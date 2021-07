Dotaz ke studijním pobytům

Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací:

„…1) Zda ředitel NCOZ plk.JUDr.Jiří Mazánek (jakožto nadřízený služební funkcionář, který rozhodl o studijním pobytu Rozkaz ředitele PČR NCOZ SKPV ve věcech služebního poměru č. 157/2020 z 03.02.2020 - dále i jen R157/2020) někdy zpracoval písemný plán tohoto studijního pobytu se stanovením účelu studijního pobytu, jeho formy, znalostí, dovedností a zkušeností, které mají být získány a v jakém časovém horizontu;

2) Pokud ano, kdy a kopii tohoto písemného plánu;

3) Zda ředitel NCOZ plk.JUDr.Jiří Mazánek někdy pro studijní pobyt R157/2020 písemně určil podmínky pro přiznání cestovních náhrad, zejména pak způsob dopravy a zda při tomto přihlížel k oprávněným zájmům příslušníka;

4) Pokud ano, kdy a kopii tohoto písemného určení podmínek;

5) Zda vedoucí expozitury Plzeň NCOZ ................., jakožto nejblíže nadřízený vedoucí příslušník .................... (ve smyslu čl.12 ZPPP č.42 z 16. března 2010 o personální pravomoci, oprávněný k rozhodnutí o vyslání na studijní pobyt ............ a tedy i parametrech), někdy rozhodoval o vyslání ................ na studijní pobyt a k takovému studijnímu pobytu zpracoval písemný Plán studijního pobytu se stanovením účelu studijního pobytu, jeho formy, znalosti, dovednosti a zkušenosti, které mají být získány a v jakém časovém horizontu;

6) Pokud ano, kdy a kopii rozhodnutí a písemného plánu;

7) Zda ředitel NCOZ plk.JUDr.Jiří Mazánek stanovil účel studijního pobytu R157/2020, jeho formu, konkrétní znalosti, dovednosti a zkušenosti, které mají být získány a další obsahové a organizační parametry (zejména způsob dopravy) pro období 10.2.2020-30.5.2020 a pokud ano, tak kopii takového rozhodnutí ředitele NCOZ;

8) Zda ředitel NCOZ plk.JUDr.Jiří Mazánek stanovil účel studijního pobytu R157/2020, jeho formu, konkrétní znalosti, dovednosti a zkušenosti, které mají být získány a další obsahové a organizační parametry (zejména způsob dopravy) pro období 1.6.2020-31.8.2020 a pokud ano, tak kopii takového rozhodnutí ředitele NCOZ;

9) Zda ředitel NCOZ plk.JUDr.Jiří Mazánek stanovil účel studijního pobytu R157/2020, jeho formu, konkrétní znalosti, dovednosti a zkušenosti, které mají být získány a další obsahové a organizační parametry (zejména způsob dopravy) pro období 31.08.2020-31.10.2020 a pokud ano, tak kopii takového rozhodnutí ředitele NCOZ;

10) Zda ředitel NCOZ plk.JUDr.Jiří Mazánek stanovil účel studijního pobytu R157/2020, jeho formu, konkrétní znalosti, dovednosti a zkušenosti, které mají být získány a další obsahové a organizační parametry (zejména způsob dopravy) pro období 31.10.2020-31.12.2020 a pokud ano, tak kopii takového rozhodnutí ředitele NCOZ;

11) Zda ředitel NCOZ plk.JUDr.Jiří Mazánek stanovil účel studijního pobytu R157/2020, jeho formu, konkrétní znalosti, dovednosti a zkušenosti, které mají být získány a další obsahové a organizační parametry (zejména způsob dopravy) pro období 01.01.2021-28.02.2021 a pokud ano, tak kopii takového rozhodnutí ředitele NCOZ;

12) Zda vedoucí odboru daní NCOZ plk.XXX, někdy provedl nějaké vyhodnocení proběhlých částí studijního pobytu R157/2020 a pokud ano, tak kopie těchto vyhodnocení za jednotlivá období uvedená v otázkách 7,8,9,10 výše;

13) Zda ředitel NCOZ plk.JUDr.Jiří Mazánek řešil a od stranil nedostatky R 157/2020 po seznámení se s přípisem ombudsmana policie ČR č.j. PPR-20582-3/ČJ-2020-990700 ze dne 24.6.2020, který obdržel dne 25.6.2020;

14) Pokud ano, kdy a kopii rozhodnutí k nápravě;

15) Jaký je nebo bude konečný termín studijního pobytu R 157/2020 z 03.02.2020 a kdo tento konečný termín určil nebo bude určovat a kdy;

16) Zda vzhledem k tomu, že podle zákona č.361/2003 Sb. je studijní pobyt považován za služební cestu, určil služební funkcionář rozhodující o studijním pobytu R 157/2020 k opakovaně vznášeným požadavkům na poskytnutí služebního dopravního prostředku .........................i (zejména právě z důvodu COVID 19) jako způsob dopravy písemně služební dopravní prostředek (naposledy v tomto směru písemně komunikováno e-mailem s .................... dne 3.11.2020 o potřebě, aby tak bylo provedeno ) a pokud ano kopii písemného určení;

17) Kopii písemných podmínek pro přiznání cestovních náhrad dle zákona č.361/203 Sb. s uvedením všech zákonem požadovaných podmínek – tedy konkrétně jak a kým byly jednotlivě určeny zákonem požadované:

a) doba a místo nástupu cesty a ukončení cesty,

b) místo plnění služebních úkolů,

c) způsob dopravy a způsob ubytování,

d) zda a jak bylo přihlédnuto k oprávněným zájmům příslušníka (zejména k opakovaným požadavkům na poskytnutí SDP a to právě vzhledem k argumentovaným a odůvodněným potřebám péče a rizikům COVID 19 );

18) Jelikož listiny zakládající každé další trvání studijního pobytu byly a jsou „návrhy“ plk.XXX (někdy dokonce ve vícero variantách se stejným JID, a také s vícero podpisovými doložkami rozdílných služebních funkcionářů případně i personalistů ale bez jmen a bez podpisů) žádám o kopie těchto písemností v konečném stavu (tedy se všemi podpisy pokud existují v materiální podobě) a pokud takové neexistují tak výtisk konečné listiny a z elektronických systémů ETŘ a výpis kdo a kdy byl požádán a případně provedl schválení a nebo odsouhlasení/seznámení se s tou kterou listinou .

