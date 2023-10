Speciální pořádkové jednotky

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatelka se domáhala následujících informací:

1) Sdělení služební náplně příslušníků speciální pořádkové jednotky krajského ředitelství policie.

2) Zaslání organizačních řádů speciální pořádkové jednotky krajského ředitelství policie a příslušných rozkazů ředitele krajského ředitelství policie, kterými byly organizační řády vydány.

3) Zaslání veškerých dalších interních aktů, kterými je upravena činnost speciální pořádkové jednotky krajského ředitelství policie.

4) Sdělení počtu mimořádných výjezdů speciální pořádkové jednotky krajského ředitelství policie v letech 2019–2022.



Policie České republiky vyzvala žadatelku, aby upřesnila své žádosti ve vztahu k jejich bodu č. 4, tj. aby vymezila termín „mimořádný výjezd“ v tomto bodu žádostí užitý. Žadatelka vyhověla uvedené výzvě a své žádosti v uvedeném bodu upřesnila tak, že „pod tímto pojmem je zamýšlen veškerý nařízený výkon služby v době služební pohotovosti, za který je příslušníkům ve služební pohotovosti poskytován v souladu s ust. § 125 a ust. § 126 odst. 3 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů odměna za služební pohotovost a služební příjem“.



Povinný subjekt dále poskytl žadatelce následující informace:

Ad 1) Popis služebních činností (služební náplň) příslušníků Policie České republiky zařazených ve speciálních pořádkových jednotkách vychází z nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s tímto katalogem jsou příslušníci Policie České republiky zařazováni do speciálních pořádkových jednotek na základě rozkazu policejního prezidenta č. 129/2023, kterým se stanoví vzorová systemizace služebních a pracovních míst krajského ředitelství Policie České republiky a městského ředitelství Policie České republiky. Povinný subjekt poskytl žadatelce uvedený interní akt řízení, včetně jeho přílohy č. 1, oddíl 7.6.



Povinný subjekt dále poskytl žadatelce vzorový popis služebních činností příslušníků policie České republiky zařazených ve speciální pořádkové jednotce Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, vzorový popis služebních činností příslušníků policie České republiky zařazených ve speciální pořádkové jednotce Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje a vzorový popis služebních činností příslušníků policie České republiky zařazených ve speciální pořádkové jednotce Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje.



Ad 2) Působnost a organizace speciálních pořádkových jednotek je stanovena pokynem policejního prezidenta č. 130/2020, o zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti (čl. 14 -39). Povinný subjekt poskytl žadatelce uvedený interní akt řízení.



Povinný subjekt poskytl žadatelce rovněž rozkaz ředitele Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje č. 80/2017, kterým se vydává organizační řád Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, včetně jeho přílohy č. 1 (působnost speciální pořádkové jednotky je upravena v čl. 31), rozkaz ředitele Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje č. 96/2013, kterým se vydává organizační řád Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, včetně jeho přílohy č. 1 (působnost speciální pořádkové jednotky je upravena v čl. 32) a pokyn ředitele Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje č. 65/2023, kterým se vydává organizační řád Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje (působnost speciální pořádkové jednotky je upravena v čl. 33)



Ad 3) Povinný subjekt dále poskytl žadatelce pokyn ředitele Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje č. 84/2014, kterým se stanoví některá pravidla pro výkon služby speciální pořádkové jednotky Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje a vymezují další úkoly při organizaci jejího výkonu služby, oznámení náměstka ředitele Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje č. 2/2013, kterým se vydává statut speciální pořádkové jednotky Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje (v textu dokumentu byla znečitelněna informace o dislokaci speciální pořádkové jednotky obsažená v jeho čl. 24, neboť její zveřejnění by bylo způsobilé ve smyslu ustanovení § 11 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb. ohrozit schopnost orgánů veřejné moci zajišťovat veřejný pořádek a předcházet trestné činnosti) a pokyn ředitele Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje č. 58/2014, kterým se upravuje činnost speciální pořádkové jednotky.



Ad 4) Speciální pořádková jednotka Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje neměla ve vymezeném období žádný „mimořádný výjezd“ ve smyslu, v jakém tento termín definovala žadatelka.



Příslušníci Policie České republiky zařazení v pořádkové jednotce Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje odsloužili při „mimořádných výjezdech“ ve smyslu, v jakém tento termín definovala žadatelka, v součtu v roce 2019 35 476 hodin, v roce 2020 20 200 hodin, v roce 2021 35 531 hodin a v roce 2022 10 222 hodin.



Příslušníkům speciální pořádkové jednotky Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje byla v požadovaném období služební pohotovost nařizována pouze pro předem plánované sportovní, kulturní či obdobné akce, které svým rozsahem a charakterem vyžadují nasazení většího počtu sil a prostředků, zejména v rámci bezpečnostních opatření. V takto nařízené služební pohotovosti tito policisté nikdy nevyjížděli na nepředvídatelné mimořádné události ve smyslu čl. 3 pokynu ředitele Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje č. 58/2014. K těmto tzv. mimořádným výjezdům ve smyslu předmětného pokynu vyjížděli pouze příslušníci v době jejich pravidelné směny, a to v rámci jejich základní doby služby (§ 52 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů).



Rozdíly mezi Krajskými ředitelstvími policie Ústeckého, Jihomoravského a Moravskoslezského kraje vyplývají z rozdílné organizace výkonu služby ve speciálních pořádkových jednotkách těchto útvarů.



PhDr. Jiří Vokuš, 3. října 2023

