Dotaz k činnosti NCOZ

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel se domáhal následujících informací (doslovný přepis):



„…1.1- Žádost o poskytnutí informace, zda příslušníci policie ČR , činní u NCOZ , rozeznali na základě svého odborného posuzování, předložených listin, ze strany Příslušníků policie ČR a to listiny, protokolu z jednání u Okresního soudu v Semilech, protokolu z jednání( veřejné listiny) pod čj. 4C 148/87-592 ze dne 21.11.2003 vydaný v soudním řízení BSM pod čj. 4C 148/87 obsahující znění , veřejně a ústně vyhlášeného rozsudku a předložené falzifikát pod označením Okresního soudu v Semilech , ve věci vypořádání BSM , pod čj. 3C 148/87 jako rozsudek vydaný čj. 3C 148/87-595 ze dne 21.11.2003, kde se tento padělek rozsudku , při porušení zákonů a úřední moci , úřední osobou ……….. , vydával jako za zákonný , rozsudek veřejně a ústně, vyhlášená v řízení, čj. 4C 148/87 u Okresního soudu v Semilech dne 21.11.2003.

1.2- Zda bylo ze strany, vedoucích pracovníků činných u Policie ČR ,NCOZ Praha, zaznamenáno, že prověřování a posuzování, oznámené trestné činnosti, na základě nesplnění zákonných povinností , úředními osobami jak u Policie ČR Obvodního oddělení Semily-čj.ORSM-2818-3/ČJ 2008-14 , nebylo prověřováno podle zákona č. 141/1961Sb. Tr.řádu , spis byl veden pod označením ,,ČJ“ a nebyl registrován- zaznamenán jako spis , o prověřování oznámené trestné činnosti , za lomítkem ,,/TČ“ a to ani u NCOZ Praha aby bila objasněna a prověřena , v souladu se zákony , trestná činnost, padělání a pozměnění veřejné listiny, vydané v písemné podobě ,úřední osobou soudní ……………… v r. 2003 pod čj. 3C 148/87-595 ze dne 21.11.2003.

1.3- Zda bili vedoucí pracovníci NCOZ Praha a zde působící příslušníci Policie ČR, seznámeni s právním , účinkem, písemného znění, rozsudku označeného čj. 3C 148/87-595 ze dne 21.11.2003, posuzovaného u NCOZ Praha, vydaného v písemné podobě v r. 2003 , jestliže toto znění rozsudku, při porušení úřední povinnosti , úřední osoby soudní ………….. , porušila čl.96 odst.2 zákona 1/1993Sb. Ústavy ČR – a veřejně a ústně , dne 21.11.2003 , v jednací síni u Okresního sodu v Semilech v řízení ve věci vypořádání, ,,BSM“ pod čj. 3C 148/87 , veřejně a ústně, nevyhlásila, znění tohoto rozsudku , výroku, odůvodnění, poučení , při porušení zákona §40 zákona 99/1963Sb. o.s.ř. –kdy nebylo toto znění rozsudku- písemné znění čj. 3C 148/87-595 ze dne 21.11.2003 zaprotokolováno –zaznamenáno do ,,veřejné listina“ ve znění vyhlášeném .

1.4- Zda byli vedoucí, pracovníci NCOZ Praha nebo řadoví příslušníci Policie ČR, NCOZ , seznámeni se skutečným stavem věci, že u Okresního soudu v Semilech na základě porušování úřední povinností, úředních osob, soudních , má dlouholetou historii a kde padělání a pozměňování veřejných listin a nezákonnou činnost se spisy- zahájení nezákonných soudních , s nezákonnou manipulací s listinami v řízení k ovlivnění soudních řízení , dlouholetou tradici , některých úředních osob soudních u Okresního soudu v Semilech , porušující zákony České republiky a EU.

1.5- Zda byli vedoucí, pracovníci NCOZ Praha nebo řadoví příslušníci Policie ČR, NCOZ , seznámeni se skutečným stavem věci, že u Okresního soudu v Semilech na základě porušování úřední povinností, úředních osob, soudních , seznámeni se zákonnou skutečnosti, že bylo u Okresního soudu v Semilech, pod čj. 3C 148/87, v r.2003 , úřední osobou soudní ……………… , nezákonně zahájeno soudní řízení ve věci vypořádání, ,,BSM“ kde tomuto zahájení soudního řízení ,, čj. 3C 148/87“, bránilo již zahájené a neskončené soudní řízení v r. 1987 , vedené u Okresního soudu v Semilech, pod čj. 4C 148/87 ve věci vypořádání ,,BSM“. Vedené úřední osobou soudní …………….. Kde byl úmyslně porušen zákon- §83 odst. 1 zákona 99/1963Sb.o.s.ř.

1.6- Zda byli vedoucí, pracovníci NCOZ Praha nebo řadoví příslušníci Policie ČR, NCOZ , seznámeni se skutečným stavem věci, že u Okresního soudu v Semilech na základě porušování úřední povinností, úředních osob, soudních , seznámeni se zákonnou skutečnosti, že bylo u Okresního soudu v Semilech, pod čj. 3C 148/87, v r.2003 , úřední osobou soudní ……………….. , nezákonně zahájeno soudní řízení ve věci vypořádání, ,,BSM“ , a že se nejednalo o písařskou chybu, jak tvrdil , příslušník NCOZ Praha ale o nezákonně , zahájené u Okresního soudu v Semilech a vedené soudní řízení kde tuto nezákonnou činnost, prokazují jak veřejné listiny vydané Okresním soudem v Semilech pod čj. 3C 148/87 , tak listina , advokáta ……………. , tak veřejná listina – usnesení Krajského sodu v Hradci Králové, rozhodující, proti usnesení Okresního sodu v Semilech, čj. 3C 148/87-604,m vydané soudkyní ……………

