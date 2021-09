Vyhrazené parkovací stání

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel požádal o následující informace:



„…Uvádíte, že norma tedy platí jak pro odstavná a parkovací stání navrhovaná na vozovce i mimo ni. Na základě této věty bych si Vás dovolil požádat o doplnění této informace a to který zákon, vyhláška, norma, nějaký předpis, nebo další pokyn blíže specifikuje možnost, rozměry a další pro VPS umístěné mimo vozovku. Tento dotaz vznáším proto, že vyhláška č. 398/2009 Sb. a norma ČSN 73 6056, jsou těmi nejpodstatnějšími předpisy, kterými se řídí VPS při podélném stání na vozovce. Nikde v těchto materiálech jsem nenašel, že by zde bylo řešení VPS mimo vozovku. Dále bych ještě měl dotaz, v čem může Policie ČR jako účastník řízení zasahovat do tohoto procesu, když v citovaných materiálech má Policie ČR dbát na zachování bezpečnosti a plynulosti dopravy na příslušné komunikaci. Zda tedy může ovlivňovat rozměry, polohu a další věci související s VPS mimo vozovku jako na příklad délku tohoto VPS, jeho šířku apod..“



Policie České republiky žadateli poskytla následující informace:



Policie České republiky k žádosti o doplnění informace: "který zákon, vyhláška, norma, nějaký předpis, nebo další pokyn blíže specifikuje možnost, rozměry a další pro VPS umístěné mimo vozovku", uvádí:

§ 2 odst. 1) vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále "jen vyhláška") stanovuje, že podle této vyhlášky se postupuje při užívání pozemních komunikací a veřejného prostranství, přičemž veřejným prostranstvím se dle § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozumí všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Vyhláška se tudíž vztahuje i na případ, kdy je vyhrazené stání umísťováno mimo vozovku pozemní komunikace, kdy se jedná o veřejně přístupný prostor a podmínky vyhlášky proto platí i zde. Pro úplnost ještě doplňujeme, že současně se pak norma ČSN 73 6056 uplatňuje i při navrhování parkovacího stání k soukromému použití na neveřejně přístupném pozemku, kde už ovšem lze prostorové uspořádání parkovacího stání a příjezdové komunikace v odůvodněných případech přizpůsobit místním podmínkám. Ve Vašem případě se však jedná o veřejně přístupný pozemek, na kterém se uplatňují a zohledňují jak podmínky vyhlášky, tak i citované normy.

pplk. JUDr. Lucie Žárská, 8. 9. 2021

