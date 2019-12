Zbraně

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel požádal o následující informace:



„Česká republika - Ministerstvo vnitra ČR, IČO 000 07 064, se sídlem Nad štolou 936/3, 170 34 Praha 7 (dále jen „zadavatel“) zveřejnilo na profilu zadavatele, Identifikátor ZP P18V00008961, systémové číslo NEN N006/18/V00008961, dne 4. 10. 2019 písemnou zprávu ze dne 8. 2. 2019, k veřejné zakázce „Samopaly a pušky HaK včetně příslušenství a zaměřovačů Zeiss“, č.j. PPR-11665-28/ČJ-2018-990640 (dále jen „zpráva“), kterou zadavatel informoval o uzavření smlouvy v rámci veřejné zakázky s vybraným uchazečem, společností C.I.D Praha s.r.o., IČO 654 14 128, se sídlem Kutnauerovo náměstí 380/1, 169 00 Praha 6 (dále jen „dodavatel“ a „veřejná zakázka“ a „smlouva“), na základě které má být dodáno 605 souprav samopalů a útočných pušek s příslušenstvím a 20 souprav optického zaměřovače Zeiss (dále jen „zbraně“). V rámci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „Zákon“) žádám o poskytnutí následujících informací.



1. Kdy byla uzavřena smlouva v návaznosti na veřejnou zakázku, na základě které dodavatel dodal zadavateli zbraně? Žadatel žádá o poskytnutí kopie této smlouvy a veškerých jejích případných dodatků a současně zadávací dokumentace či obdobného právního dokumentu, který předcházel uzavření smlouvy?

2. Byly v minulosti (2001 – 2019) nakupovány zbraně či jakékoli střelné zbraně od dodavatele? Pokud ano, jaké smlouvy a kdy byly uzavřeny. Žadatel žádá o poskytnutí kopií takových smluv včetně veškerých jejich případných dodatků a současně zadávací dokumentace či obdobné právní dokumenty, který předcházely uzavření smluv?

3. Jaké množství příslušníků Policie ČR je vyzbrojeno zbraněmi anebo jinými střelnými zbraněmi od dodavatele? Kolik je v současné době příslušníků Policie ČR, kteří by těmito zbraněmi měli být vyzbrojeni?

4. Kolik zbraní drží Policie ČR v rezervě?

5. Co je důvodem částečné náhrady předchozích dodávek zmiňované ve Zprávě a proč je náhrada řešena koupí za úhradu a ne v rámci reklamačního řízení, když je na zbraně poskytována záruka? Kterých dodávek se částečná náhrada týká? Pokoušel se zadavatel náhradu řešit jiným relevantním způsobem? Pokud ano, kdy a jak a kdy došlo ke zjištění nezbytnosti náhrady?

6. Jaké typy střelných zbraní stejného anebo obdobného charakteru jako jsou zbraně Policie ČR používala v letech 1995 – 2001? Jsou tyto zbraně stále ve výzbroji Policie ČR? Pokud ano, v jakém množství?“





Policie České republiky jako povinný subjekt žádost posoudila a sdělila žadateli následující informace:





ad 1) Smlouva č.j. PPR-11665-22/ČJ-2018-990640 byla uzavřena dne 3. 7. 2018 a je uveřejněna na https://smlouvy.gov.cz/smlouva/6124807 , zadávací dokumentace č.j. PPR-11665-6/ČJ-2018-990640 je uvedena v příloze.





ad 2) Ano, v letech 2001-2019 byly nakupovány zbraně či jakékoli střelné zbraně od dodavatele. Další požadované informace jsou předmětem řízení o stížnosti.





ad 3) Požadované informace jsou předmětem řízení o stížnosti.





ad 4) Policie ČR z důvodu momentální nenaplněnosti potřeb v oblasti dlouhých zbraní drží v rezervě jen jejich minimální množství. Jedná se o počty do 20 ks (samopalů a útočných pušek dohromady). Toto množství je určeno jako nezbytná záloha pro pokrytí okamžitých potřeb policie vyvolaných mimořádnými událostmi nebo organizačními změnami.





ad 5) Hlavním důvodem náhrady některých samopalů Heckler a Koch je jejich opotřebení způsobené dlouholetým provozem (cca 15 – 25 let intenzívního užívání). Zejména u samopalů Heckler a Koch MP5 A5, které byly pořízeny v první polovině 90. let, je míra opotřebení již značná. Informace o aktuálním technickém stavu provozovaných zbraní získává Policejní prezidium České republiky průběžně, a to od podřízených stupňů (krajská ředitelství policie a Správa logistického zabezpečení). Vzhledem ke značnému stáří zbraní a vysoké míře amortizace (obvykle nad 100 000 výstřelů), se zde jedná o vyřazení z výkonu služby z důvodu běžného opotřebení, kdy se režim záručních podmínek logicky nevyužije.

Z praxe vyplývá, že samopaly Heckler a Koch MP 5 mají cca dvounásobnou životnost oproti konkurenci. Významná část těchto vyřazených zbraní bude postupně repasována a dále využita. Jelikož Police České republiky musí nepřetržitě zajistit plnou akceschopnost k plnění úkolů, nebylo možné, při omezených počtech provozovaných zbraní, tyto zbraně výkonu služby odebrat, repasovat a následně vrátit, racionálním řešením bylo pouze pořídit zbraně nové.





ad 6) V kategorii samopal ráže 9x19 Policie České republiky dlouhodobě užívá především samopaly Heckler a Koch MP5 A, v omezeném množství provozuje i samopaly Steyr AUG Carbine 9x19, pořízené v první polovině 90. let.

V kategorii útočná puška (samopal) ráže 5,56x45 Policie ČR užívá pušky Heckler a Koch G 36 a 416. V minulých desetiletích užívala rovněž omezené množství pušek Steyr AUG P, tyto se však k plnění úkolů při výkonu služby již prakticky nepoužívají. V současné době je při výkonu služby provozováno cca 600 samopalů pořízených před rokem 2001. Jde zejména o samopaly Steyr (okolo 400 souprav) a samopaly Heckler a Koch MP5 (okolo 200 souprav). Obecně lze konstatovat, že vyzbrojení směřuje k maximální unifikaci provozované výzbroje v rámci jednotlivých skupin (zejm. pořádková policie a speciální jednotky).





pplk. JUDr. Lucie Žárská, 2. 12. 2019