Konkrétně se jedná o tyto listiny (níže uvedeno JID případně název pokud nemají JID) :

a) JID: PCR41ETRfo2510797

b) PLÁN STUDIJNÍHO POBYTU – Příloha rozkazu č.157/2020 datováno: V Praze dne 28. května

2020 Počet listů:3

c) JID: PCR41ETRfo2575708

d) JID: PCR41ETRfo2594478

e) JID: PCR41ETRfo2610017

19) Informaci jaké jsou, nebo byly, v rámci NCOZ evidovány studijní pobyty v období od 1.9.2020 (opětovný nárůst COVID 19) až dosud. Pro zachování ochrany osobních údajů jako informace postačí sdělit:

a) číslo rozkazu ředitele PČR NCOZ SKPV ve věcech služebního poměru k vyslání na studijní pobyt,

b) datum vydání rozkazu,

c) určený časový horizont studijního pobytu,

d) organizační článek vyslání,

e) organizační článek realizace studijního pobytu,

20) Pokud došlo k ukončení některých ze studijních pobytů (viz bod 19), uvést o které se jednalo, datum ukončení studijního pobytu a zda v odůvodnění byla argumentována i souvislost s epidemiologickou situací;…“

Povinný subjekt dotazy posoudil a poskytl tyto odpovědi:

Ad 1) Ne, písemné plány dle pokynu ředitele NCOZ zpracoval vedoucí odboru daní NCOZ .

Ad 2) viz odpověď na otázku č. 1.

Ad 3) Pokud jde o přiznání cestovních náhrad, odkazujeme na naši písemnost č.j. NCOZ-8601-6/ČJ-2020-410012 ze dne 13. října 2020 (kterou jste obdržel dne 15. října 2020), ve které jste byl poučen, že podle § 148 odst. 2 zák. č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 361/2003 Sb.“), při vyslání na studijní pobyt do jiného místa, než je místo služebního působiště, máte nárok na proplácení náhrad cestovních výdajů za podmínek a ve výši jako při služební cestě. Určený způsob dopravy Vám byl sdělen ústně. Dle sdělení vedoucího odboru daní NCOZ průběžně překládáte formuláře pro vyúčtování náhrad cestovních výdajů, které Vám vedoucí odboru daní NCOZ schvaluje. Jiné písemnosti vztahující se k uvedenému v současné době neevidujeme.



Co se týká způsobu dopravy do místa výkonu studijního pobytu, uvádíme, že dle sdělení vedoucího odboru daní NCOZ využití služebního automobilu Vám s ohledem na zhoršující se epidemiologickou situaci minimálně dne 18. listopadu 2020 nabízel, avšak Vy jste ji odmítl s odůvodněním, které uvádíme doslovně: "K nabídce služebního dopravního prostředku je třeba taktéž vycházet z platné legislativy: tedy že, takovýmto způsobem to nejde. Jsem fakticky na služební cestě a podle služebního funkcionáře, který o této rozhodl, jsou mi tímto k dopravě určeny prostředky veřejné hromadné dopravy. K žádosti adresované tomuto funkcionáři tento o ní stále nerozhodl a aktuálně dle svého vyjádření o této rozhoduje". Jiné písemnosti vztahující se k uvedenému v současné době neevidujeme.

Ad 4) viz odpověď na otázku č. 3.

Ad 5) Vedoucí expozitury Plzeň NCOZ nerozhodoval o Vašem vyslání na studijní pobyt. Pokud jde o zpracování písemných plánů studijního pobytu, poskytl součinnost při jejich vypracování.

Ad 6) viz odpověď na otázku č. 5.

Ad 7) Ne. Účel studijního pobytu, jeho formu, konkrétní znalosti a zkušenosti, které mají být získány, a další obsahové a organizační parametry pro období 10.2.2020-30.5.2020 zpracoval vedoucí odboru daní NCOZ dle pokynu ředitele NCOZ.

Ad 8) Ne. Účel studijního pobytu, jeho formu, konkrétní znalosti a zkušenosti, které mají být získány, a další obsahové a organizační parametry pro období 1.6.2020-31.8.2020 zpracoval vedoucí odboru daní NCOZ dle pokynu ředitele NCOZ.

Ad 9) Ne. Účel studijního pobytu, jeho formu, konkrétní znalosti a zkušenosti, které mají být získány, a další obsahové a organizační parametry pro období 31.8.2020-31.10.2020 zpracoval vedoucí odboru daní NCOZ dle pokynu ředitele NCOZ.

Ad 10) Ne. Účel studijního pobytu, jeho formu, konkrétní znalosti a zkušenosti, které mají být získány, a další obsahové a organizační parametry pro období 31.10.2020-31.12.2020 zpracoval vedoucí odboru daní NCOZ dle pokynu ředitele NCOZ.

Ad 11) Ne. Účel studijního pobytu, jeho formu, konkrétní znalosti a zkušenosti, které mají být získány, a další obsahové a organizační parametry pro období 1.1.2021-11.2.2021 zpracoval vedoucí odboru daní NCOZ dle pokynu ředitele NCOZ.

Ad 12) Vyhodnocení jednotlivých cyklů studijního pobytu probíhala průběžně, v rámci rozhovorů mezi Vámi a vedoucím odboru daní NCOZ, kdy při předávání plánu studijního pobytu na další období Vám bylo sděleno, jaké znalosti, dovednosti a zkušenosti máte v rámci studijního pobytu nadále získávat a rozvíjet. Vyhodnocení studijního pobytu bude zpracováno po ukončení Vašeho studijního pobytu.

Ad 13) Se stanoviskem ombudsmana Policie ČR, č. j. PPR-20582-3/ČJ-2020-990700 ze dne 24. června 2020, byl ředitel NCOZ seznámen, avšak vzhledem k tomu, že bylo vydáno až po tom, co jste byl vyslán na studijní pobyt, nebylo podle něho postupováno.

Ad 14) viz odpověď na otázku č. 13.

