Znalecké zkoumání z odvětví chemie

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel se domáhal poskytnutí následujících informací:

I) Sdělte mi prosím naléhavě, kolik rostlin konopí považují metodiky ENFSI a UNCOD za reprezentativní vzorek?

II) Dovolují tyto metodiky, aby reprezentativní vzorek určoval vyšetřovatel, a ne znalec odborného pracoviště?

Policie České republiky poskytla žadateli následující informace:

Ad I) Pokud se jedná o počet rostlin, které představují reprezentativní vzorek, a který vystihuje celkové složení všech rostlin, pak dle metodiky Kriminalistického ústavu (vycházející z metodiky a doporučení ENFSI, potažmo UNODC) vždy záleží na počtu rostlin, které jsou v místě pěstování přítomné. Toto množství není v dotazu uvedeno a není specifikována velikost a další nezbytné parametry rostlin a pěstebního prostoru. V metodice Kriminalistického ústavu je jednoznačně uvedeno, že odběr reprezentativního vzorku je definován pro pěstební prostor, který zahrnuje rostliny stejného vzrůstu, ve stejné fázi vegetačního cyklu. Rostliny jsou v tomto vymezeném prostoru spočítány a následně se postupuje 2 tak, že pokud je rostlin do 10 ks, odeberou se všechny, do 100 ks se odebere 10 ks rostlin, nad 100 ks je použito pravidlo pro druhou odmocninu, přičemž počet rostlin je druhou odmocninou z hodnoty, převyšující reálný počet rostlin v pěstebním prostoru. Příkladně 11 ks odebraných rostlin z celkového počtu při 101 ks rostlin v pěstebním prostoru, až do 121 ks rostlin v pěstebním prostoru. Rostliny jsou odebírány křížovým pravidlem, tedy rostliny jsou odebírány tak, aby byla zahrnuta rovnoměrně celá pěstební plocha.

Ad II) Uvedené metodiky neupravují, kdo má určovat reprezentativní vzorek.

kpt. Mgr. Václav Kutík

11.10.2022

