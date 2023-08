Dotazy k činnosti NCOZ

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel se domáhal poskytnutí následujících informací (doslovný přepis):

„…1.1- Na základě jakého postupu, byli činěny, ze strany, úředních osob činných u Policie ČR , NCOZ ,úkony k objasnění oznámené trestné činnosti, kterých zákonů a předložených listin, protokolu z jednání u Okresního soudu v Semilech ve věci vypořádání BSM , pod čj. 4C 148/87 a rozsudku vydaného v jiném řízení ve věci vypořádání, BSM, pod čj. 3C 148/87-595 ze dne 21.11.2003 , který posuzoval postoupené podání , kde došlo k zneužité pravomoci úřední osoby , kdy přesto že pečlivě posoudil a úmyslně porušil zákon č. 140/2009Sb. Tr.zákona zatajil, že uvedené listiny, ze zákona spisu 4C 148/87 a 4C 148/87 , obsahově k sobě, nepatří a jednalo se o trestnou činnost, padělání a pozměňování veřejné listiny a byl spáchán trestný- padělání a pozměňování veřejné listiny čj. 3C 148/87-595 ze dne 21.11.2003 , tr.činu- poškození cizích práv , tr.činu -vydírání, podvodu, pro získání neoprávněného majetkového prospěchu pro jiného, čin. Listinou, rozsudkem čj. 3C 148/87-595 ze dne 21.11.2003 a to již v r. 2003, kdy bylo při neplnění zákonné povinnosti, úřední osoby činné u NCOZ , používat padělanou a pozměněnou veřejnou listinu, jako pravou. K pokračování trestné činnosti a došlo k nadržování, pachatelům trestné činnosti u Okresního soudu v Semilech, padělatelům listin..

1.2- Zda bylo vedoucím pracovníkem …………….. zaznamenáno, že úřední osoba činná u NCOZ , neplnili svoji zákonnou povinnost, úředních osob činných u NCOZ , kteří podvodně osvědčila, že se jedná u padělku , listiny, vydané v r. 2003, pod čj. 3C 148/87-595 ze dne 21.11.2003 o písařskou chybu, kde , zatajila důkazy- které nebyly, provedený, podle zákona 141/1961Sb. Tr.řádu , že u Okresního soudu v Semilech, pachatelkou, padělání …………… bylo nezákonně , zahájeno v roce 2003 , nezákonně nové soudní řízen, pod čj. 3C 148/87, ve stejné věci vypořádání ,,BSM“ vedle neskončeného řízení 4C 148/87 od r. 1987 ve věci vypořádání , BSM“ , pod čj. 4C 148/87-595 ze dne 21.11.2003 , kde vydala rozsudek v písemné podobě , při porušení zákona čl. 96 odst. 2 zákona 1/1993Sb. Ústavy ČR, kdy tento rozsudek v tomto, znění, nebyl u Okresního soudu v Semilech, veřejně a ústně, vyhlášen, při porušení §40, zákona 99/1963Sb. o.s.ř. a zachycen ve veřejné listině ve znění ,, rozsudku“ vyhlášeném, dne 21.11.2003, v řízení čj. 3C 148/87, kde se nejednalo o písařskou chybu ale o nezákonné vedení spisu, čj. 3C 148/87, kde tato nezákonná činnost, je i v současné době, trestná , a osoby které tomu napomáhali- neplněním svých zákonných povinností, vyplívající z úřední povinnosti příslušníka Policie ČR, na základě, nezákonné činnosti a nečinnosti s úmyslem, způsobit oznamovateli – poškozenému- trestnou činnosti škodu, , jsou plně odpovědny i za škody vzniklé, přesahující, 20 mil Kč. Nadržováním pachateli , trestné činnost, bývalé úřední osobě soudní…………….. z Okresního soudu v Semilech