1.7- Zda bylo ze strany vedoucích pracovníků Policie ČR činných u NCOZ , zaznamenáno, že příslušník Policie ČR činný u NCOZ , mající, posoudit, pravost veřejné listiny rozsudku čj. 3C 148/87 – 595 ze dne 21.11.2003 a předložené, veřejné listiny – protokolu z jednání pod j. 4C 148/87 -592 ze dne 21.11.2003 , neplnil svoji zákonnou povinnost , když porušil zákon 140/ 1961Sb. Tr. zákona , když zatajil, že i jakákoliv změna v obsahu listiny, nevyjímaje , označení spisu čj. 3C 148/87, tak změny v obsahu , výroku uvedeném v rozsudku podle posuzované z listiny protokolu z jednání čj. 4C 148/87-592 ze dne 21.11.2003 ( nemající zákonný podklad , pro vydání , písemného znění rozsudku čj. 3C 148/87-595 ze dne 21.11.2003 z protokolu z jednání – veřejné listiny , označené čj. 3C 148/87 a zde zachyceného znění veřejně a ústně zachyceného rozsudku. §40 zákona 99/19063Sb. o.s.ř. , se dopustil, napomáhání používání, padělané a pozměněné veřejné listiny, jako pravé.



1.8- Zda spadalo , prověřování oznámené trestné činnosti, padělání a pozměnění veřejné listiny, vydané u Okresního soudu v Semilech , pod čj. 3C 148/87-595 ze dne 21.11.2003 i v r. 2008, jestliže s na používání tohoto padělku , jako pravého podílela další skupina osob a to i veřejných činitelů, , jako členové organizovaného zločinu, spadalo do kompetence NCOZ Praha k prověření a podle zákona č. 141/1961Sb. Trestního řádu, při označení spisu,, TČ, trestná činnost s vydáním usnesení, že se jedná o trestnou činnost , nebo nejedná…“



Povinný subjekt poskytl žadateli tyto informace:



1.1 Policejní orgán NCOZ obdržel dne 20. července 2016 podání na soudkyni ………., které bylo postoupeno z Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, Územního odboru v Semilech, Obvodního oddělení v Semilech. Policejní orgán NCOZ provedl podle závazného pokynu policejního prezidenta vyhodnocení obsahové stránky podání, posoudil věcnou a místní příslušnost policejního orgánu příslušného k šetření tohoto podání a po vyhodnocení dostupných informací (postoupeného spisového materiálu) rozhodl o vrácení podání zpět na Obvodní oddělení v Semilech. Při svém rozhodování vycházel policejní orgán NCOZ z obsahové stránky písemností zaslaných společně s podáním a neposuzoval „pravost“ listin.



1.2 Policejní orgán NCOZ (včetně příslušných vedoucích pracovníků) posoudil postoupené podání po obsahové stránce tak, jak mu to ukládá interní závazný předpis policejního prezidenta, a to s důrazem na pečlivé posouzení, zda se ve věci může jednat o podezření z trestné činnosti věcně příslušné k prověřování na NCOZ. K závěru, že se jedná o podezření ze spáchání trestného činu soudce, však z předložených písemností policejní orgán NCOZ nedospěl, a proto podání dne 11. srpna 2016 vrátil na územní odbor Policie ČR Semily k dalšímu šetření a rozhodnutí. V případě, že by policejní orgán NCOZ zjistil v rámci posouzení podání jakoukoliv indicii o možném spáchání trestného činu soudcem, takové podání by zpět nevrátil. Podání bylo zaevidováno podle platných pravidel spisové služby.



1.3 Jak již bylo uvedeno v bodě 1.2, postoupené podání bylo posouzeno z hlediska možného spáchání trestného činu osobou soudce. Vzhledem k tomu, že posouzením podání nedošel policejní orgán NCOZ k takovému závěru, vrátil věc zpět původnímu policejnímu orgánu s metodickým doporučením. Posouzením podání nebylo shledáno v rozhodování soudkyně porušení trestněprávních norem, které by bylo v přímé souvislosti s jednáním (rozhodováním) v rovině občanskoprávní.



1.4 Policejní orgán NCOZ nedisponuje žádnými informacemi o „dlouholetém“ padělání a pozměňování veřejných listin, ke kterému by mělo docházet při činnosti Okresního soudu v Semilech.



1.5 Policejní orgán NCOZ v rámci postoupeného podání posuzoval, zda nedošlo ke spáchání trestného činu soudce spočívajícího v padělání či pozměňování veřejné listiny. Posuzoval tedy podání tak, jak bylo koncipováno oznamovatelem.



1.6 Viz odpověď k bodu 1.5. Policejní orgán NCOZ nedisponuje informacemi, jak bylo s vráceným podáním dále naloženo u policejního orgánu v Semilech, tedy ani informacemi, zda se Vámi uváděnými skutečnostmi (údajného nezákonného řízení) tento policejní orgán zabýval a jak se s nimi vypořádal.



1.7 Text, kterým bylo podání vráceno zpět původnímu policejnímu orgánu, byl náležitě schválen podle zásad subordinace existujících u této organizace a vyjadřoval stanovisko policejního orgánu NCOZ.



1.8 Útvar NCOZ vznikl 1. srpna 2016. Věcná příslušnost útvaru je dána závazným pokynem policejního prezidenta. Do věcné příslušnosti patří rovněž „trestná činnost“ soudců. Před uvedeným datem byla tato příslušnost dána dnes již zaniklému Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování (ÚOKFK).



plk. Mgr. Jaroslav Ibehej

NCOZ SKPV



