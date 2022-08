Dotaz k činnosti NCOZ

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel se domáhal následujících informací (doslovný přepis):

„…1.1- - zda si byli příslušníci NCOZ kteří se podíleli na posouzení podání doručeného na NCOZ dne 20. července 2016 z KŘP Libereckého kraje, Územního odboru v Semilech, Obvodního oddělení v Semilech, posuzovali přiložené písemnosti a to rozsudek čj. 3C 148/87-595 ze dne 21.11.2003 a listiny protokolu z jednání pod č.j. 4C 148/87 ze dne 21.11.2003 po obsahové stránce že obsahem listin je a bylo i rozdílné číslo jednací 3C 148/87 a 4C 148/87 a muselo ze zákona neposuzovat „pravost“ listin či jejich možné chybné označení spisovou značkou příslušného soudu.

1.2- Zda bili všichni příslušníci Policie ČR, NCOZ seznámení, se zákonnou skutečností, že listina, označená , spisovou značkou , je nedílnou spisovou značkou , nezaměnitelnou určitého spisu , jako je 4C 148/87 a nelze ji přiřadit ke spisu č.j. 3C 148/87 ani u Okresního soudu v Semilech a ani u Policie ČR a NCOZ .

1.3- Podle kterých zákonů a interních předpisů, přesně označit bylo jednáno u NCOZ , při posuzování která kritéria přesně označit, ,, trestních oznámení občanů“, podaných písemnou formou , jsou příslušníky Policie ČR , NCOZ , vyhodnocována , podle kvalifikovaného posouzení, trestních oznámení občanů, zaznamenávaná – registrovaná u Policie ČR , a NCOZ, pod sp.zn. /ČJ ,kdy ( úkony učiněné pod č,j. /ČJ , ze zákona nejsou použitelné do prověřování, oznámené trestné činnosti podle zákona č. 141/1961Sb Tr. řdu) a ani při posuzování trestních oznámení podle obsahu , ze zákona nemající charakter úkonu,, odborného posouzení, podle zákona č. 141/1961Sb. Tr. zákona. Při porušení zákona 1/1993Sb. Ústavy ČR, pro porušení zákona 40/2008Sb. Tr. zákona , při odepření spravedlnosti – na vydání usnesení ( veřejná listina), které by obsahovalo , že na základě, těchto důkazů, se pachatel dopustil trestné činnosti, nebo neopustil a účastník těchto řízení, by mohl právo brojit proti tomuto usnesení ( a měl zákonné právo se odvolávat- nebo podat stížnost) .

1.4- Zda do posuzování obsahu listin u Policejního orgánu NCOZ , byli i čísla spisová , 3C 148/87- 592 rozsudek ze dne 21.11.2003 a spisoví značka , 4C 148/98-592 protokol z jednání ze dne 21.11.2003 a zda se důrazně posuzovalo obsah listin s důrazem na zjištění zda se ve věci posuzovalo jednání soudkyně – ze spíchání trestného činu, padělání a pozměňování veřejné listiny.

1.5- Na jakém základě a došlo příslušníci NCOZ k závěru přesně označit zákon, nebo důkaz, že se soudkyně Okresního soudu v Semilech …………. nebo jiná úřední osoby nedopustila, vydáním v r. 2003 , písemného znění rozsudku, pod čj. 3 C 148/87-595 ze dne 21.11.2003 , padělání a pozměňování veřejné listiny, jestliže neměla soudkyně , zákonný podklad, protokol z jednání pod č.j. 3C 141/87 ze dne 21.11.2003 k vydání písemného znění rozsudku.

1.6- Zda u příslušníku Policie ČR , NCOZ , by postačil důkaz u padělání veřejné listiny vydané v písemné podobě v r. 2003 pod bčj. 3C 148/87-595 ze dne 21.11.2003, porušení zákona čl. 96 odst. 2 zákona 1/1993Sb, Ústavy ČR, že tento rozsudek nebyl v řízení čj. 3C 148/87 u Okresního soudu veřejně a ústně, vyhlášen a nebyl zachycen v souladu s §40 zákona 99/1963Sb. o.s.ř., veřejné listině- protokolu z jednání v řízení pod čj. 3C 148/87 u Okresního soudu v Semilech .

