Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Zuřivost si vybil na autech

CHOMUTOVSKO - Zadní skla rozbil pěstí; Bankomat neobelstil.

Svůj vztek si podle všeho vybil na zaparkovaných vozidlech 36letý muž cizinec žijící přechodně v Chomutově.

První květnový den kolem 19té hodiny došlo na parkovišti v ulici Borová k poškození zadní skleněné výplně u dvou zaparkovaných vozidel. Původně neznámý pachatel se údajně nejdřív snažil dozvonit na někoho z panelového domu nacházejícího se u parkoviště, a když se mu to nepodařilo, vydal se k vozidlům. U dvou z nich měl pak ve vzteku úderem pěstí poškodit zadní skleněnou výplň a způsobit tak celkovou škodu předběžně vyčíslenou na téměř 30 tisíc korun. Pak z místa odešel.

Jeho jednání však viděl svědek, který neznámého muže stačil vyfotit a fotku poskytl policistům. Těm se následně podařilo muže ustanovit a vypátrat. Na služebně pak dotyčnému policisté sdělili podezření z trestných činů poškození cizí věci a výtržnictví.

Muži, který se k poškození obou vozidel přiznal a uvedl, že důvodem byly rodinné problémy a vztek, hrozí za spáchání zmíněných trestných činů v případě odsouzení až dvouleté vězení.

Bankomat neobelstil

Koncem dubna byla na policii v Klášterci nad Ohří oznámena ztráta peněženky s platebními kartami, finanční hotovostí a různými doklady, vše v celkové hodnotě přes tři tisíce korun. Uvedené věci nalezl neznámý pachatel, který se pak pokoušel o výběr peněz z platebních karet.

Policisté šetřením zjistili, že o výběry z karet se měl pokoušet 38letý muž z Klášterce nad Ohří. Podle všeho však pokaždé zadal špatný pin a na cizí peníze tak mohl zapomenout. Místo toho se dočkal pozornosti policistů. Čelí podezření z trestných činů neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a pokusu krádeže. Pokud bude jeho vina prokázána, mohl by od soudu odejít s trestem odnětí svobody až do výše dvou let.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 7. června 2021

