákupu, případně při testování zbraní, příslušenství, či munice?

5. Prosíme o zaslání přesného znění, tedy otisk textu již uzavřených dohod o spolupráci.

6. Jakým způsobem byly vyřešeny před lety medializované problémy při dodávkách pistolí CZ 75 D Compact

a pouzder do výzbroje Policie ČR?

a. jednalo se o výběrové řízení, nebo o „přímý“ nákup bez soutěže?

b. v jakém objemu (celkový počet souprav pistolí i celková cena zakázky v Kč) byla zakázka realizována?

c. kdo a na jakém základě rozhodl, že Policie ČR pořídí právě pistole CZ 75 D Compact?

d. vyhověly nabízené pistole CZ 75 D Compact tehdejším požadavkům Policie ČR, nebo je bylo nutné, jak popisoval tisk, dodatečným vývojem dále podstatně zdokonalit?

e. pokud byl nutný dodatečný vývoj, o jak časově a finančně náročný proces zdokonalování se přibližně jednalo a kolik bylo na pistolích CZ 75 D Compact realizováno technických zdokonalení?

f. jaké základní spolehlivostní parametry byly na pistole CZ 75 D Compact Policií ČR tehdy kladeny (spolehlivost, životnost)?

g. jaké konkrétní, případně četněji se vyskytující vady byly v průběhu dodávek na pistolích CZ 75 D Compact zjištěny?

h. o kolik vadných kusů pistolí CZ 75 D Compact se v rámci celkových dodávek jednalo?

i. byly vadné zbraně reklamovány?

j. uznal výrobce všechny reklamované vady?

k. byly zjištěné vady řádně odstraněny?

l. jsou veškeré dodané pistole CZ 75 D Compact v jednom, nebo ve více odlišných provedeních?

m. vznikly v souvislosti s dodávkami pistolí CZ 75 D Compact Policii ČR nějaké vícenáklady, např.

v souvislosti s výdaji na nákup pro službu vhodnějších pistolí a pouzder na pistole?

n. jsou v dosavadním průběhu životního cyklu pistolí CZ 75 D Compact ze strany výrobce řádně plněny veškeré Policií ČR požadované služby a dodávky náhradních dílů?

o. jaká je v současné době přibližně průměrná míra opotřebení pořízených pistolí CZ 75 D Compact?“



Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a k jednotlivým dotazům sdělila následující informace:



ad 1) Existuje mezi společností CZ Colt (Česká zbrojovka a.s.) a Policií ČR (Policejním prezidiem ČR) nějaká aktivní dohoda o spolupráci?

Policie České republiky uzavřela s Českou zbrojovkou, a. s., memorandum o vzájemné spolupráci v oblasti testování a posuzování.



ad 2) Existují obdobné dohody o spolupráci i s jinými potenciálními dodavateli výzbroje a munice?

Obdobné memorandum či dohody o spolupráci Policie České republiky s jinými potencionálními dodavateli výzbroje a munice nebyly dohledány.



ad 3) V případě, že takové dohody uvedené v dotazech 1. a 2. existují,

a. na základě, jakých právních důvodů byly předmětné dohody o spolupráci s vybranými společnostmi uzavřeny?

Memorandum o vzájemné spolupráci v oblasti testování a posuzování s Českou zbrojovkou, a. s. bylo uzavřeno podle § 14 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky.

b. na základě jakých kritérií byly tyto společnosti osloveny a následně vybrány?

Společnost Česká zbrojovka, a. s. byla pro uzavření memoranda o vzájemné spolupráci v oblasti testování a posuzování vybrána z důvodu, že Policie České republiky na základě předchozího zákonného výběrového řízení používá ve značné míře výzbroj vyrobenou touto společností.

c. bylo provedeno výběrové řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek?

Ano, u memoranda o vzájemné spolupráci v oblasti testování a posuzování se společností Česká zbrojovka, a.s. bylo provedeno výběrové řízení.



ad 4) Budou případně uzavřené dohody o spolupráci současně znamenat i nějaká zvýhodnění předmětných společností při nákupu, případně při testování zbraní, příslušenství, či munice?