Ad 15) Zákon č. 361/2003 Sb. nestanovuje povinnost určit dobu trvání studijního pobytu. Doba trvání studijního pobytu je uvedena v plánu studijního pobytu. Ve Vašem případě je dle posledního plánu studijního pobytu (č.j. NCOZ-2412-9/ČJ-2020-412300) vypracovaném vedoucím odboru daní NCOZ na základě pokynu ředitele NCOZ stanoven termín 11. února 2021.

Ad 16) Přípisem ze dne 6. března 2020, č.j. NCOZ-2412-2/ČJ-2020-412300 (který Vám byl dán k seznámení cestou ETŘ), Vám bylo sděleno, že služební vozidlo Vám bude přiděleno v případě potřeby při plnění konkrétního služebního úkolu (ve smyslu činnosti k získání potřebné praxe), v ostatních případech jsou jako způsob dopravy do místa výkonu studijního pobytu určeny prostředky veřejné hromadné dopravy. Uvedené je v souladu s ustanovením § 135 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb., podle kterého ve zde taxativně uvedených případech může služební funkcionář příslušníkovi povolit použití služebního vozidla k cestě do služby a zpět.

V této věci dále sdělujeme, že dle sdělení vedoucího odboru daní NCOZ využití služebního automobilu Vám s ohledem na zhoršující se epidemiologickou situaci minimálně dne 18. listopadu 2020 nabízel, avšak Vámi bylo toto odmítnuto s odůvodněním, které uvádíme doslovně: "K nabídce služebního dopravního prostředku je třeba taktéž vycházet z platné legislativy: tedy že, takovýmto způsobem to nejde. Jsem fakticky na služební cestě a podle služebního funkcionáře, který o této rozhodl, jsou mi tímto k dopravě určeny prostředky veřejné hromadné dopravy. K žádosti adresované tomuto funkcionáři tento o ní stále nerozhodl a aktuálně dle svého vyjádření o této rozhoduje".

Ad 17) V písemnosti č.j. NCOZ-8601-6/ČJ-2020-410012 ze dne 13. října 2020 (kterou jste obdržel dne 15. října 2020) jste byl poučen, že podle § 148 odst. 2 zák. č. 361/2003 Sb. při vyslání na studijní pobyt do jiného místa, než je místo služebního působiště, máte nárok na proplácení náhrad cestovních výdajů za podmínek a ve výši jako při služební cestě. Dle sdělení vedoucího odboru daní NCOZ průběžně překládáte formuláře pro vyúčtování náhrad cestovních výdajů, které Vám vedoucí odboru daní NCOZ schvaluje. Jiné písemnosti vztahující se k uvedenému neevidujeme.

Ad 18) k níže uvedeným listinám sdělujeme následující:

- JID: PCR41ETRfo2510797 – tuto listinu máte k dispozici, bylo vyžádáno v systému ETŘ Vaše odsouhlasení, s touto listinou jste byl seznámen dne 9. března 2020,

- PLÁN STUDIJNÍHO POBYTU - Příloha rozkazu č.157/2020 datováno: V Praze dne 28. května 2020 Počet listů:3 – tuto listinu máte k dispozici, byl jste s ní seznámen oproti podpisu dne 16. června 2020,

- JID: PCR41ETRfo2575708 – tuto listinu máte k dispozici, převzal jste ji oproti podpisu dne 26. srpna 2020,

- JID: PCR41ETRfo2594478 – tuto listinu máte k dispozici, převzal jste ji oproti podpisu dne 6. listopadu 2020,

- JID: PCR41ETRfo2610017 – tuto listinu máte k dispozici, vyjádřil jste s ní nesouhlas oproti podpisu dne 6. ledna 2021.

Ad 19 a 20) NCOZ eviduje v období od 1.9.2020 až dosud tyto studijní pobyty:

- rozhodnutí ředitele NCOZ ve věcech služebního poměru č. 2506/2020, vydané dne 26.8.2020, vyslání na studijní pobyt od 1.9.2020 do 30.11.2020, vysílající organizační článek - sekce kybernetické kriminality, útvar realizace studijního pobytu - ÚSKPV. Tento studijní pobyt byl následně rozhodnutím ředitele NCOZ č. 3915/2020 ze dne 30.11.2020 prodloužen do 31.1.2021,

- rozhodnutí ředitele NCOZ ve věcech služebního poměru č. 2507/2020, vydané dne 26.8.2020, vyslání na studijní pobyt od 1.9.2020 do 30.11.2020, vysílající organizační článek - sekce kybernetické kriminality, útvar realizace studijního pobytu - ÚSKPV. Tento studijní pobyt byl následně rozhodnutím ředitele NCOZ č. 3916/2020 ze dne 30.11.2020 prodloužen do 31.1.2021,

- rozhodnutí ředitele NCOZ ve věcech služebního poměru č. 2172/2020 , vydané dne 11.8.2020, vyslání na studijní pobyt od 1.9.2020 do 31.10.2020, vysílající organizační článek – sekce kybernetické kriminality, útvar realizace studijního pobytu - odbor centrální analytiky PP ČR. Studijní pobyt ukončen bez souvislosti s epidemiologickou situací,

- rozhodnutí ředitele NCOZ ve věcech služebního poměru č. 3404/2020, vydané dne 20.10.2020, vyslání na studijní pobyt od 1.11.2020 do 15.1.2021, vysílající organizační článek – sekce kybernetické kriminality, útvar realizace studijního pobytu – NPC. Studijní pobyt ukončen bez souvislosti s epidemiologickou situací,

- rozhodnutí ředitele NCOZ ve věcech služebního poměru č. 2519/2020, vydané dne 28.8.2020, vyslání na studijní pobyt od 1.9.2020 do 30.9.2020, vysílající organizační článek - odbor analytiky, útvar realizace studijního pobytu - odbor centrální analytiky PP ČR. Studijní pobyt ukončen bez souvislosti s epidemiologickou situací.



Žadatel k uvedeným dotazům a odpovědím zaslal upřesňující otázky:

„…1. Původně dožadovaná informace č.1)

Zda ředitel NCOZ plk.JUDr.Jiří Mazánek (jakožto nadřízený služební funkcionář, který rozhodl o studijním pobytu Rozkaz ředitele PČR NCOZ SKPV ve věcech služebního poměru č. 157/2020 z 03.02.2020 - dále i jen R157/2020) někdy zpracoval písemný plán tohoto studijního pobytu se stanovením účelu studijního pobytu, jeho formy, znalostí, dovedností a zkušeností, které mají být získány a v jakém časovém horizontu;

Odpověď povinného: „Ne, písemné plány dle pokynu ředitele NCOZ zpracoval vedoucí odboru daní NCOZ.“

Tedy požadovaná informace č.1):

Žádám o informaci, zda uváděný pokyn ředitele NCOZ pro vypracování písemných plánů existuje v rámci NCOZ jako informace ve smyslu zákona č.106/1999 Sb. a pokud ano – kopii tohoto pokynu (informaci).