1.3- Zda si bili vedoucí , pracovníci činní u NCOZ , vědomi toho , že Policejní orgán NCOZ , při neplnění, zákonných, povinností, úředních osob činných u NCOZ neprovedl , podle závazného pokynu policejního prezidenta , vyhodnocení , obsahové stánky podání, podle zákona č. 141/1961Sb. Tr.řádu a nevyhodnotila správně, že se jedná po obsahové stránce o organizovanou trestnou činnost u Okresního soudu v Semilech , kde přesto, že i na základě, dostupných materiálu, listiny, protokolu z jednání , čj. 4C 148/87-592 ze dne 21.11.2003 a listiny rozsudku čj. 3C 148/87-595 ze dne 21.11.2003, nesprávným úředním postupem , mající charakter, nadržování pachateli trestné činnosti a šikany oznamovatele- poškozeného trestnou činností, s úmyslem způsobit škodu, na právech a majetku , kdy byl spis vrácen na Obvodní oddělení Policie ČR Semily , s vyjádřením , že tyto listiny, jsou po obsahové stránce, nesourodé . změněné a že se jedná o písařskou chybu, kde se , tento příslušník úmyslně, nezabýval důkazy, že se jedná o listiny z jiných soudních řízení, čj. 4C 148/87, a čj. 3C 148/87, kde tímto jednáním, bylo znemožňováno , prověřování oznámené trestné činnosti, podle zákona č- 141/1961Sb. Tr.řádu .

4- Zda si byli vedoucí pracovníci činní u NCOZ vědomi toho , že listinné důkazy a zákony, prokazují tu skutečnosti, že ze strany , příslušníků Policie ČR, činných u NCOZ , nebyli úmyslně plněny zákonné povinnosti, podle zákona č. 141/1961Sb. T.řádu, a dalších zákonů a právních norem, kdy Policejní orgán NCOZ ani nerozeznal, porušení zákona, na dvou veřejných listinách protokolu z jednání čj. 4C 148/87-592 a rozsudku 3C 148/87 – 595 ze dne 21.11.2003 , kde mělo bát okamžitě, ze strany , úředních osob činných u tohoto státního orgánu, NCOZ a měl zahájit okamžité šetření , zajistit spis, čj. 4C 148/87 a spis Okresního soudu v Semilech čj. 3C 148/87 , jako důkazní materiál, prokazující, padělání a pozměňování veřejné listiny rozsudku čj. 3C 148/87-595 ze dne 21.11.2003 a prověřit, zda tento rozsudek , byl vydán v soudním řízení, 3C 148/87 a zda byl soudkyní ……………., podle zákona čl.96 odst. 2 zákona 1/1993Sb. Ústavy ČR, veřejně a ústně vyhlášen ve znění, písemného vyhotovení, kde i jakákoliv změna , je považována za nezákonnou činnost a zda toto, znění rozsudku, čj. 3C 148/87-595 ze dne 21.11.2003, bylo zachyceno ve znění ,. vyhlášeném , dne 21.11.2003 podle zákona čl. 96 odst. 2 zákona 1/1993Sb. Ústavy ČR a podle §40 zákona 99/1963Sb. o.s.ř. ve veřejné listině, protokolu z jednání, v řízení pod čj. 3C 148/87 ve věci vypořádání, BSM. Kde nebyly ze strany, úřední osoby ´činné u NCOZ , nebyli úmyslně plněný zákonné povinnosti s úmyslem, způsobit škodu.

5- Zda by policejní orgán NCOZ , při posuzování trestního oznámení, pro padělání a pozměňování veřejné listiny, pod čj. 3C 148/87-595 ze dne 21.11.2003, dospěl při plnění zákonných povinností , vyplívající z úřední povinnosti, na základě zákonů při svém zjištění, že se nejedná o písařskou chybu, kterou podvodně označil, padělanou- při zneužití pravomoci úřední osoby, ab pozměněnou veřejnou listinu, pod čj. 3C 148P87-595 ze dne 21.11.2003 kdyby si opatřil důkaz, spisy čj. 3C 148/87 ve věci vypořádání ,,BSM“ okresního soudu v Semilech a zajistil důkaz podle čl. 96 odst. 2 zákona 1/1993Sb. Ústavy ČR, zda úřední osoba sodní, ………………., dne 21.11.2003 veřejně a ústně , vyhlásila podle zákona čl.96 odst. 2 zákona 1/1993Sb. Ústavy ČR ve znění ,. vyhlášeném , dne 21.11.2003 , podle §40 zákona 99/1963Sb. o.s.ř. ve veřejné listině, protokolu z jednání, v řízení pod čj. 3C 148/87 ve věci vypořádání, BSM, kde nebyla ze strany, úřední osoby NCOZ , splněna zákonná povinnost a bylo nadržováno pachateli trestné činnosti………………., aby mohl být padělek, listiny používán jako pravý k vydírání, krádežím atd.