Memorandum o vzájemné spolupráci v oblasti testování a posuzování s Českou zbrojovkou, a. s. má nezávazný rámcový charakter. Neznamená žádná zvýhodnění, zejména ne u nákupů. Oblast testování a posuzování, jichž se memorandum týká, vnímá Policie České republiky jako součinnost při organizaci práce, např. poskytování školení.



ad 5) Prosíme o zaslání přesného znění, tedy otisk textu již uzavřených dohod o spolupráci.

Memorandum o vzájemné spolupráci v oblasti testování a posuzování s Českou zbrojovkou, a. s. bylo žadateli poskytnuto (viz. přílozha).



ad 6) Jakým způsobem byly vyřešeny před lety medializované problémy při dodávkách pistolí CZ 75 D Compact a pouzder do výzbroje Policie ČR?

Konkrétní problémy, které se zakázky týkaly, jsou uvedeny v textu níže (zejm. písmeno d. a k.). Všechny medializované problémy s Českou zbrojovkou, a. s. byly řešeny vedením Policejního prezidia České republiky i Ministerstva vnitra České republiky. Žadatel byl dále informován, že se jedná o značný časový odstup od ukončení dodávek a skutečnost, že jednání s Českou zbrojovkou, a. s. probíhala na více úrovních.

a. jednalo se o výběrové řízení, nebo o „přímý“ nákup bez soutěže?

Zakázka byla realizována na základě Usnesení vlády č. 338 ze dne 3. 4. 2000, po zrušení předchozí veřejné obchodní soutěže, na základě přímé výzvy České zbrojovky, a.s. k uzavření kupní smlouvy.

b. v jakém objemu (celkový počet souprav pistolí i celková cena zakázky v Kč) byla zakázka realizována?

Zakázka byla realizována v celkovém objemu 46 000 pistolí a 31 000 pouzder na pistole a 31 000 pouzder na zásobníky. Celková cena zakázky byla cca 557 mil. Kč. Smlouvu podepsal tehdejší ministr vnitra.

c. kdo a na jakém základě rozhodl, že Policie ČR pořídí právě pistole CZ 75 D Compact?

Pistole CZ 75 D Compact byly předmětem nabídky České zbrojovky, a. s. na základě výše uvedeného vládního rozhodnutí. Jiná pistole nabídnuta nebyla.

d. vyhověly nabízené pistole CZ 75 D Compact tehdejším požadavkům Policie ČR, nebo je bylo nutné, jak popisoval tisk, dodatečným vývojem dále podstatně zdokonalit?

Nabízené pistole nesplňovaly v době uzavření kupní smlouvy požadavky zadání, a proto tehdejším požadavkům nevyhovovaly. Jednalo se o odpor spouště, snadné a rychlé natažení a nevýraznost značení. Během dodávek se následně projevily nedostatky v životnosti rámů a v požadavku na rychlou a opakovatelnou montáž přídavných zařízení (světlo, laser). Všechny nesplněné požadavky zadání byly předmětem řady jednání s Českou zbrojovkou, a. s. na úrovni Ministerstva vnitra České republiky i Policejního prezidia České republiky.

e.pokud byl nutný dodatečný vývoj, o jak časově a finančně náročný proces zdokonalování, se přibližně jednalo a kolik bylo na pistolích CZ 75 D Compact realizováno technických zdokonalení?

Ano, dodatečný vývoj byl nutný. Veškeré dodatečné úpravy na pistolích probíhaly ze strany České zbrojovky, a. s. v souladu s uzavřenou kupní smlouvou a technickými podmínkami za účasti Ministerstva vnitra České republiky i Policejního prezidia České republiky. Řádově se jednalo o několik desítek změn.

f.jaké základní spolehlivostní parametry, byly na pistole CZ 75 D Compact Policií ČR tehdy kladeny (spolehlivost, životnost)?

Požadavky byly kladeny na oba uvedené parametry.

g.jaké konkrétní, případně četněji se vyskytující vady, byly v průběhu dodávek na pistolích CZ 75 D Compact zjištěny?

Jednalo se o nedostatky avizované v podotázce d.) oproti požadavkům Policie České republiky se jednalo o odpor spouště, snadné a rychlé natažení a nevýraznost značení, následně byl zjištěn nedostatek v životnosti rámů a v požadavku na rychlou a opakovatelnou montáž přídavných zařízení (světlo, laser).

h.o kolik vadných kusů pistolí CZ 75 D Compact se v rámci celkových dodávek jednalo?