2. Původně dožadovaná informace č.3)

Zda ředitel NCOZ plk.JUDr.Jiří Mazánek někdy pro studijní pobyt R157/2020 písemně určil podmínky pro přiznání cestovních náhrad, zejména pak způsob dopravy a zda při tomto přihlížel k oprávněným zájmům příslušníka;

Odpověď povinného obsahuje ve dvou odstavcích vyjádření o poučení a nárocích. Požadovanou informaci ve vztahu k dotazu a tedy i k řediteli NCOZ jakožto původci studijního pobytu nepodává. Ve vztahu k nabídce SDP vyjádření popisuje nabídku vedoucího odboru daní a uvádí, že tuto jsem odmítl ( pozn: uváděná komunikace je z data 3.11.2020 a nikoliv 18.11.2020 jak uvádí povinný). V této komunikaci není z mé strany řečeno to co uvádí povinný – tedy že jsem odmítl. Jde o upozornění vedoucímu odboru daní, že to takhle nelze a toto povinný zaměňuje svým výkladem za formulaci, že jsem odmítl služební dopravní prostředek. Tedy zaměňuje fakticky požadavek na právní postup za nepravdivé tvrzení o odmítnutí. Pokud by byl vedoucí odboru kompetentní řešit parametry služební cesty, tak měl služební dopravní prostředek určit. Povinný se vůbec nezabýval tím, zda kompetentní služební funkcionář řešil právní stránku takového postupu – tedy určení těchto podmínek a to ani předtím ani potom (kdy bylo podáno již několik žádostí o SDP) a ani kdo je k tomu kompetentní.

Tedy požadovaná informace č.2):

Zda ředitel NCOZ plk.JUDr.Jiří Mazánek někdy pro studijní pobyt R157/2020 písemně určil podmínky pro přiznání cestovních náhrad, zejména pak způsob dopravy a zda při tomto přihlížel k oprávněným zájmům příslušníka; a pokud ano kopii písemného určení podmínek pro přiznání cestovních náhrad.

3. Původně dožadovaná informace č.5)

Zda vedoucí expozitury Plzeň NCOZ ............., jakožto nejblíže nadřízený vedoucí příslušník .................... (ve smyslu čl.12 ZPPP č.42 z 16. března 2010 o personální pravomoci, oprávněný k rozhodnutí o vyslání na studijní pobyt ..................... a tedy i parametrech), někdy rozhodoval o vyslání .................... na studijní pobyt a k takovému studijnímu pobytu zpracoval písemný Plán studijního pobytu se stanovením účelu studijního pobytu, jeho formy, znalosti, dovednosti a zkušenosti, které mají být získány a v jakém časovém horizontu;

Odpověď povinného: „…… Pokud jde o zpracování písemných plánů studijního pobytu, poskytl součinnost při jejich vypracování.“

Toto je v rozporu s mě známými skutečnostmi, kdy .................. o plánech před jejich vytvořením .................... nebyl nijak zapojen pro zpracování a to ani v počátku a ani v případě prodlužování

Tedy požadovaná informace č.3):

Žádám o informaci, zda k uváděné součinnosti vedoucího expozitury Plzeň NCOZ pro vypracování písemných plánů existují v rámci NCOZ informace ve smyslu zákona č.106/1999 Sb. a pokud ano – jejich kopie.

4. Původně dožadovaná informace č.7),

Zda ředitel NCOZ plk.JUDr.Jiří Mazánek stanovil účel studijního pobytu R157/2020, jeho formu, konkrétní znalosti, dovednosti a zkušenosti, které mají být získány a další obsahové a organizační parametry (zejména způsob dopravy) pro období 10.2.2020-30.5.2020 a pokud ano, tak kopii takového rozhodnutí ředitele NCOZ;

Odpověď povinného: „Ne…… … zpracoval vedoucí odboru daní NCOZ dle pokynu ředitele NCOZ.“

Tedy požadovaná informace č.4):

Žádám o informaci, zda uváděný pokyn ředitele NCOZ pro období 10.2.2020-30.5.2020 existuje v rámci NCOZ jako informace ve smyslu zákona č.106/1999 Sb. a pokud ano – kopii této informace.

5. Původně dožadovaná informace č.8)

Zda ředitel NCOZ plk.JUDr.Jiří Mazánek stanovil účel studijního pobytu R157/2020, jeho formu, konkrétní znalosti, dovednosti a zkušenosti, které mají být získány a další obsahové a organizační parametry (zejména způsob dopravy) pro období 1.6.2020-31.8.2020 a pokud ano, tak kopii takového rozhodnutí ředitele NCOZ;

Odpověď povinného: „Ne…… … zpracoval vedoucí odboru daní NCOZ dle pokynu ředitele NCOZ.“

Tedy požadovaná informace č.5):

Žádám o informaci, zda uváděný pokyn ředitele NCOZ pro období 1.6.2020-31.8.2020 existuje v rámci NCOZ jako informace ve smyslu zákona č.106/1999 Sb. a pokud ano – kopii této informace.

6. Původně dožadovaná informace č.9)

Zda ředitel NCOZ plk.JUDr.Jiří Mazánek stanovil účel studijního pobytu R157/2020, jeho formu, konkrétní znalosti, dovednosti a zkušenosti, které mají být získány a další obsahové a organizační parametry (zejména způsob dopravy) pro období 31.08.2020-31.10.2020 a pokud ano, tak kopii takového rozhodnutí ředitele NCOZ;

Odpověď povinného: „Ne…… … zpracoval vedoucí odboru daní NCOZ dle pokynu ředitele NCOZ.“

Tedy požadovaná informace č.6):

Žádám o informaci, zda uváděný pokyn ředitele NCOZ pro období 31.08.2020-31.10.2020 existuje v rámci NCOZ jako informace ve smyslu zákona č.106/1999 Sb. a pokud ano – kopii této informace.

