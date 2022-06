DBA Velikonoce

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel požádal o následující informace k dopravně bezpečnostní akci Velikonoce:



„Kolik bylo do akce nasazeno policistů, kolik v průběhu opatření bylo zkontrolováno

vozidel. Od čtvrtka do pondělí proběhla na našich silnicích po celé České republice dopravně

bezpečnostní akce s názvem „Velikonoce“.

Na jaká místa s dopravním zatížením byly hlídky zaměřeny, na které oblasti rizikových míst kde dochází

k nejzávažnějšímu porušování pravidel silničního provozu a kde nejčastěji dochází k dopravním

nehodám. Co nejvíce dopravní policisté kontrolovali a na co dále se dopravní policisté nejvíce zaměřili na kontrolu dokladů předepsaných k řízení a provozu motorového vozidla. Kolik bylo celkem odhaleno

dopravních přestupků během dopravněbezpečnostní akce. Co nejčastěji řidiči porušovali. Obešly se

Velikonoční svátky bez dopravních nehod. Kolik museli policisté řešit událostí. Budou i v průběhu roku

podobné akce pokračovat. Co je cílem těchto akcí. Jaké další akce jsou plánovány.“





Policie České republiky sdělila žadateli následující informace:



Dopravně bezpečnostní akce Velikonoce se uskutečnila v České republice ve dnech 14. dubna 2022, 15. dubna 2022 a 18. dubna 2022. Doba akcí byla stanovena v minimálním celkovém denním rozsahu 6 hodin přímého výkonu služby, a to v dopravně rizikových časech (zvýšený silniční provoz, zvýšená nehodovost apod.) s ohledem na zvýšenou intenzitu provozu v období pracovního volna.



V průběhu akce se hlídky Policie ČR zaměřily zejména na:

dodržování stanovené rychlosti,

způsob jízdy a dodržování pravidel silničního provozu při jízdě v jízdních pruzích,

používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů při přepravě dětí,

držení v ruce nebo jiným způsobem telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení za jízdy, technický stav vozidel,

kontrolu dokladů předepsaných pro řízení a provoz motorových vozidel,

dodržování ostatních obecně platných ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“).

Hlídky Policie ČR se rovněž zaměřily na pátrání po hledaných osobách, věcech a odcizených motorových vozidlech. Hlídky se zaměřily na místa s vysokým dopravním zatížením, turisticky významných oblastí a rizikových míst, kde dochází k nejzávažnějšímu porušování pravidel silničního provozu a kde nejčastěji dochází k dopravním nehodám.

Dopravní policisté kontrolovali dodržování nejvyšší dovolené rychlosti, způsob jízdy, používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů. Dále se policisté zaměřili na kontrolu dokladů předepsaných k řízení a provozu motorového vozidla, technický stav vozidel, věnování se řízení a samozřejmě, jestli neusedli řidiči za volant pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

Stanoviště hlídek bylo směřováno zejména do míst s vyšším dopravním zatížením, tj. na dálnice, silnice I. třídy a dopravně zatížené silnice II. tříd v daném teritoriu, a to tak, aby byl zajištěn rovnoměrný výkon služby na pozemních komunikacích v obci i mimo obec. Výkon služby byl dále směřován do turisticky významných oblastí a do rizikových míst na základě vlastního vyhodnocení dopravně bezpečnostní situace. Při výběru stanovišť bylo dbáno na možnosti bezpečného zastavování a kontroly vozidel.

V průběhu roku budou dopravně bezpečnostní akce pokračovat, jako např. k začátku letních prázdnin. Cílem je snížit počty dopravních nehod v rizikových obdobích a zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na našich silnicích. Tato opatření vycházejí z vyhodnocení dopravně bezpečnostní situace, kdy jedním z nejdůležitějších hledisek je vyhodnocení příčin dopravních nehod a jejich následků na životech a zdraví osob.

Do akce bylo nasazeno 3163 policistů, kteří v průběhu opatření zkontrolovali 34652 vozidel.

Policisté během dopravně bezpečnostní akce odhalili celkem 5914 dopravních přestupků.



Nejčastěji řidiči porušili:

Rychlost – 1678

Technický stav – 856

Pásy – 677

Jízda bez řidičského průkazu – ( doklad předepsaný k řízení a provozu motorového vozidla) – 557

Dálniční známka – 361

Telefon – 207

Alkohol P – 140

Alkohol TČ – 22

Jiné návykové látky - 57

Nepoužití zádržného systému – 35

Železniční přejezdy – 15

Chodci – 15

Cyklisté – 9

Motocyklisté – 16

Porušení z. č. 111/1994 Sb. – 13

Nalezeno odcizených vozidel – 2

Vypátráno pohřešovaných a hledaných osob – 3

Nepředložení dokladu o pojištění – 149



Velikonoční svátky se neobešly také bez dopravních nehod. Policisté museli řešit 702 těchto událostí, při kterých bohužel vyhasly čtyři lidské životy.



pplk. JUDr. Lucie Žárská, 24. 6. 2022