6- Zda si bili, úřední osoby činní u Policie ČR a to i vedoucí, pracovníci NCOZ Praha, vědomi toho, že nebili plněny, ze strany úředních osob činných u Policie ČR , základní povinnosti , při odhalování oznámené trestné činnosti kdy neposuzovali, trestní oznámení, oznamovatele podle zákona 141/1961AC. Tr.řádu , zda došlo ke spáchání trestné činnosti úřední osoby soudní …………………, spočívající v padělání a pozměnění veřejné listiny vydané v písemné podobě v roce 2003 pod čj. . 3C 148/87-595 ze dne 21.11.2003 v soudním řízení, vypořádání ,, BSM“ pod . 3C 148/87 a to neposuzovali , trestní oznámení tak jak bylo koncipováno oznamovatelem poškozeným a ani, podle platných zákonů České republiky a EU, k odhalování padělatelů veřejných listin.

1.4- Policejní orgán NCOZ , by mohl disponovat informacemi- na základě vzájemný domluvy , kdy se pachatelka , trestné činnosti dozvěděla, že NCOZ uvádí podvodně ,uvádí –vráceni spisu PČR OO Semily – čj. ORSM -2818-3/ČJ-2008-14 že se jedná o písařskou chybu , jak začala , pachatelka trestné činnosti, zakrývat svoji trestnou činnost,

1.5- Zda vedoucí, pracovníci činní u NCOZ disponovali, informace, že příslušníci Policie ČR , neplnili svoji zákonnou povinnost, podle zákona č. 141/1961Sb. Tr.řádu, když nedisponovali , trestním oznámením, oznamovatele, poškozeným, ve věci trestního oznámení, na úřední osobu soudní ………………, ve věci, padělání a pozměňování veřejné listiny , rozsudku čj. 3C 148/87-595 ze dne 21.11.2003, když toto trestní oznámení, nebylo registrováno- zaznamenáno u Policie ČR , Obvodního oddělení Semily , jako trestní oznámení, pod spisovou značkou čj. Za lomítkem ,,/TČ“ , jak to prokazuje , důkaz spisová značka, listiny č.j. ORSM – 2818- 4/ČJ- 2008-14EU ze dne 6.června 2008, že se jednalo o běžnou spisovou , značku , pod čj. ,,/ČJ“, neprokazující prověřování oznámené trestné činnosti, podle zákona 141/1961Sb. Tr.5ádu a zákonů České republiky a EU, při nezákonném podvodném, vytvoření, systému, nadržování pachatelům, trestné činnosti aby unikli trestnímu stíhání , kde byl vytvářen protizákonný stav, kde příslušníci Policie ČR, podvodně uváděli oznamovatele – poškozené, při zneužití, pravomoci úředních osob, šikaně, oznamovatelů- poškozených s úmyslem jim, způsobit jak škodu na právech, tak na majetku , že jsou, trestní oznámení, řádně a v souladu se zákonem, prověřována.

1.6- Zda si j byli vedoucí, pracovník NCOZ Praha, vědom toho, že od r. 2008, disponuje informaci,, o dlouhodobém padělání a pozměňování veřejných listin, ke kterým docházelo u Okresního soudu v Semilech ( viz. spis 3C 148/87 ) o padělání a pozměňování, veřejné listiny, úřední osobou soudní,. Okresního soudu v Semilech , ………………, při činnosti Okresního soudu v Semilech cca od r. 2003.Nevyjímaje, porušení úřední povinností, úřední osoby, soudní, vyhotovit rozsudek čj. 4C 148/87-595 ve znění vyhlášeném dne 21.11. 2003 ve znění, rozsudku vyhlášeného veřejně av ústně v souladu se zákonem, čl. 96 odst. 2 zákona 1/1999 Sb. Ústavy ČR, veřejně a ústně, vyhlášeného, úřední osobou soudní …………. v řízení ve věci, vypořádání BSM, zachyceným ve veřejné listině , v souladu se zákonem § 40 zákona 99/1963Sb.o.s.ř.- ve znění , vyhlášeného rozsudku, výroku, odůvodnění, poučení pod čj. 4C 148/87, zachyceného ve veřejné listině, protokolu z jednání, pod čj. 4C 148/87-592 ze dne 21.11.2003, kde toto znění rozsudku, při neplnění zákonných, povinností, nebylo , žalobci, doručeno v písemné podobě, pod označení 4C 148/87-595 ze dne 21.11.2003, kde byli naplněny další skutkové podstaty trestné činnosti a odpovědnosti, za neplnění zákonných, povinností úředních osob soudních, neplnění úředních povinností příslušníků Policie ČR,