7. Původně dožadovaná informace č.10)

Zda ředitel NCOZ plk.JUDr.Jiří Mazánek stanovil účel studijního pobytu R157/2020, jeho formu, konkrétní znalosti, dovednosti a zkušenosti, které mají být získány a další obsahové a organizační parametry (zejména způsob dopravy) pro období 31.10.2020-31.12.2020 a pokud ano, tak kopii takového rozhodnutí ředitele NCOZ;

Odpověď povinného: „Ne…… … zpracoval vedoucí odboru daní NCOZ dle pokynu ředitele NCOZ.“

Tedy požadovaná informace č.7):

Žádám o informaci, zda uváděný pokyn ředitele NCOZ pro období 31.10.2020-31.12.2020 existuje v rámci NCOZ jako informace ve smyslu zákona č.106/1999 Sb. a pokud ano – kopii této informace.

8. Původně dožadovaná informace č.11)

Zda ředitel NCOZ plk.JUDr.Jiří Mazánek stanovil účel studijního pobytu R157/2020, jeho formu, konkrétní znalosti, dovednosti a zkušenosti, které mají být získány a další obsahové a organizační parametry (zejména způsob dopravy) pro období 01.01.2021-28.02.2021 a pokud ano, tak kopii takového rozhodnutí ředitele NCOZ;

Odpověď povinného: „Ne…… … zpracoval vedoucí odboru daní NCOZ dle pokynu ředitele NCOZ.“

Tedy požadovaná informace č.8):

Žádám o informaci, zda uváděný pokyn ředitele NCOZ pro období 01.01.2021-28.02.2021 existuje v rámci NCOZ jako informace ve smyslu zákona č.106/1999 Sb. a pokud ano – kopii této informace.

9. Původně dožadovaná informace č.12)

Zda vedoucí odboru daní NCOZ ........................, někdy provedl nějaké vyhodnocení proběhlých částí studijního pobytu R157/2020 a pokud ano, tak kopie těchto vyhodnocení za jednotlivá období viz otázky 7,8,9,10 výše;

Odpověď povinného: „ Vyhodnocení jednotlivých cyklů studijního pobytu probíhala průběžně v rámci rozhovorů mezi Vámi a vedoucím odboru daní NCOZ, kdy při předávání plánu studijního pobytu na další období Vám bylo sděleno, jaké znalosti, dovednosti a zkušenosti máte v rámci studijního pobytu nadále získávat a rozvíjet. Vyhodnocení studijního pobytu bude zpracováno po ukončení Vašeho studijního pobytu“.

Tato odpověď je zcela nepravdivá, neboť nedošlo k jedinému rozhovoru mezi mnou a vedoucím odboru daní ohledně pracovní činnosti, a to v celém dosavadním průběhu studijního pobytu. „Návrhy“ na prodlužování byly většinou předávány na základě mého požadavku (fakticky požadavek na písemnou formu rozkazu) až zpětně a jediným předmětem hovoru při fyzickém předání bylo jen a pouze argumentování opakovaných nedostatků oproti požadavkům kladeným na rozhodování o studijním pobytu.

Tedy požadovaná informace č.9):

Žádám o informaci, zda existuje v rámci NCOZ informace ve smyslu zákona č.106/1999 Sb. k průběžným vyhodnocením a uváděným rozhovorům. Pokud ano – kopie těchto informací.

10. Původně dožadovaná informace č.13)

Zda ředitel NCOZ plk.JUDr.Jiří Mazánek odstranil nedostatky R 157/2020 po seznámení se s přípisem ombudsmana policie ČR č.j. PPR-20582-3/ČJ-2020-990700 ze dne 24.6.2020, které obdržel dne 25.6.2020;

Odpověď povinného: „ Se stanoviskem ombudsmana ……. byl ředitel NCOZ seznámen, avšak vzhledem k tomu, že bylo vydáno až po tom, co jste byl vyslán na studijní pobyt , nebylo podle něho postupováno.“

Z uvedeného je zřejmé, že k nápravě stavu nedošlo, naopak v něm bylo opakovaně ještě několikrát ve stejném duchu pokračováno. To přesto, že např v termínu do konce října nedošlo k doručení jakéhokoliv nového rozkazu a tedy fakticky došlo ke skončení studijního pobytu. Argumentaci, že k nápravě nedošlo, protože závadné rozhodnutí ředitele bylo vydáno předtím, než o tomto byl srozuměn ombudsmanem, považuji za více než absurdní jako odůvodnění ponechat vadný stav a naprosto popírající právní principy.

Tedy požadovaná informace č.10):

Žádám o informaci, zda ředitel NCOZ delegoval svoji pravomoc ohledně vyslání ......................... a určování parametrů studijního pobytu dle rozkazu 157/2020 (nikoliv podřízenost při plnění služebních úkonů) na někoho dalšího, a pokud ano, kdy, na koho a kopii takových informací pro jednotlivá období.

11. Původně dožadovaná informace č.15)

Jaký je nebo bude konečný termín studijního pobytu R 157/2020 z 03.02.2020 a kdo tento konečný termín určil nebo bude určovat a kdy;

Odpověď povinného: „ Zákon č.361/2003 Sb. nestanovuje povinnost určit dobu trvání studijního pobytu. Doba trvání studijního pobytu je uvedena v plánu studijního pobytu. Ve Vašem případě je dle posledního plánu studijního pobytu (č.j.NCOZ-2412-9/ČJ-2020-412300 vypracovaném vedoucím odboru daní NCOZ na základě pokynu ředitele NCOZ stanoven termín 11. února 2021.“

Uvedené tvrzení je v rozporu s metodickým pokynem a výkladem poskytnutým ombudsmanem řediteli NCOZ ohledně určitosti. Z vyjádření v odpovědi (tvrzení povinného) s nedoloženou argumentací pokynem ředitele NCOZ je navíc zřejmý rozpor se skutečností v aktuálně stanoveném termínu, což jen potvrzuje, že není zřejmé ani kdo vlastně a případně na základě čeho rozhoduje. Uvedené je současně v rozporu s tím, že bez doručení jakéhokoliv nového rozhodnutí např, před 1.11.2020 nedošlo k ukončení studijního pobytu.