1.7- Kterými právními předpisy se příslušníci, Policie ČR, NCOZ a zákonnými normami a interními předpisy, přesně označit , řídily při své činnosti při posuzování , listiny rozsudku čj. 3C 148/87-595 ze dne 21.11.2003 vydaném v r. 2003 v písemné podobě a se kterými musí být tato činnost v souladu, a zda jednotlivá podání byla posuzována podle svého obsahu a zákonů České republiky a EU. Kde i obsahem listiny, kde podle zákona, její označení,, jako trestní oznámení “ je součásti obsahu listiny, kde není na libovůli příslušníka Policie ČR , a policisté činili a plnily svoji zákonnou povinnost urychleně činit veškeré úkony podle zákona 141/1961Sb. Tr. řádu. k objasnění věci tak, aby nedošlo k průtahům. Doručená podání a další písemnosti jsou evidovány podle zásad spisové služby. Další šetření (prověřování) je vedeno v souladu se zákonem o Policii České republiky (resp. s trestním řádem)

1.8- Zda u NCOZ , označení spisové značky za lomítkem /ČJ , při evidenci podání, splňují zásady spisové služby , při evidenci trestních oznámení pro prověřování oznámené trestné činnosti podle zákona 141/1961Sb. tr. řádu ,. Zákona 2/1993Sb. Listiny základních práv a svobod, zákona 1/1993Sb. Ústavy ČR a zákona 40/2009Sb. Tr. zákona.

1.9- Zda byla ze strany , vedoucích pracovníků NCOZ učiněna, nějaká opatření do 1.8.2022 v souladu se zákony České republiky a EU ve věci používání, padělku veřejné listiny od r. 2003 , pod č.j. 3C 148/87-595 ze dne 21.11.2003,. po opravě padělku na padělek čj. 4C 148/87-595 ze dne 21.11.2003 a umožňováno tohoto padělku používat jako pravého.

1.10- Zda platily pro příslušníky Policie ČR, NCOZ a vedoucí pracovníky, k objasňování trestné činnosti, padělatelů listin , jako důkaz zákony České republiky a EU a jejich porušení…“





Povinný subjekt poskytl žadateli tyto informace:

1.1 Součástí postoupeného podání z KŘP Libereckého kraje, Územního odboru v Semilech, Obvodního oddělení v Semilech byly kromě jiného také obě citované písemnosti. Písemnosti byly posouzeny po obsahové stránce společně se všemi ostatními písemnostmi, které tvořily přílohu podání. U listin nebyla posuzována „pravost“, ale bylo prováděno vyhodnocení podání s ohledem na věcnou příslušnost policejního orgánu pro další šetření.

1.2 Policejní orgán posuzoval všechny přiložené listiny po obsahové stránce. Listiny obsahovaly příslušné formální náležitosti jako např. označení, datum vydání, spisovou značku, podpis atd.

1.3 Policejní orgán postupoval při své činnosti podle platných zákonných norem a podle interních norem řízení, které ze zákonných norem vycházejí a jsou s nimi v souladu. Konkrétně se jednalo o pokyn policejního prezidenta č. 103/2013, o plnění některých úkolů policejních orgánů Policie České republiky v trestním řízení, o zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník a dále o zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním.

1.4 Obě citované písemnosti byly posouzeny po obsahové stránce společně se všemi ostatními písemnostmi, které tvořily přílohu podání.

1.5 Policejní orgán vrátil po posouzení podání zpět na Obvodní oddělení policie Semily s konstatováním, že z předložených listin nespatřuje naplnění žádné konkrétní skutkové podstaty trestného činu a neshledává věcnou příslušnost pro další šetření na tomto útvaru.

1.6 Jak již bylo uvedeno, policejní orgán posuzoval všechny přiložené listiny po obsahové stránce s konstatováním, že z předložených listin nespatřuje naplnění žádné konkrétní skutkové podstaty trestného činu a neshledává věcnou příslušnost pro další šetření na tomto útvaru.

1.7 Jak již bylo uvedeno, při posuzování tohoto podání bylo postupováno především podle předpisů (viz odpověď na bod 1.3).

1.8 Postoupené podání bylo zaevidováno podle platných pravidel spisové služby.

1.9 Policejnímu orgánu není znám stav soudního řízení vedeného u Okresního soudu v Semilech pod Vámi uvedenou spisovou značkou, pokud řízení trvalo i po 11. srpnu 2016, kdy bylo podání vráceno zpět na Obvodní oddělení v Semilech. V této souvislosti nám není známa existence padělků veřejných listin.

1.10 Ano, příslušník policie je povinen se při své činnosti řídit platnými zákony České republiky, popřípadě interními nařízeními, která jsou s těmito zákony v souladu.





plk. Mgr. Jaroslav Ibehej

NCOZ SKPV







