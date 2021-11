Žádost o dokumenty

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel se domáhal následujících informací (dokumentů):

„…v návaznosti na Vaši výzvu ze dne 11.8.2021, č.j. ............. bych Vás rád požádal o zaslání veškerých dostupných informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to ve věci usnesení o odložení či uložení věcí prověřování IT zakázek na MPSV, ve spojitosti se společnostmi................ A to konkrétně přímo k mé osobě. Jde o věci, které rozpracovával ÚOKFK. A také o anonymizované pokyny dozorujícího státního zástupce, vedoucích k doložení či uložení výše zmíněných věcí…“



Povinný subjekt posoudil žádost a sdělil, že nedisponuje žádným dokumentem o odložení či uložení věci ve spojitosti s osobou žadatele tak, jak je uvedeno v žádosti, ani pokyny dozorujícího státního zástupce.



plk. Mgr. Jaroslav Ibehej

NCOZ SKPV