Tedy požadovaná informace č.11):

Žádám o informaci, zda uváděný pokyn ředitele NCOZ jako podklad pro písemnost č.j.NCOZ-2412-9/ČJ-2020-412300 pro stanovení termínu do 11. února 2021 existuje v rámci NCOZ jako informace ve smyslu zákona č.106/1999 Sb. a pokud ano – kopii této informace, a jaký je termín konce studijního pobytu (tedy 11.2. 2021, nebo 28.2. 2021 nebo ???),

12. Původně dožadovaná informace č.16)

Zda vzhledem k tomu, že podle zákona č.361/2003 Sb. je studijní pobyt považován za služební cestu, určil služební funkcionář rozhodující o studijním pobytu R 157/2020 k opakovaně vznášeným požadavkům na poskytnutí služebního dopravního prostředku ......................(zejména právě z důvodu COVID 19) jako způsob dopravy písemně služební dopravní prostředek (naposledy v tomto směru písemně komunikováno e-mailem s ....................... dne 3.11.2020 o potřebě, aby tak bylo provedeno ) a pokud ano kopii písemného určení;

Odpověď povinného obsahuje ve dvou odstavcích vyjádření o poučení a nárocích, požadovanou informaci ve vztahu k řediteli NCOZ jakožto původci studijního pobytu ale nepodává. Ve vztahu k nabídce SDP vyjádření písemnou argumentaci „že to tak nelze“ z 3.11.2020 (nikoliv 18.11.2020 jak uvádí poviný) nepravdivě označeno jako odmítnutí, a naopak se nezabývá tím, zda existuje informace, že by někdo řešil právní stránku takového postupu – tedy určení podmínek a to ani předtím ani potom. Vyjádření je opět obecné bez vyjádření ke kompetentnosti kdo může takové rozhodnutí učinit.

Tedy požadovaná informace č.12):

Zda vzhledem k tomu, že podle zákona č.361/2003 Sb. je studijní pobyt považován za služební cestu, určil služební funkcionář rozhodující o studijním pobytu R 157/2020 - tedy ředitel NCOZ k opakovaně vznášeným požadavkům na poskytnutí služebního dopravního prostředku ........................ (zejména právě z důvodu COVID 19) někdy jako způsob dopravy písemně služební dopravní prostředek (naposledy v tomto směru písemně komunikováno e-mailem s ..................... dne 3.11.2020 o potřebě, aby tak bylo provedeno ) a pokud ano, kopii písemného určení;

13. Původně dožadovaná informace č.17)

Kopii písemných podmínek pro přiznání cestovních náhrad dle zákona č.361/2003 Sb. s uvedením všech zákonem požadovaných podmínek – tedy konkrétně jak a kým byly jednotlivě určeny zákonem požadované:

a) doba a místo nástupu cesty a ukončení cesty,

b) místo plnění služebních úkolů,

c) způsob dopravy a způsob ubytování,

d) zda a jak bylo přihlédnuto k oprávněným zájmům příslušníka (zejména k opakovaným požadavkům na poskytnutí SDP a to právě vzhledem k argumentovaným potřebám péče a rizikům COVID 19 )

tak aby bylo zřejmé kdy a jak byla která podmínka určena?

Odpověď povinného obsahuje vyjádření o poučení v písemnosti NCOZ-8601-6/ČJ-2020-410012 ze dne 13. října 2020 (tedy až 8 měsíců po vzniku studijního pobytu) podle §148 odst.2 zák. č. 361/2003 Sb o nároku na proplácení náhrad cestovních výdajů. Uváděná písemnost ale neobsahuje parametry požadované zákonem uvedené v dožadované informaci. Povinný v závěru uvádí, že jiné písemnosti vztahující se k uvedenému neeviduje. Dožadovaná Informace tedy opět nebyla poskytnuta.

Tedy požadovaná informace č.13):

Bylo v rámci NCOZ rozhodnuto a písemně určeny podmínky pro přiznání cestovních náhrad v souvislosti s rozkazem ředitele NCOZ 157/2020 – tedy konkrétně informaci jak a kým byly jednotlivě určeny zákonem požadované:

a) doba a místo nástupu cesty a ukončení cesty,

b) místo plnění služebních úkolů,

c) způsob dopravy a způsob ubytování,

d) zda a jak bylo přihlédnuto k oprávněným zájmům příslušníka (zejména k opakovaným požadavkům na poskytnutí SDP a to právě vzhledem k argumentovaným potřebám péče a rizikům COVID 19 )

tak aby bylo zřejmé kdy a jak byla která podmínka určena?

14. Původně dožadovaná informace č.18)

Jelikož listiny zakládající každé další trvání studijního pobytu byly a jsou „návrhy“ ....................... (někdy dokonce ve vícero variantách se stejným JID, a také s vícero podpisovými doložkami rozdílných služebních funkcionářů případně i personalistů ale bez podpisů) žádám o kopie těchto písemností v konečném stavu (tedy se všemi podpisy pokud existují v materiální podobě) a pokud takové neexistují tak kopii konečné listiny a z elektronických systémů výpis kdo a kdy byl požádán a případně provedl schválení a nebo odsouhlasení/seznámení se s tou listinou .

Konkrétně se jedná o tyto listiny (níže uvedeno JID případně název pokud nemají JID) :

JID: PCR41ETRfo2510797

PLÁN STUDIJNÍHO POBYTU – Příloha rozkazu č.157/2020 datováno: V Praze dne 28. května 2020 Počet listů:3

JID: PCR41ETRfo2575708

JID: PCR41ETRfo2594478

JID: PCR41ETRfo2610017

Odpověď povinného obsahuje pouze sdělení, že listiny mám k dispozici, případně, že jsem s nimi byl seznámen. Toto ale nebylo předmětem dožadované informace. Odpověď naprosto ignoruje dožadovanou informaci ohledně seznámení se a odsouhlasení předmětných písemností dalšími subjekty což mě přístupné neumožňuje. Tyto informace povinný neposkytl, byť byl jednoznačně uveden důvod požadavku právě jako existence vícero verzí s jedním JID a potřeba právě informace kdo (nikoliv já) z vedoucích pracovníků NCOZ byl s nimi a kdy seznámen, nebo je odsouhlasil. Informace přitom minimálně u listin evidovaných v ETŘ v rámci NCOZ musí existovat.

