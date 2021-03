Nebezpečné pronásledování

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel požádal o následující informace:

„1) Informace o počtu trestních stíhání pro podezření ze spáchání trestného činu nebezpečného pronásledování podle § 354 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ať samostatně či v souběhu s jinými trestnými činy, v České republice od r. 2010 do r. 2020 s rozdělením dle jednotlivých let,

2) Informace o počtu trestních stíhání dle bodu 1), ve kterých podal orgán činný v trestním řízení státnímu zástupci návrh na podání obžaloby (od r. 2010 do r. 2020 s rozdělením dle jednotlivých let),

3) Informace o počtu trestních stíhání dle bodu 1), ve kterých orgán činný v trestním řízení navrhl státnímu zástupci zastavení řízení, a počtu trestních stíhání, které orgán činný v trestním řízení odložil (od r. 2010 do r. 2020 s rozdělením dle jednotlivých let).„

Policie České republiky zaslala žadateli požadovanou statistiku kriminality Policie České republiky (viz příloha). Pro lepší přehled byly žadateli poskytnuty veškeré způsoby ukončení. Je nezbytné dodat, že počty stíhaných osob jednotlivých TSK (Taktickstatistické kategorie) jsou neporovnatelné před a po roce 2016, a to vzhledem ke změně metodiky jejich počítání. Od roku 2016 bylo přepracováno sledování trestné činnosti stíhaných osob, neboť do roku 2016 byla stíhaná osoba (spáchala-li více trestných činů) evidována pouze pro spáchání nejzávažnějšího trestného činu, ostatní nebyly brány v úvahu. Od roku 2016 je evidována a započítávána veškerá trestná činnost osoby bez ohledu na závažnost jí spáchaného trestného činu. Počty před a po roce 2016 jsou tedy neporovnatelné a od roku 2016 není možno získat jakýkoliv souhrnný počet (např. hospodářská kriminalita "TSK 800-899") prostým součtem hodnot jednotlivých TSK.

pplk. JUDr. Lucie Žárská, 15. 3. 2021

