Informace ke služebnímu poměru policisty

Zveřejnění podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel se prostřednictvím zákona č. 106/1999 Sb. domáhal o poskytnutí následující informace

„ … zda byl kap. ........, (člen bývalého ÚOOZ a momentálně zaměstnanec GIPS) po dobu celé své kariéry u policie až do současnosti:

1. Zda byl kázeňsky trestán, a pokud ano, za co přesně a čeho se to týkalo

2. Zda by podezřelý z manipulace s vyšetřovaným případem nebo případy, a pokud ano, za co přesně a kterých konkrétních případů (spisové značky) se to týkalo

3. Zda byla na výše uvedeného podána stížnost nebo stížnosti, a pokud ano, kolik, za co přesně

4. Zda byl výše uvedený vyšetřován za jakýkoli trestný čin, a pokud ano, za jaký

Zároveň žádám o zaslání spisového materiálu a spisových značek případů, což je součástí mé žádosti s odkazem na Zákon č. 106/1999 Sb.

Vyžádané informace byly žadateli poskytnuty.

pplk. Mgr. Iva Knolová

NCOZ SKPV

vytisknout e-mailem