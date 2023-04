Služební příjem, plat a odměny vedoucích příslušníků a zaměstnanců Policie ČR

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel se s odvoláním na ustanovení § 8c uvedeného zákona domáhal následujících informací:

„informace o výši veškerých vyplacených příjmů ze závislé činnosti (mzdy včetně, avšak nikoli výlučně, osobního ohodnocení a všech příplatků), odměn (včetně, avšak nikoli výlučně odměny řádné, mimořádné a odměny za plnění cílových úkolů), jiných příjmů a benefitů spojených s výkonem funkce (včetně, avšak nikoli výlučně, odměny za působení v dozorčích orgánech a naturální požitky – nepeněžitý příjem spočívající v užívání služebního vozidla, poskytnuté ubytování), to vše v hrubé výši tj. před zdaněním, zdůvodnění mimořádné odměny, a počet odpracovaných měsíců, a to u všech zaměstnanců na vedoucích pozicích* a to za kalendářní rok 2022 (vyplacených, resp. poskytnutých v souvislosti s výkonem výše uvedené pozice, resp. funkce za období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022).

* V případě úřadu tyto informace poskytněte za nejvyššího představitele instituce (ministr/vedoucí úřadu/ředitel úřadu) a za jeho přímé podřízené (náměstky/ředitele/vedoucí odborů nebo sekcí apod.). V případě subjektů jako jsou národní nebo státní podniky či akciové společnosti ve vlastnictví státu tyto informace poskytněte za nejvyšší představitele subjektu, jako jsou předsedové a členové řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu společnosti. U organizací, které mají regionální/krajské kanceláře/pobočky a pobočka má alespoň dvou úrovňovou řídící strukturu, do seznamu zahrňte i vedoucího/řídícího/ředitele těchto poboček.

Prosíme o poskytnutí informací ve struktuře Instituce – Pozice – Rok – Plat bez odměn v hrubé výši – Odměny/bonusy v hrubé výši – Nefinanční bonusy – Počet odpracovaných měsíců za rok – Zdůvodnění mimořádných odměn, tedy tak, jak je uvedeno v přiložené tabulce ve formátu MS Excel.

Vzhledem k tomu, že projekt Platy úředníků je dlouhodobý (tento projekt spustila v roce 2014 paní Kristýna Bašná MSc. PhD. A v roce 2020 převzal jeho provozování Hlídač státu, z.ú., do jehož náplně tato činnost spadá), získané informace tak jsou a budou zveřejňovány na webu www.platyuredniku.cz a tam i kontinuálně porovnávány v čase, prosíme proto o označení a zachování názvů jednotlivých pozic pro minulá i budoucí období. Stejně tak bude případně zveřejněn i údaj o neposkytnutí informace.

Vzhledem k tomu, že námi požadované informace nejsou pravidelně zveřejňovány v České republice žádným jiným subjektem (institucí vládního nebo nevládního charakteru), než v rámci projektu Platy úředníků (na webu www.platyuredniku.cz ), je splněna podmínka, že žadatel plní poslání dozoru veřejnosti ve věci veřejného zájmu, tedy plní funkci tzv. „společenského hlídacího psa“. Viz rozhodnutí NSS č.j. 2 As 88/2019-29.

Informace prosím zašlete datovou schránkou nebo e-mailem na níže uvedenou datovou schránku/e-mailovou adresu. V případě, že by poskytnutí informace vyžadovalo náklady převyšující v souhrnu 1.000,- Kč, prosím kontaktujte mne.

V předchozích letech jsme totožnou žádost zasílali vždy na všechna krajská ředitelství policie a útvary Policie České republiky s celostátní působností. Z důvodů procesní ekonomie se povinný subjekt v loňském roce i v letech předchozích rozhodl spojit všechny uvedené žádosti o informace v jednu a vyřídit je společně.

Z výše uvedeného důvodu naši žádost letos adresujeme pouze vám, avšak stejně jako v předchozích letech žádáme výše požadované informace za následující subjekty:

Instituce Identifikátor datové schránky Kriminalistický ústav rrpd7zw KŘP hl. m. Prahy rkiai5y KŘP Jihočeského kraje eb8ai73 KŘP Jihomoravského kraje jydai6g KŘP Karlovarského kraje upshp5u KŘP kraje Vysočina x9nhptc KŘP Královéhradeckého kraje urnai6d KŘP Libereckého kraje vsmhpv9 KŘP Moravskoslezského kraje n5hai7v KŘP Olomouckého kraje 6jwhpv6 KŘP Pardubického kraje ndihp32 KŘP Plzeňského kraje 5ixai69 KŘP Středočeského kraje 2dtai5u KŘP Ústeckého kraje a64ai6n KŘP Zlínského kraje w6thp3w Letecká služba Policie České republiky gyed7zz Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV eesyd9x Národní protidrogová centrála SKPV v2jdr7d Ochranná služba Policie ČR pyrd765 Policejní prezidium České republiky gs9ai55 Pyrotechnická služba 283d744 Ředitelství služby cizinecké policie ybndqw9 Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV e7gd769 Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy zucgg9t Útvar pro ochranu prezidenta ČR sfsd748 Útvar rychlého nasazení yr2d762 Útvar zvláštních činností SKPV asgdrju

Předem děkuji za kladné vyřízení žádosti.“

Policie České republiky konstatovala, že příslušníkům Policie České republiky náleží za výkon služby služební příjem, který podle ustanovení § 113 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 361/2003 Sb.“), tvoří základní tarif, příplatek za vedení, příplatek za službu v zahraničí, zvláštní příplatek, příplatek za službu ve svátek, osobní příplatek, odměna, služební příjem za službu přesčas a stabilizační příplatek. Odměnami nad rámec služebního příjmu jsou kázeňské odměny podle § 49 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2003 Sb. Zaměstnancům Policie České republiky náleží plat za práci ve smyslu ustanovení § 109 odst. 3 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 262/2006 Sb.“), a odměnami nad rámec platu jsou odměny podle § 134 zákona č. 262/2006 Sb.

Povinný subjekt dále konstatoval, že ustanovení § 8c zákona č. 106/1999 Sb., na něž se žadatel v úvodu předmětné žádosti o informace odvolává, nabylo účinnosti 1. ledna 2023 a podle právního názoru povinného subjektu je nelze uplatňovat retroaktivně, tj. ve vztahu k příjmům fyzických osob vyplaceným před datem účinnosti uvedeného ustanovení. Proto poskytl žadateli požadované informace v anonymizované podobě a v souladu s jeho požadavkem ve stejné struktuře, v jaké mu je opakovaně poskytl v minulosti na základě jeho předchozích obdobných žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Služební příjem podle § 113 zákona č. 361/2003 Sb., plat podle § 109 odst. 3 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb. a odměny podle § 134 téhož zákona byly uvedeny v celkové hrubé částce před zdaněním za uvedený počet měsíců, v jejichž průběhu vedoucí pracovník zaujímal příslušnou pozici. Kázeňské odměny podle § 49 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2003 Sb. nepodléhají zdanění, a byly proto uvedeny v celkové částce za uvedený počet měsíců, v jejichž průběhu vedoucí pracovník zaujímal příslušnou pozici.

PhDr. Jiří Vokuš, 27. dubna 2023