Tedy požadovaná informace č.14):

Kopie níže uvedených písemností v konečném stavu (tedy se všemi podpisy pokud existují v materiální podobě) a z elektronických systémů výpis kdo a kdy z vedoucích pracovníků NCOZ byl požádán , případně kdo a kdy provedl schválení a nebo odsouhlasení/seznámení se s každou jednotlivou listinou:

JID: PCR41ETRfo2510797

PLÁN STUDIJNÍHO POBYTU – Příloha rozkazu č.157/2020 datováno: V Praze dne 28. května 2020 Počet listů:3

JID: PCR41ETRfo2575708

JID: PCR41ETRfo2594478

JID: PCR41ETRfo2610017

15. Původně dožadovaná informace č.19) a 20)

Informaci jaké jsou nebo byly v rámci NCOZ evidovány studijní pobyty v období od 1.9.2020 (opětovný nárůst COVID 19) až dosud. Pro zachování ochrany osobních údajů jako informace postačí sdělit:

číslo rozkazu ředitele PČR NCOZ SKPV ve věcech služebního poměru k vyslání na studijní pobyt;

datum vydání rozkazu

určený časový horizont studijního pobytu

organizační článek vyslání

organizační článek realizace studijního pobytu

Pokud došlo k ukončení některého ze studijních pobytů (viz bod 19), uvést o které se jednalo, datum ukončení studijního pobytu a zda v odůvodnění byla argumentována i souvislost s epidemiologickou situací;

Odpověď povinného: jako informace byly sděleny požadované údaje týkající se rozhodnutí ředitele NCOZ ve věcech služebního poměru čísel: 2508/2020, 2507/2020, 2172/2020, 3404/2020, 2519/2020. U žádného z poskytnutých údajně není jako důvod ukončení uváděna epidemiologická situace. Poskytnutá informace je ale v rozporu s mě osobně známé skutečnosti o existenci minimálně jednoho „dalšího studijního pobytu“, kdy pracovník odboru daní byl vyslán rozkazem ředitele NCOZ na studijní pobyt naopak na expozituru Plzeň. K nástupu na tento studijní pobyt do Plzně fyzicky v říjnu 2020 došlo. Po podání stížnosti – žádosti o odstranění nedostatků a zrušení rozhodnutí o vyslání (právě i v souvislosti s epidemiologickou situací) byl pracovník z expozitury Plzeň po několika dnech stažen a i při následném vyžádání rozkazu k formálnímu zrušení ředitelem NCOZ mělo být argumentováno právě epidemiologickou situací.

Z uvedeného je zřejmé, že v odpovědi je rozpor se skutečností, neboť absentuje minimálně jeden prokazatelně existující studijní pobyt a rozporovaný právě v souvislosti s epidemiologickou situaci ???

Tedy požadovaná informace č.15):

Doplnění Informace jaké jsou nebo byly v rámci NCOZ evidovány další studijní pobyty v období od 1.9.2020 (opětovný nárůst COVID 19) až dosud ( mimo týkající se rozhodnutí ředitele NCOZ ve věcech služebního poměru čísel: 2508/2020, 2507/2020, 2172/2020, 3404/2020, 2519/2020). Pro zachování ochrany osobních údajů jako informace postačí sdělit:

číslo rozkazu ředitele PČR NCOZ SKPV ve věcech služebního poměru k vyslání na studijní pobyt;

datum vydání rozkazu

určený časový horizont studijního pobytu

organizační článek vyslání

organizační článek realizace studijního pobytu

Pokud došlo k ukončení některého z takových dalších studijních pobytů, uvést o které se jednalo, datum rozhodnutí o ukončení studijního pobytu a zda v odůvodnění byla argumentována i souvislost s epidemiologickou situací;…“



Povinný subjekt poskytl následující odpovedi:

Ad 1) Neexistuje, jednalo se o ústní pokyn.

Ad 2) Ne. Podmínky služební cesty byly stanovovány písemně na standardizovaném formuláři vedoucím odboru daní v souladu s čl. 1 odst. 1 písm. a) pokynu ředitele útvaru č. 65/2017, kterým se stanoví způsob rozhodování mimo řízení ve věcech služebního poměru.

Ad 3) Neexistují.

Ad 4) Neexistuje, jednalo se o ústní pokyn.

Ad 5) Neexistuje, jednalo se o ústní pokyn.

Ad 6) Neexistuje, jednalo se o ústní pokyn.

Ad 7) Neexistuje, jednalo se o ústní pokyn.

Ad 8) Neexistuje, jednalo se o ústní pokyn.

Ad 9) Neexistuje.

Ad 10) Rozhodování o vyslání na studijní pobyt v souladu s čl. 1 odst. 3 písm. a) pokynu ředitele útvaru č. 65/2017, kterým se stanoví způsob rozhodování mimo řízení ve věcech služebního poměru, náleží řediteli útvaru. V tomto konkrétním případě rozhodl o vyslání ............................ na studijní pobyt ředitel útvaru rozkazem č. 157/2020 a jednotlivé plány studijního pobytu vypracoval dle ústního pokynu ředitele útvaru vedoucí odboru daní, u jehož organizačního článku ..................... vykonával studijní pobyt.

Ad 11) Neexistuje, jednalo se o ústní pokyn. Konec studijního pobytu je určen rozkazem ředitele útvaru č. 104/2021 na den 12.2.2021.

Ad 12) Ne, viz odpověď na otázku č. 2.

Ad 13) Ano, viz odpověď na otázku č. 2.

Ad 14) Písemnosti v konečném stavu máte k dispozici (viz naše odpověď na Vaši minulou žádost).

K jednotlivým písemnostem uvádíme následující:

- JID: PCR41ETRfo2510797 – elektronické odsouhlasení v ETŘ: ředitel útvaru (17.3.2020), náměstek ředitele pro výkon I. (17.3.2020), ředitel sekce finanční kriminality (5.3.2020), vedoucí expozitury Plzeň (9.3.2020). Písemnost je fyzicky podepsána ředitelem útvaru.

