Použití střelné zbraně

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel požádal o následující informace:

„Kolikrát bylo od roku 1993 ze strany PČR použito střelné zbraně proti osobě?

Je nějaká statistika na jakou vzdálenost probíhala střelba?

Případně žádám o odkaz ke statistikám, pokud jsou veřejnosti přístupné …...“.

Policie České republiky sdělila žadateli následující informace:

Otázka: Kolikrát bylo od roku 1993 ze strany PČR použito střelné zbraně proti osobě?

Policie ČR vede statistiku k použití zbraně od roku 2010. Za období od roku 2010 do současnosti je evidováno 51 případů použití zbraně proti osobě.

Jak bylo uvedeno výše, vede Policie České republiky statistiku k použití zbraně až od roku 2010. Informace od roku 1993 do roku 2009 nemá statisticky zpracované. Povinný subjekt by nejdříve musel provést analýzu příslušných spisů, tedy spisů vedených k šetření oprávněnosti a přiměřenosti použití zbraně, a z nich by musel příslušné informace zjistit, vyhodnotit a požadovanou statistiku vytvořit. Tyto spisy za požadované období jsou však skartovány a Policie České republiky tak informacemi za dané období vůbec nedisponuje.

Otázka: Je nějaká statistika na jakou vzdálenost probíhala střelba?

Policie ČR nedisponuje statistickými údaji týkajícími se vzdálenosti střelby.

pplk. JUDr. Lucie Žárská, 12. 4. 2023