V požadavcích na životnost rámů se jednalo o dodávky prvních 18 000 pistolí do konce roku 2002. U požadavku na rychlou a opakovatelnou montáž přídavných zařízení (světlo, laser) se jednalo o dodávky prvních 30 000 pistolí do roku 2004.

i.byly vadné zbraně reklamovány?

Ano. Otázka reklamací byla mj. předmětem řady jednání s Českou zbrojovkou, a. s. na úrovni Ministerstva vnitra České republiky i Policejního prezidia České republiky.

j.uznal výrobce všechny reklamované vady?

Neuznal. Otázka reklamací byla předmětem řady jednání s Českou zbrojovkou, a. s. na úrovni Ministerstva vnitra České republiky i Policejního prezidia České republiky. Problematiku nesplněných vlastností pistolí si následně převzalo Ministerstvo vnitra České republiky.

k.byly zjištěné vady řádně odstraněny?

Parametr „odpor spouště“ nebyl odstraněn – je dán konstrukcí pistole a hodnoty jsou u celé dodávky shodné.

Parametr „snadné a rychlé natažení pistole“ nebyl odstraněn – je dán konstrukcí pistole a hodnoty jsou u celé dodávky shodné.

Parametr „značení“ částečně odstraněn – v průběhu dodávek došlo ke změně technologie a jejímu zlepšení.

Životnost rámů – vada byla odstraněna od 18 001 pistole. Problém u prvních 18 000 pistolí byl identifikován v prvním roce dodávek. Česká zbrojovka, a. s. se následně na základě těchto poznatků zavázala k doživotní záruce za životnost rámu pistole (15 000 výstřelů).

Parametr „na rychlou a opakovatelnou montáž přídavných zařízení (světlo, laser)“ tato vada nebyla odstraněna, bylo nutné pořídit kompatibilní (pasující) světelná a laserová zařízení s odpovídajícím připojovacím rozhraním k původnímu rámu pistole.

l.jsou veškeré dodané pistole CZ 75 D Compact v jednom, nebo ve více odlišných provedeních?

Z hlediska provedení jsou pistole ve čtyřech provedeních.

m. vznikly v souvislosti s dodávkami pistolí CZ 75 D Compact Policii ČR nějaké vícenáklady, např.

v souvislosti s výdaji na nákup pro službu vhodnějších pistolí a pouzder na pistole?

V souvislosti s nesplněním některých požadavků zadání přistoupilo Policejní prezidium České republiky k vybavování nejvíce exponovaných útvarů (zásahové a speciální jednotky, prvosledové hlídky a některé celorepublikové útvary) jinými pistolemi. Otázka vícenákladů není v daném případě relevantní, jelikož obměna výzbroje je kontinuální proces a Policie České republiky využívá prakticky veškerou výzbroj až do konce její technické životnosti.

n. jsou v dosavadním průběhu životního cyklu pistolí CZ 75 D Compact ze strany výrobce řádně plněny veškeré Policií ČR požadované služby a dodávky náhradních dílů?

V oblasti služeb (podpory) ano. Česká zbrojovka, a. s. v roce 2023 např. provedla bezplatné proškolení pracovníků, kteří údržbu a opravy pistolí CZ 75 D Compact provádí. Oblast dodávek náhradních dílů je řešena smluvně, formou kupních smluv nebo rámcových dohod na příslušná období.

o. jaká je v současné době přibližně průměrná míra opotřebení pořízených pistolí CZ 75 D Compact?

Míra opotřebení je identifikována při technických prohlídkách a závisí na intenzitě jejich používání. Konce technické životnosti dosáhlo cca 10 % dodaných pistolí, u zbytku je přibližná míra opotřebení více než 50%. Je předpoklad, že pistole CZ 75 D Compact budou v užívání ještě min. 5 let.





pplk. Mgr. Lucie Dvořáková, 31. 1. 2024

Související dokumenty Memorandum o vzájemné spolupráci v oblasti testování a posuzování.pdf

Velikost souboru:395,9 KB / formát PDF