- PLÁN STUDIJNÍHO POBYTU - Příloha rozkazu č.157/2020 datováno: V Praze dne 28. května 2020 Počet listů:3 – elektronické odsouhlasení v ETŘ nebylo provedeno. Písemnost schválil fyzicky svým podpisem ředitel útvaru. Fyzicky podepsal zpracovatel písemnosti vedoucí odboru daní.

- JID: PCR41ETRfo2575708 – elektronické odsouhlasení v ETŘ nebylo provedeno. Písemnost je podepsána fyzicky vedoucím odboru daní.

- - JID: PCR41ETRfo2594478 – elektronické odsouhlasení v ETŘ: ředitel sekce finanční kriminality (29.10.2020), vedoucí expozitury Plzeň (2.11.2020). Písemnost je podepsána fyzicky vedoucím odboru daní.



- JID: PCR41ETRfo2610017 – elektronické odsouhlasení v ETŘ nebylo provedeno. Písemnost je podepsána fyzicky vedoucím odboru daní.

Ad 15) NCOZ eviduje v období od 1.9.2020 až dosud tyto studijní pobyty (mimo rozhodnutí ředitele NCOZ ve věcech služebního poměru č. 2508/2020, 2507/2020, 2172/2020, 3404/2020, 2519/2020):

- rozhodnutí ředitele NCOZ ve věcech služebního poměru č. 3362/2020, vydané dne 12.10.2020, vyslání na studijní pobyt od 15.10.2020 do 15.12.2020, vysílající organizační článek - sekce FIKR, odbor daní, útvar realizace studijního pobytu - expozitura Plzeň NCOZ. Tento studijní pobyt byl následně rozhodnutím ředitele NCOZ ve věcech služebního poměru č. 3774/2020 ze dne 26.11.2020 ukončen k 26.11.2020,

- rozhodnutí ředitele NCOZ ve věcech služebního poměru č. 3299/2020, vydané dne 5.10.2020, vyslání na studijní pobyt od 15.10.2020 na dobu neurčitou, vysílající organizační článek - sekce ZHTČaK, odbor závažné hospodářské trestné činnosti, útvar realizace studijního pobytu - odbor zbraní a nebezpečných materiálů NCOZ. Tento studijní pobyt je následně ukončen k 14.2.2021 rozhodnutím ředitele NCOZ ve věcech služebního poměru č. 99/2021 ze dne 10.2.2021,

- rozhodnutí ředitele NCOZ ve věcech služebního poměru č. 3450/2020, vydané dne 2.11.2020, vyslání na studijní pobyt od 1.11.2020 do 30.4.2021, vysílající organizační článek - sekce organizovaného zločinu, odbor násilí NCOZ, útvar realizace studijního pobytu - odbor kybernetické kriminality, sekce kybernetické kriminality NCOZ. Studijní pobyt stále trvá,

- rozhodnutí ředitele NCOZ ve věcech služebního poměru č. 3451/2020, vydané dne 2.11.2020, vyslání na studijní pobyt od 1.11.2020 do 30.4.2021, vysílající organizační článek - sekce organizovaného zločinu, odbor násilí NCOZ, útvar realizace studijního pobytu - odbor kybernetické kriminality, sekce kybernetické kriminality NCOZ. Studijní pobyt stále trvá,

- rozhodnutí ředitele NCOZ ve věcech služebního poměru č 3471/2020, vydané dne 5.11.2020, vyslání na studijní pobyt od 15.11.2020 do 15.2.2021, vysílající organizační článek - sekce FIKR, odbor výnosů a praní peněz, útvar realizace studijního pobytu - odbor komunikace a vnějších vztahů, oddělení prevence Policejního prezidia ČR,

- rozhodnutí ředitele NCOZ ve věcech služebního poměru č. 4501/2020, vydané dne 4.12.2020, vyslání na studijní pobyt od 15.12.2020 na dobu neurčitou, vysílající organizační článek - náměstek ředitele pro podporu výkonu, odbor informatiky, útvar realizace studijního pobytu - náměstek ředitele pro podporu výkonu, oddělení forenzní analýzy dat NCOZ. Studijní pobyt stále trvá,

- rozhodnutí ředitele NCOZ ve věcech služebního poměru č. 3916/2020, vydané dne 30.11.2020, vyslání na studijní pobyt od 1.12.2020 do 31.1.2021, vysílající organizační článek - sekce kybernetické kriminality, odbor kybernetické kriminality NCOZ, útvar realizace studijního pobytu - ÚSKPV PP ČR,

- rozhodnutí ředitele NCOZ ve věcech služebního poměru č. 3233/2020, vydané dne 21.9.2020, vyslání na studijní pobyt od 1.10.2020 do 31.10.2020, vysílající organizační článek - sekce kybernetické kriminality, odbor kybernetické kriminality NCOZ, útvar realizace studijního pobytu - odbor komunikace a vnějších vztahů Policejního prezidia ČR,

- rozhodnutí ředitele NCOZ ve věcech služebního poměru č. 14/2021, vydané dne 11.1.2021, vyslání na studijní pobyt od 15.1.2021 na dobu neurčitou, vysílající organizační článek - sekce organizovaného zločinu, odbor obchodu s lidmi, nelegální migrace a padělání NCOZ, útvar realizace studijního pobytu - odbor politického terorismu a extremismu NCOZ. Studijní pobyt stále trvá,

- rozhodnutí ředitele NCOZ ve věcech služebního poměru č. 53/2021, vydané dne 29.1.2021, vyslání na studijní pobyt od 1.2.2021 do 31.7.2021, vysílající organizační článek - sekce kybernetické kriminality, odbor kybernetické kriminality SKPV, útvar realizace studijního pobytu - náměstek ředitele pro podporu výkonu, oddělení forenzní analýzy dat NCOZ.

- rozhodnutí ředitele NCOZ ve věcech služebního poměru č. 102/2021, vydané dne 10.2.2021, vyslání na studijní pobyt od 15.2.2021 na dobu neurčitou, vysílající organizační článek - sekce TEREX - NKBT, útvar realizace studijního pobytu - odbor zbraní a nebezpečných materiálů NCOZ. Studijní pobyt stále trvá.

Kromě rozhodnutí ředitele NCOZ ve věcech služebního poměru č. 3774/2020, není známo, že by ukončení výše uvedených studijních pobytů bylo v souvislosti s epidemiologickou situací.





plk. Mgr. Jaroslav Ibehej

NCOZ SKPV

