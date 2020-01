Návykové látky

Zveřejnění podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel zaslal žádost o informace následujícího znění:

„Policie ČR s oblibou tvrdí, souladně s MVČR, že testery řady DrugWipe používá k odhalování tzv. jiných návykových látek, v těle fyzických osob. Jak výrobce těchto testerů, tak Návod k použití (v č.j.) uvádí, že tyto testery - v korelaci s empiricky umístěnými protilátkami v testerech řady DrugWipe - jsou indikovány exkluzivně pro odhalování drog/y - jsou použitelné pouze k orientační detekci drog, nikoliv na detekci tzv. jiných návykových látek, výsledek tzv. "orientačního testu", nelze použít jako právní důkaz.

Testery řady DrugWipe používá Policie ČR na území ČR, testery nelze použít jako právní důkaz, tudíž vyslovení podezření, že je konkrétní fyzická osoba pod vlivem drog/y, nebo tzv. návykových látek - je nelegálním jednáním Policie ČR, proč se tohoto jednání Policie ČR, evidentně při plném vědomí MVČR, dopouští? Žádám o odpověď ve smyslu z.č. 106/1999 Sb.

Testery řady DrugWipe reagují na léčivé látky, léčivé sloučeniny, poživatiny - identicky - jako by se jednalo o drogy. To ovšem Návod k použití v č.j. a ani výrobce testerů řady DrugWipe neuvádějí. Žádám o poskytnutí informací v souladu se z.č. 106/1999 Sb.: Z jakého důvodu Policie ČR na svém oficiálním úředním webu uvádí, že prostřednictvím testeru DrugWipe 5S byla schopna detekovat tzv. jiné návykové látky (viz níže), ačkoliv dle empiricky proklamovaných faktů, jsou schopny testery řady DrugWipe, odhalovat pouze drogy, testery řady DrugWipe nejsou určeny k odhalování tzv. jiných návykových látek, jak to, že Policie ČR tvrdí, že testery řady DrugWipe odhaluje tzv. jiné návykové látky, žádám o odpověď ve smyslu z.č. 106/1999 Sb.

Ad. tzv. jiné návykové látky: To je široká množina léčivých látek, léčivých sloučenin, poživatin, etc. Je tzv. "jiná návyková látka" droga? Žádám o odpověď ve smyslu z.č. 106/1999 Sb.

Pakliže bychom hypoteticky považovali drogu/y za tzv. jiné návykové látky - což je z empirického hlediska nesmysl, jelikož droga/y nejsou tzv. jiné návykové látky, ale konkrétní psychoaktivní látky - pak žádám o poskytnutí informace v souladu se zákonem, co je definičně tzv. jiná návyková látka - a čím se liší tzv. jiné návykové látky - od drog/y, a to co se týče reaktivity drog/y a tzv. jiných návykových látek s protilátkami instalovanými v testerech řady DrugWipe, a to z toho důvodu, jelikož testery DrugWipe nejsou schopné rozlišovat skrze instalované protilátky mezi drogou/drogami, tzv. jinými návykovými látkami, léčivými látkami a sloučeninami, poživatinami, apod.

Kupříkladu: kortikoidy, kortikosteroidy - kortisol, INN hydrokortison, apod. - jsou běžně užívané léčivé látky a sloučeniny, pro velmi širokou škálu chorob při imunodeficienci/imunodeficiencích organismu, tyto nelze náhle vysadit, neboť by hrozilo organismu vitální selhání - jedná se též o tzv. jiné návykové látky, prosím o poskytnutní informace v souladu se z.č. 106/1999 Sb., nejedná se o názor, jedná se o zcela exaktní žádost o informaci, ke které je příslušno MVČR, či její útvar Policie ČR, neboť jak známo, používá testery DrugWipe na celém území ČR (též jsou používány ve více než 30-ti zemích dalších), které jsou postaveny na imunologickém principu, a tudíž k otázce tzv. "jiných návykových látek" bude mít nepochybně MVČR, či Policie ČR perfektně zvládnout a nastudovanou právně-zdravotní empirií.“

Policie České republiky poskytla žadateli následující informace:

a) Právní předpisy České republiky vztahující se k dopravní problematice obecně užívají pojem „jiné návykové látky“ ve smyslu návykové látky jiné než alkohol. Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon č. 65/2017 Sb.“), v ustanovení § 2 písm. a) řadí mezi návykové látky alkohol, tabák, omamné a psychotropní látky a jiné látky s psychoaktivními účinky, jejichž užívání může vést nebo se podílet na vzniku a rozvoji duševních poruch a poruch chování. Týž právní předpis pak v ustanovení § 20 odst. 1 písm. a) stanoví, že osoba, u které je důvodné podezření, že pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky vykonává nebo vykonávala činnost, při níž by mohla ohrozit život nebo zdraví svoje nebo jiné osoby nebo poškodit majetek, je povinna se podrobit orientačnímu vyšetření a odbornému lékařskému vyšetření. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, v ustanovení § 5 odst. 1 písm. g) ukládá řidiči povinnost podrobit se na výzvu policisty, vojenského policisty, zaměstnavatele, ošetřujícího lékaře nebo strážníka obecní policie vyšetření podle zvláštního právního předpisu ke zjištění, zda není ovlivněn jinou návykovou látkou než alkoholem, přičemž zvláštním předpisem je míněn výše citovaný zákon č. 65/2017 Sb. Policie České republiky postupuje v souladu s těmito právními předpisy.

b) Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v § 2 písm. a) definuje návykové látky jako omamné látky a psychotropní látky uvedené v přílohách č. 1 až 7 nařízení vlády o seznamu návykových látek (nařízení vlády č. 463/2013 Sb.). Aktuálně platné a účinné nařízení vlády č. 41/2014 Sb., o stanovení jiných návykových látek a jejich limitních hodnot, při jejichž dosažení v krevním vzorku řidiče se řidič považuje za ovlivněného takovou návykovou látkou, stanovuje tyto jiné návykové látky a jejich limitní hodnoty, při jejichž dosažení v krevním vzorku řidiče se řidič považuje za ovlivněného takovou návykovou látkou:

----------------------------------------------------------------- ------------------------------------

Mezinárodní nechráněný název návykové látky Limitní hodnota návykové látky

v českém jazyce v krevním vzorku (ng/ml)

---------------------------------------------------------------- ------------------------------------

Delta-9-tetrahydrokanabinol (9-THC) 2

Methamfetamin 25

Amfetamin 25

3,4-Methylendioxymethamfetamin (MDMA) 25

3,4-Methylendioxyamfetamin (MDA) 25

Benzoylekgonin 25

Kokain 25

Morfin 10

-------------------------------------------------------------- ------------------------------------

Testery užívané Policií České republiky jsou určeny k orientační detekci těchto látek.

c) Požadované informace o konkrétních léčivech se nevztahují k působnosti povinného subjektu, a proto ve vztahu k nim povinný subjekt předmětnou žádost o informace odložil a odkázal žadatele na Ministerstvo zdravotnictví České republiky, které je podle ustanovení § 10 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ústředním orgánem státní správy pro léčiva a rovněž pro zacházení s návykovými látkami, přípravky, prekursory a pomocnými látkami.

PhDr. Jiří Vokuš, 24. ledna 2020

