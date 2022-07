Dotazy k činnosti NCOZ

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel se domáhal následujících informací (doslovný přepis):

„…1.1- Zda bili všichni příslušníci Policie ČR, NCOZ seznámení, se zákonnou skutečností, že listina, označená , spisovou značkou , je nedílnou spisovou značkou , nezaměnitelnou určitého spisu , jako je 3C 148/87

1.2- Zda bili všichni příslušníci Policie ČR, NCOZ seznámení, se zákonnou skutečností, že listina, označená , spisovou značkou , je nedílnou spisovou značkou , nezaměnitelnou určitého spisu , jako je 3C 148/87

1.3- Která kritéria přesně označit, ,, trestních oznámení občanů“, podaných písemnou formou , jsou příslušníky Policie ČR , NCOZ , vyhodnocována , podle kvalifikovaného posouzení, trestních oznámení občanů, zaznamenávaná – registrovaná u Policie ČR , a NCOZ, pod sp.zn. /ČJ , ( úkony učiněné pod č,j. /ČJ , ze zákona nejsou použitelné do prověřování, oznámené trestné činnosti podle zákona č. 141/1961Sb Tr. řdu)nemající charakter úkonu,, odborného posouzení, podle zákona č. 141/1961Sb. Tr. zákona. Při porušení zákona 1/1993Sb. Ústavy ČR, odepření spravedlnosti – na vydání usnesení ( veřejná listina), které by obsahovalo , že na základě, těchto důkazů, se pachatel dopustil trestné činnosti, nebo neopustil a účastník těchto řízení, by mohl brojit ( se i odvolávat) .

1.4- Zda byli příslušníci, Policie ČR, NCOZ , že příslušník, Policie ČR …………., informoval, pachatele trestního oznámení na Okresním soudu v Semilech, (Spis 4C 148/87 do kterého byli vloženy , listiny ze spisu 3C 148/87- nejednalo se o písařskou chybu u jedné listiny rozsudku čj. 3C 148/87-595 ze dne 21.11.2003 ale o nezákonně zahájené soudní řízení od r. 2003 , ve věci vypořádání BSM , pod čj. 3C 148/87 , kde nebylo skončeno a doposud, není soudní řízení, pod č.j. 4C 148/87 ve věci vypořádání ,BSM – nebyl v tomto řízení doručen rozsudek od 21.11.2003) že bylo podáno trestní oznámení , kde je dáno důvodné podezření aby pachatelé trestné činnosti, manipulující se spisy a listinami k ovlivňování soudního řízení, , mohli upravovat spisy , nebo využít kontaktů, se státním zástupcem k znemožnění, prověřování oznámené trestné činnosti…“



Povinný subjekt poskytl žadateli tyto informace:

Ad 1.1 + 1.2 (totožné otázky) Příslušníci NCOZ, kteří se podíleli na posouzení podání doručeného na NCOZ dne 20. července 2016 z KŘP Libereckého kraje, Územního odboru v Semilech, Obvodního oddělení v Semilech, posuzovali přiložené písemnosti po obsahové stránce a neposuzovali „pravost“ listin či jejich možné chybné označení spisovou značkou příslušného soudu.

Ad 1.3 V souladu se zákonnými normami a interními předpisy, kterými se Policie ČR při své činnosti řídí a se kterými musí být tato činnost v souladu, jsou jednotlivá podání posuzována podle svého obsahu, nikoliv podle svého označení a policisté jsou povinni urychleně činit veškeré úkony k objasnění věci tak, aby nedošlo k průtahům. Doručená podání a další písemnosti jsou evidovány podle zásad spisové služby. Další šetření (prověřování) je vedeno v souladu se zákonem o Policii České republiky (resp. s trestním řádem).

Ad 1.4 Policejní orgán NCOZ posoudil listiny po obsahové stránce s důrazem na zjištění, zda se ve věci může jednat o podezření ze spáchání trestného činu ze strany soudce či jiné „úřední osoby“, tedy o podezření věcně příslušné k prověřování na tomto útvaru. K takovému závěru policejní orgán NCOZ nedospěl. Pokud nebyly účastníku řízení nebo jiným oprávněným osobám doručeny nějaké písemnosti v souvislosti se soudním řízením vedeným u Okresního soudu v Semilech, je nutné se obrátit přímo na tento soud.





plk. Mgr. Jaroslav Ibehej

NCOZ SKPV

vytisknout e-mailem