Nábor

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatelka požádala o poskytnutí informací týkajících se přijímacího řízení k Policii České republiky. Konkrétně požádala o odpovědi k následujícím bodům:

Kolika příslušníkům Policie ČR vznikl služební poměr v jednotlivých letech 2010-2020? Jaký byl plánovaný a skutečný početní stav policistů v jednotlivých letech 2010-2021 (vždy k 1.1.)? V jakých krajích v současnosti probíhá náborový kemp? Je pravda, že byl náborový kemp v Praze zrušen? Kdy? V jakých krajích se povoluje tetování na viditelných místech? Kdo tetování schvaluje?

Informace, které Policie České republiky poskytla žadatelce k bodu 1) a 2), jsou uvedeny v přiloženém souboru.

K bodu 3) povinný subjekt žadatelce sdělil, že náborový kemp v současné době (k 17. 2. 2021) probíhá v Krajském ředitelství policie Jihomoravského kraje a Krajském ředitelství policie Středočeského kraje. V ostatních krajích v současné době náborový kemp neprobíhá.

K bodu 4)

Náborové kempy nejsou v současné době na Krajském ředitelství policie hl. m. Prahy využívány (a tudíž nebyl žádný kemp ani zrušen).

K bodu 5)

Obecně lze konstatovat, že žádný policista by neměl mít při výkonu služby viditelné tetování. Ovšem ve zvlášť výjimečných případech, a vyžaduje-li to zvlášť důležitý zájem služby, může služební funkcionář oprávněný ustanovovat policisty na služební místa (například krajský ředitel, ředitel útvaru s celostátní působností apod.) při přijetí do služebního poměru povolit v nezbytném rozsahu výjimku; tato výjimka musí být písemně odůvodněna, včetně popisu nebo vyobrazení existujícího tetování. V žádném krajském ředitelství policie se tedy tetování na viditelných místech nepovoluje automaticky.

pplk. JUDr. Lucie Žárská, 15. 3. 2021

Související dokumenty Nábor - příloha.xlsx

Velikost souboru:9,3 KB / formát XLSX

vytisknout e-mailem