1.7- Zda byl, vedoucí, pracovník činný u NCOZ seznámen, s podáním, které zaslal , součásti Policie ČR , Obvodnímu oddělení Semily v souvislosti , posuzování , kde údajně nedošel k závěru, že byl spáchán trestný čin, když i jeho listina prokazuje, nezákonné úkony kde ve spisu čj. 3C 148/87 vedeného nezákonně u Okresního soudu v Semilech , pod čj. 3C 148/87 byl vyhotoven , rozsudek v r. 2003 v písemné podobě ( přesto že úřední osoba soudní , ………………, věděla z úřední povinnosti, že je povinna vyhotovit do 23.12.2003, rozsudek v písemné podobě, pod čj. 4C 148/87, přesto nesplnila, úmyslně svoji zákonnou povinnost- důkaze, listina, podepsaná, předsedou soudu. ………….., který prodloužil , doručení, rozsudku v soudním řízení, čj. 4C 148/87, do 23.12.2003, kde tuto povinnost, úmyslně , úřední osoba, soudní nesplnila a tím, porušila úmyslně, zákony České republiky a EU, a ne pod čj. 3C 148/87-495 ze dne 21.11-2003, při posuzování, obsahu , z jiné listiny, právně postavené , a to z řízení čj. 4C 148/87-, protokolu z jednání, kde tento příslušník, nedisponoval v souladu s §40 zákona 99/1963, s protokole z jednání v řízení 3C 148/87 ze dne 21.11.2003 , ve věci vypořádání ,,BSM“ a zde zachyceným veřejně a ústně, vyhlášeným rozsudkem. Jestliže , tento zákonný podklad , příslušník Policie NCOZ, neměl, neplnil svoje zákonné povinnosti a šikanoval , oznamovatele – trestné činnosti s úmyslem, mu způsobit škodu. Kde bylo rozhodováno nezákonným způsobem. Kdy svým jednáním , napomáhal, aby byla padělaná a pozměněná, veřejná listiny jako pravé.

1.8- Jak mohla úřední osoba činná u Policie ČR , NCOZ při svém rozhodování, činnosti , neplnit své zákonné povinnosti a z neúplné obsahové stránky, listin provádět šetření obsahové stránky podání, když byla věcná a místní, příslušnost, Policejního orgánu, ve věci ,,padělání a pozměňování veřejné listiny „, ve fázi, organizovaného zločinu u Okresního soudu v Semilech kdy i paní ………………… , věděla z úřední, povinnosti, že byla povinna vydat, zákonný rozsudek v řízení čj. 4C 148/87 ze dne 21.11.2003 a u nezákonného vedení soudního řízení od r. 2003 , pod čj. 3C 148/87 a vydaného padělaného rozsudku v řízení čj. 3C 148/87.595 ze dne 21.11.2003 se v roce 2008, nejednalo o písařskou chybu ale o snahu zakrýt, nezákonnou činnost, kde ji k této, nezákonné činnosti, napomáhali i někteří příslušníci Policie ČR Obvodního oddělení Semily a NCOZ Praha…“



Povinný subjekt poskytl žadateli tyto informace:

1.1 Policejní orgán NCOZ obdržel dne 20. července 2016 podání na soudkyni Okresního soudu v Semilech ………., které bylo na zdejší expozituru postoupeno z KŘP Libereckého kraje, Územního odboru v Semilech, Obvodního oddělení v Semilech. Policejní orgán NCOZ posoudil postoupené listiny po obsahové stránce s důrazem na zjištění, zda se ve věci může jednat o podezření ze spáchání trestného činu ze strany soudce či jiné „úřední osoby“, tedy o podezření věcně příslušné k prověřování na tomto útvaru. Policejní orgán NCOZ postupoval při své činnosti podle platných zákonných norem a podle interních norem řízení, které ze zákonných norem vycházejí a jsou s nimi v souladu. Po posouzení věcné příslušnosti dne 11. srpna 2016 vrátil podání na územní odbor Policie ČR Semily k dalšímu šetření a rozhodnutí.

1.2 Policejní orgán NCOZ, včetně příslušných vedoucích pracovníků na několika úrovních, posoudil postoupené podání po obsahové stránce tak, jak mu to ukládá interní závazný pokyn policejního prezidenta, a to s důrazem na pečlivé posouzení, zda se ve věci může jednat o podezření z trestné činnosti věcně příslušné k prověřování na NCOZ. Neplnění zákonné povinnosti ze strany „úřední osoby činné u NCOZ“ nebylo při kontrolní činnosti shledáno.

1.3 Policejním orgánem NCOZ nebyly při vyhodnocování a posuzování podání a přiložených písemností zjištěny žádné indicie o existenci „organizovaného zločinu“. V opačném případě by podání nebylo vráceno zpět, ale naopak zdejší útvar by byl věcně příslušný k dalšímu šetření. Neplnění zákonné povinnosti ze strany „úřední osoby činné u NCOZ“ nebylo při kontrolní činnosti shledáno. Pokud by šetřením policejního orgánu v Semilech byly zjištěny skutečnosti, které by následně zakládaly příslušnost zdejšího útvaru, byly by sděleny policejnímu orgánu NCOZ. Takovými zjištěními však policejní orgán NCOZ nedisponuje.

4 (otázka označena pouze číslovkou „4“) Policejní orgán NCOZ posoudil postoupené podání po obsahové stránce tak, jak mu to ukládá interní závazný předpis policejního prezidenta, a to s důrazem na pečlivé posouzení, zda se ve věci může jednat o podezření z trestné činnosti věcně příslušné k prověřování na NCOZ, kterým by „trestná činnost“ soudce jistě byla. Jak již bylo uvedeno výše, vedoucími pracovníky NCOZ nebyla při kontrole tohoto postupu a rozhodnutí o vrácení podání zpět zjištěna žádná porušení zákonných povinností ze strany příslušníků Policie ČR činných u NCOZ.

5 (otázka označena pouze číslovkou „5“) Jak již bylo uvedeno výše – postoupené podání (včetně připojených příloh) bylo posouzeno z hlediska možného spáchání trestného činu osobou soudce. Vzhledem k tomu, že posouzením podání a jeho příloh nedošel policejní orgán NCOZ k takovému závěru, vrátil věc zpět původnímu policejnímu orgánu s metodickým doporučením. Policejní orgán Obvodního oddělení v Semilech byl věcně a místně příslušným k provedení dalšího šetření a rozhodnutí.

6 (otázka označena pouze číslovkou „6“) Na otázku bylo odpovězeno v bodech 1.2, 1.3 a 4.

1.4 Policejní orgán NCOZ se s nikým nedomlouval na „zakrývání trestné činnosti“.

1.5 Policejní orgán NCOZ disponoval informacemi, které byly dostačující k posouzení obsahové stránky podání a k rozhodnutí o věcné příslušnosti policejního orgánu pro další šetření.

1.6 Policejní orgán nedisponuje žádnými informacemi o „dlouholetém“ padělání a pozměňování veřejných listin, ke kterému by mělo docházet při činnosti Okresního soudu v Semilech.

1.7 Vedoucí pracovník činný u NCOZ se seznámil se všemi listinami, které byly ze strany tohoto policejního orgánu v souvislosti s posouzením podání vyhotoveny.

1.8 Policejní orgán NCOZ nedisponuje žádnými informacemi o „napomáhání k nezákonné činnosti ……………… ze strany některých příslušníků Policie ČR, Obvodního oddělení v Semilech a NCOZ Praha, navíc „s úmyslem způsobit oznamovateli – poškozenému škodu na právech a majetku“.



plk. Mgr. Jaroslav Ibehej

NCOZ SKPV



